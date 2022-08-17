Flipboard Durduruldu Hatası Nasıl Çözülür?

Flipboard durduruldu hatası, Android ve iOS cihaza sahip olan bazı kullanıcıların zaman zaman yaşadığı oldukça can sıkıcı bir problemdir. Söz konusu sorunun düzelmesine yardım edebilecek çeşitli çözüm yöntemler mevcut. Hazırladığımız yazıda bu yöntemleri bir arada topladık.

İlk olarak 2010 yılında kullanıma sunulan Flipboard'da çeşitli web siteleri tarafından yayımlanan haberler yer alıyor. Bu, insanların gün içerisinde olup bitenden çok kolay bir şekilde haberdar olmasını sağlıyor.

Teknoloji, ekonomi ve spor gibi çeşitli kategorilerin yer aldığı uygulamayı kullanmak isteyen bazı kullanıcılar, oldukça can sıkıcı olan durduruldu hatası ile karşılaşabiliyor. Bu problem, uygulamanın kullanılmaya devam edilmesini engelliyor.

Durduruldu hatası ile karşılaşan kişiler, uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için sorunun çözüm yollarını arıyor. Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından tercih edilen popüler uygulamada meydana gelen problemin düzelmesine yardımcı olabilecek yöntemleri sıraladık.

Flipboard Durduruldu Hatası İçin Çözüm Yolları

Akıllı telefonunuzu kapatıp açın.

Uygulamayı zorla durdurun.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Flipboard'ı güncelleyin.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Cihazınızı sıfırlayın.

Yukarıda çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen popüler uygulamada meydana gelen can sıkıcı sorunun düzelmesine yardım edebilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin nasıl uygulanacağına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Akıllı Telefonunuzu Kapatıp Açın

Yeniden başlatmak her ne kadar kulağa çok basit bir yöntem gibi gelse de söz konusu sorun dahil birçok problemin çözülmesine yardım edebilir. Bununla birlikte bir sorun karşısında her zaman en basit yöntem ile başlamak daha mantıklıdır.

Akıllı telefonunuzu kapatmak için güç butonuna bir süre boyunca basılı tutmanız gerekiyor. Güç butonu, genellikle akıllı telefon modellerinin sağ kısmında konumlanıyor. Bu butona basılı tuttuğunuzda muhtemelen kapatma menüsü ile karşılaşacaksınız. Bu menü üzerinden işlemi tamamlayabilirsiniz.

Uygulamayı Zorla Durdurun

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Flipboard'ı bulun.

Uygulamanın üzerine dokunun.

"Zorla Durdur" butonuna basın.

Uygulamayı açmaya çalışın.

Akıllı telefonu kapatıp açtığınız hâlde söz konusu problem hâlâ devam ediyorsa uygulayabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. Bu yöntem, uygulamayı zorla durdurmaktır. Yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin ayarlar sayfasını görüntülemeniz gerekiyor.

Ayarlar sayfası, mobil cihazlarda genellikle çark simgesi aracılığı ile erişilebiliyor. Ayarlar sayfasına eriştikten sonra çeşitli kategoriler ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu kategoriler arasından Uygulamalar'a girin.

Uygulamalar kategorisinde akıllı telefonunuzda veya tabletinizde yüklü olan tüm uygulamaların listesini göreceksiniz. Bu liste üzerinden söz konusu uygulamayı bulmanız ve hemen ardından uygulamanın üzerine dokunmanız gerekiyor. Uygulamanın sayfasını görüntüledikten sonra "Zorla Durdur" butonunun üzerine basın. Daha sonra uygulamanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Ayarlara girin.

Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Flipboard'ı seçin.

"Depolama" bölümünü açın.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Can sıkıcı sorunun kaynağı, popüler uygulamanın önbelleğinde yer alan bozuk bir dosya olabilir. Dolayısıyla uygulamayı zorla durdurma yöntemi işe yaramadıysa önbellek temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böylece sorunun kaynağının önbellekten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit edebilirsiniz.

Popüler uygulamada meydana gelen sorunu çözebilmek için ilk olarak mobil cihazın ayarlar sayfasını görüntüleyin. Ayarlar sayfasında konumlanan Uygulamalar kategorisine girin. Açılan liste üzerinden söz konusu hizmeti bulun ve üzerine dokunun. Bu adımı gerçekleştirdiğiniz takdirde uygulamanın sayfası açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Depolama" bölümünü açmanız gerekiyor. Bu bölümde yer alan "Önbelleği Sil" butonuna basın. Önbelleği silme işlemini uyguladıktan hemen sonra uygulamayı kullanmayı deneyin. Eğer sorun hâlâ devam ediyorsa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Flipboard'ı Güncelleyin

Eğer söz konusu problem, önbellekten kaynaklanmıyorsa uygulamayı güncellemeyi deneyebilirsiniz çünkü sorunun kaynağının uygulamanın mevcut sürümü olma ihtimali de mevcut. Bunun için yeni bir güncelleme yayımlanmış olabilir.

Android ya da iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda güncelleme işlemini Google Play Store veya App Store üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Eğer Android cihaz kullanıyorsanız Google Play Store, iOS cihaz kullanıyorsanız App Store'a girin.

Yeni güncelleme olup olmadığını öğrenmek ve eğer varsa güncelleme işlemini yapabilmek için mağazayı açtıktan sonra uygulamanın sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Yeni güncelleme mevcutsa "Güncelle" butonu ile karşılaşabilirsiniz.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Flipboard'a girin.

"Sil" butonuna dokunun.

Uygulamayı tekrar indirin.

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa uygulayabileceğiniz bir yöntem daha mevcut. Silme ve yeniden yükleme yöntemini uygulayabilirsiniz. Yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak cihazın ayarlar sayfasına girmeniz gerekiyor.

Ayarlar sayfasını görüntüledikten sonra Uygulamalar kategorisini açın. Cihazınızda yüklü olan uygulamaların sıralandığı liste üzerinden Flipboard'ı bulun ve üzerine dokunun. Daha sonra "Sil" butonuna basın.

Silme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı yeniden indirin. İndirme ve yükleme işlemlerinin ardından uygulamayı kullanmaya çalışın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer yine aynı hata ile karşılaşırsanız bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Cihazınızı Sıfırlayın

Ayarları açın.

Sistem kategorisine girin.

"Sıfırlama" bölümünü görüntüleyin.

"Tüm ayarları sıfırla" seçeneğini seçin.

Listede yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde sorun hâlâ devam ediyorsa son çare olarak sıfırlama yöntemini deneyebilirsiniz. Cihazınızı sıfırlamadan önce mutlaka yedekleme işlemini gerçekleştirin. Aksi takdirde tüm verilerinizi kaybedebilirsiniz. Android cihaz kullanıyorsanız Android telefon yedekleme yazımıza göz atabilirsiniz.

Yedekleme işlemini tamamladıktan sonra sıfırlama için ilk önce cihazınızın ayarlar sayfasını açmanız gerekiyor. Daha sonra Sistem kategorisine girin. Açılan sayfada bulunan "Sıfırlama" bölümünü görüntüleyin. Son olarak "Tüm ayarları sıfırla" seçeneğini seçin.

Bu yazıda popüler uygulamada karşılaşılan can sıkıcı sorunun düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca APK nedir, ne işe yarar sorularını yanıtladığımız yazıya da bakabilirsiniz.