Fotoğraflarda Nesne Silme Nasıl Yapılır?

Fotoğraflar hayatımıza yıllar öncesinde girmişti. Ancak resmin yerini alan fotoğrafın bir süre sonra fotoğraf makinelerinin hayatımıza girmesiyle daha sonra ise telefonlar, fotoğraf makinelerinin yerini aldı ve milyarlarca insan fotoğraf çekmeye başladı.

Ne kadar büyük bir teknoloji olsa da bir sorun da fotoğraflar ile beraber gelmişti. O da kalabalık ortamlarda fotoğraf çekerken istenmeyen kişilerin olması ya da istenmeyen nesnelerin bulunmasıydı.

Biz de sizler için fotoğraf nesne silme işlemini nasıl yapacağınızı anlatıyor. Üstelik program kullanmadan online fotoğraf nesne silme işlemi ile profesyonel işlemler yapabileceksiniz. Peki, fotoğraf nesne silme nasıl yapılır? Gelin, birlikte bakalım.

Fotoğraf Nesne Silme Online

İlk olarak fotoğraftan nesneyi kaldıracağınız fotoğrafı seçin.

Daha sonra Cleanup.pictures web sitesine gidin.

web sitesine gidin. İlgili yere nesnesini kaldırmak istediğiniz fotoğrafı yükleyin.

Continue seçeneğine tıklayın.

Fotoğrafta istenmeyen nesneyi seçin.

Download seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla yaptıktan sonra tıpkı profesyonel gibi fotoğraflarda istenmeyen nesneleri kaldırabileceksiniz.

iPhone Fotoğraf Nesne Silme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Snapseed uygulamasını cihazınıza kurun.

Programı açın.

Bir fotoğraf yükleyin.

Araçlar seçeneğine dokunun.

İyileştirme seçeneğine dokunun.

Tik işaretine basın.

Dışa aktar seçeneğine dokunun.

Açılan pencereden dışa aktar seçeneğine tekrar basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra iPhone’da fotoğraf nesne silme işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Ancak bu işlemi yaparken fotoğrafı yaklaştırmanızı öneririz. Çünkü ilk hali ile hata alabilirsiniz.

Fotoğraf Nesne Silme Programları (Mobil ve Bilgisayar)

Snapseed

Photoshop

Snapseed

Binlerce kullanıcısı olan uygulama mobil cihazlarda fotoğrafta istenmeyen nesneleri silmek için en iyi fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.

Photoshop

Hiç şüphesiz profesyonel görsel düzenleme uygulamasını bu listeye almasak olmazdı. Photoshop ile birkaç adımda fotoğraf nesne silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde fotoğraf nesne silme işlemi nasıl yapılır? Adım adım anlatmış olduk. Peki, siz fotoğraf da nesne kaldırmak için neler yapıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Fotoğraf arka plan kaldırma nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.