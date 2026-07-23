vivo X300 Pro vs iPhone 17 Pro Max! Hangisinin Kamerası Daha İyi?

Çok kaliteli fotoğraf ve video çekebilen bir telefon satın almak istiyorsanız muhtemelen iPhone 17 Pro Max ile vivo X300 Pro arasında kararsız kalmış olabilirsiniz. Bunun nedeni ise iki telefonun da kamera konusunda oldukça iddialı olması. Bu rehberde iPhone 17 Pro Max ve vivo X300 Pro için kamera karşılaştırması yaparak iki telefonu detaylı şekilde ele alacağız.

vivo X300 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Özellik iPhone 17 Pro Max vivo X300 Pro Ekran Boyutu 6,9 inç 6,78 inç Ekran Teknolojisi Super Retina XDR OLED AMOLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1320 x 2868 piksel 1260 x 2800 piksel Ekran Parlaklığı 3000 nit 4500 nit İşlemci A19 Pro Dimensity 9500 RAM 12 GB 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera 48 MP (f/1.6) 50 MP (f/1.57) Ultra Geniş Açılı Kamera 48 MP (f/2.2) 50 MP (f/2.0) Telefoto Kamera 48 MP (f/2.8) 200 MP (f/2.67) Ön Kamera 18 MP (f/1.9) 50 MP (f/2.0) Batarya 5.088 mAh 6.510 mAh Hızlı Şarj 40W 90W

vivo X300 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler?

iPhone 17 Pro Max'in arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

vivo X300 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.57 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.67 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Kamerada vivo X300 Pro mu iPhone 17 Pro Max mi Daha İyi?

Ana kamerada çözünürlük tarafında iki telefon çok benzer çözünürlüklere sahip. iPhone 17 Pro Max 48 megapiksel, X300 Pro ise 50 megapiksel çözünürlüğünde. Ana kamerada X300 Pro, iPhone 17 Pro Max'e kıyasla kâğıt üzerinde biraz daha geniş bir diyafram açıklığına sahip. Bu durum, benzer sensör boyutlarıyla birleştiğinde teorik olarak sensöre biraz daha fazla ışık girmesine yardımcı oluyor.

Telefoto kamerada X300 Pro'nun 200 megapiksel çözünürlüğü ve f/2.67 diyafram açıklığı, özellikle kırpma yaparken detayları korumayı başarıyor. Yüksek megapiksel, uzak mesafelerdeki nesneleri çekerken dijital yakınlaştırmada bile başarılı sonuç elde etmek için önemli bir avantaj. iPhone 17 Pro Max tarafında ise 48 megapiksel çözünürlüğündeki telefoto kamera, optik odak uzaklığı ve Apple'ın portre algoritmaları sayesinde arka plan bulanıklığını daha doğal hissettiriyor.

X300 Pro'nun ultra geniş açılı kamerasındaki f/2.0 diyafram açıklığı, iPhone 17 Pro Max'in f/2.2 diyafram açıklığına kıyasla daha fazla ışık topluyor. Bu sebepten dolayı özellikle gece çekimlerinde veya düşük ışığa sahip ortamlarda X300 Pro'nun bir adım önde olduğunu belirtelim. Elbette bunu sensör boyutu ve gece modu yazılımı da etkiliyor.

Ön kamera tarafında vivo X300 Pro, yüksek çözünürlük avantajıyla yüz detaylarını ve keskinliği öne çıkarıyor. iPhone 17 Pro Max ise 18 megapiksel çözünürlüğünü geniş diyafram açıklığı ve algoritmalarıyla dengeleyerek doğal sonuçlar veriyor.

Sonuç olarak iki cihaz da mobil fotoğrafçılıkta sınırları zorlasa da deneyim ve odaklandıkları alanlar belirgin şekilde ayrışıyor. vivo X300 Pro, özellikle 200 megapiksel çözünürlüklü telefoto kamerası sayesinde yakınlaştırma konusunda çok başarılı bir performans sergiliyor. Kameralardaki daha geniş diyafram açıklıkları sayesinde gece çekimlerinde daha iyi sonuçlar elde etmesi ve ultra geniş açılı performansıyla da dikkat çekiyor.

iPhone 17 Pro Max, her lens arasında çok iyi bir renk tutarlılığı sunması, doğal portre çekimleri ve ön kamerasındaki başarılı renk ve ışık dengesiyle öne çıkıyor. Yani önceliğiniz uzak mesafeleri detay kaybı olmadan çekmek ve düşük ışıkta en yüksek detay seviyesine sahip fotoğraflar çekmekse vivo X300 Pro daha mantıklı bir tercih olacaktır. Sizin için lensler arası renk tutarlılığı ve doğal portre çekimleri önemliyse iPhone 17 Pro Max daha mantıklı bir tercih olacaktır.

Editörün Yorumu

İki telefonun da kamera konusunda çok başarılı bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Bu iki telefondan birini alacak olsam ve bütçen sınırlıysa tercihim vivo X300 Pro'dan yana olurdu. Bunun nedeni ise etkileyici kamera performansına sahip olmasına rağmen rakibinden daha düşük bir fiyat etiketiyle satılması. Öyle ki vivo X300 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 86 bin 789 TL'ye satılıyor. iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 119 bin 999 TL'ye satılıyor.