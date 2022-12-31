Gamer Odası Nasıl Olmalı? Hayalinizdeki Gamer Odasını Nasıl Tasarlarsınız?

Gamer oda konsepti artık ülkemizde de gittikçe popülerleşmeye başlayan bir konsept. Gamer ürünlerinin popülaritesi zaten malum. Bun ürünlerin haricinde ise gamerların sıklıkla vakit geçirdikleri alan olan bu odaların tasarımı ve içerisinde bulunan eşyalar da insanın oyun oynama motivasyonunu ateşleyecek cinsten.

Sizin de hayalini kurduğunuz bir gamer odası konsepti varsa ve bunu hayata geçirmek için şimdiden ufak ufak harcamalar yapmak istiyorsanız sizin için birkaç önerimiz olacak. Aşağıdaki maddeleri kendi zevkinize göre düzenleyerek siz de hayalinizdeki gamer odayı yaratabilirsiniz.

Bir Gamer Odasında Olmasını İsteyebileceğiniz Eşyalar

Koltuk

Işıklandırma

Mini buzdolabı

Figür dolu bir raf

Kutulu oyun koleksiyonu

Poster, flama ve duvar aksesuarları

Bu listede gamer kulaklık, gamer mouse, oyun konsolu gibi ürünlere yer vermedik. Bilgisayar bileşenleri ve oyun konsolu aksesuarları zaten her gamerın sahip olduğu ve odasının bir köşesini kaplayan eşyalardır. Söz konusu eğer oda dekorasyonu ise gamer ürünlerinden fazlasına ihtiyacımız var.

Koltuk

Eğer odanız genişse ve içerisinde çok fazla eşya yoksa gamer odanıza uygun modern ve rahat bir koltuk satın alarak dekorasyonunuza başlayabilirsiniz. Gamer koltuğundan bahsetmiyoruz burada. Gamer koltuğunuzun haricinde, 3-4 kişinin oturabileceği bir koltuktan bahsediyoruz. L koltuklar gamer odasına koyabileceğiniz en güzel eşyalardan bir tanesi. Her ne kadar gamer koltukları rahat ve ergonomik bir oyun deneyimini sağlasa da uzanarak, yatarak oyun oynamak istiyorsanız rahat bir L koltuk gibisi yok. Eşiniz ve arkadaşlarınızla birlikte saatler boyunca oyun oynamak istiyorsanız güzel bir koltuk işinizi görecektir.

Işıklandırma

Gamer odasının en karakteristik ve heyecan uyandıran bileşeni hiç şüphesiz ki ışıklandırmalardır. Neredeyse artık her gamer ürünü RGB ışıklarla kaplı. Nedendir bilinmez ancak yanıp sönen ışıklar ile gamerlığın bir ilişkisi var gibi.

LED şeritler, akıllı ampuller, uzaktan kumandalı ışıklandırmalar satın alarak gamer odanızı dilediğiniz gibi renklendirmeniz mümkün. Özellikle mobilyalar ile duvarın arasında kalan boşluklardan odanın belli bir köşesine yayılan çok parlak olmayan ışıklar sizi oldukça iyi hissettirecektir.

Mini Buzdolabı

Bir mini buzdolabı, hayalinizdeki gamer odasında bulunmasını isteyeceğiniz bir eşyadır. Oldukça lüks hissettirecek olan, iyi konumlandırılmış bir mini buzdolabına hiçbir gamerın hayır diyebileceğini sanmıyoruz. Uzun saatler boyunca oyun oynarken soğuk bir şeyler içmek ya da atıştırmalık almak için elinizin altında bir mini buzdolabı olması mükemmel olacaktır.

Oyununuzun ortasında mutfağa gidip buzdolabını açmak yerine bilgisayarınıza ya da konsolunuza yakın bir yerde konumlandırılmış olan mini buzdolabınız sizi oldukça özel hissettirecektir.

Figür Dolu Bir Raf

Oynadığınız oyunlara ait figürlerden oluşan bir raf gamer odanızda isteyebileceğiniz en güzel aksesuarlardan bir tanesi. Özellikle de oyun figürlerine karşı özel bir ilginiz varsa tek bir raf size yetmeyebilir. Böyle durumlarda tüm odayı kaplayacak bir raf yaptırmak ya da figürlerin rahat bir şekilde sergilenebilmesi için şeffaf bir dolap satın almak oldukça mantıklı olacaktır.

Sadece oyunlar değil; dizi, film ve anime karakterlerinin de bulunduğu bir figür koleksiyonu her gamerın sahip olmak isteyeceği bir hobidir. Figür koleksiyonculuğu günümüzde oldukça pahalı bir hobi olsa da hiç şüphesiz gamer odalarının en göze hitap eden bölümü bu alanlardır.

Kutulu Oyun Koleksiyonu

Günümüzde kutulu oyunların satış adedi her yıl daha da düşse de, oyunlarımızı artık dijital kütüphanelerde saklıyor olsak da eğer imkanınız varsa ve kutulu oyun satın alıyorsanız bunları güzel bir şekilde sergilemek gamer odanıza seviye atlatacaktır. Sadece video oyunları değil, board gamelerinizin kutusu, hatta kutulu film arşivinizi bile sergilemek için kullanabilirsiniz.

Tıpkı figürlerde olduğu gibi oyun koleksiyonunuz için de geniş bir raf veya şeffaf bir dolap satın almak isteyebilirsiniz.

Poster, Flama ve Duvar Aksesuarları

Bir gamer odasının duvarlarının bomboş olması mümkün mü? Elbette değil. Gamer odasının olmazsa olmazı duvar aksesuarlarıdır. Poster, flama ya da kişiselleştirilmiş duvar aksesuarları hayalinizdeki gamer odasını tamamlamak için oldukça önemli bileşenlerdir

Duvarları donatmak için posterler oldukça düşük maliyetli ve kolay ulaşılabilir şeyler olduğu için oldukça iyi bir seçenektir. Ancak bant ve benzeri yapışkanlar ile duvara tutturduğunuz bir poster hayal ettiğiniz kadar iyi gözükmeyebilir. Eğer bütçe ayırabiliyorsanız bu posterleri şık bir şekilde çerçeveletmek çok daha uzun ömürlü ve şık bir kullanım sağlayacaktır.

Duvarlara kağıt yapıştırmak ya da çevçevelenmiş posterler ilginizi çekmiyorsa flama ve bayraklara da yönelebilirsiniz. Devasa kumaşlara basılan bu flama ve bayraklar geniş alanları kaplamak için oldukça iyi bir seçimdir.

Posterlerin ve flamaların haricinde duvara asabileceğiniz çok spesifik dekoratif duvar süsleri bulunmakta. Işıklandırılmış bir Kaptan Amerika Kalkanı, Yüzüklerin Efendisi temalı bir duvar saati ya da favori oyununuzun logosunun 3D baskısını duvara asmak gamer odanızı çok şık bir hale getirecektir.

Hayalinizdeki gamer odasını tasarlamak için ihtiyacınız olabilecek bazı eşyaları sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Umuyoruz ki sizlere ilham ve fikir veren bir yazı olmuştur. Siz bir gamer odası tasarlamayı düşünüyor musunuz? Sizce bir gamer odasında olması gereken en önemli şey nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.