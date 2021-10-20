Xbox Series X Mini Buzdolabı Stokları 15 Dakikada Tükendi!

Xbox Series X mini buzdolabı ön siparişe açıldıktan çok kısa süre sonra tükendi. Oyuncular tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan mini buzdolabı, elde ettiği başarı ile dikkat çekti. Peki, Xbox buzdolabının fiyatı nedir? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, E3 2021 etkinliği esnasında Xbox Series X mini buzdolabı modelini tanıtmıştı. Yeni nesil oyun konsoluna benzer tasarımı ile dikkat çeken buzdolabı, tanıtıldığı günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlandı.

Xbox Series X Mini Buzdolabı Fiyatı Nedir?

Teknoloji devi Microsoft, 19 Ekim 2021 itibarıyla Xbox mini buzdolabını ön siparişe açtı. Kotaku'daki habere göre oyuncular tarafından çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan mini buzdolabının stokları yalnızca 15 dakika içerisinde tükendi.

Şahip olduğu şık tasarım ile dikkat çeken mini buzdolabının fiyatı 99,99 dolar olarak açıklandı. Xbox Series X mini buzdolabı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İrlanda ve daha birçok ülkede satışa sunulacak. Şirket, buzdolabını daha çok ülkede satışa sunmak için çalıştığını ifade etti.

Ukonic ile iş birliği yapılarak geliştirilen Xbox Series X mini buzdolabına 12 kutu içeceğin sığabileceği belirtildi. Microsoft'un merak içerisinde beklenen buzdolabında USB portu yer alacak. Böylece oyuncular, içeceklerini soğuturken bir yandan da cihazlarını şarj edebilecek.

Xbox Mini Buzdolabı Ne Zaman Çıkacak?

Teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde mini buzdolabının hangi tarihte satışa sunulacağını açıklamıştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre sabırsızlıkla beklenen mini buzdolabı modeli, 2021 yılının aralık ayında piyasaya sürülecek.

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