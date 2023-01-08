Geçmişten günümüze Microsoft birçok defa Windows işletim sisteminin logosunu değiştirdi. Bu logolar arasında hiç şüphesiz Windows XP logosu kalbimize kazınmışken kimileri ise adını unutturdu. Windows 7 logosunu da pas geçmemek gerek hiç şüphesiz o da büyük bir kitleye mazi yaşatıyor. Tabi XP logosuna benzediği için de olabilir. Peki, geçmişten günümüze Windows logoları neler? Sizler için anlatıyoruz.

Geçmişten Günümüze Tüm Windows Logoları

Windows 1.0

Windows 3.1

Windows XP

Windows Vista

Windows 8

Windows 11

Windows 1.0

Windows’un ortaya çıkmaya başladığı ilk dönemde hazırlanan bu logo, aslında Windows 8 logosuna da ilham kaynağı oldu. Oldukça sade, yuvarlanmış köşelere sahip olmasının aksine düz çizgilerle birbirinden ayrılan büyüklü küçüklü ve hepsi dikdörtgen şeklindeki dört pencereden oluşan logo, “Microsoft Windows” yazısını tamamlayıcı bir yapıya sahip.

Windows 3.1

Windows 89’un ardından çıkan sürüm ile birlikte tanıştığımız bu logo, yıllarca markanın temsilciliğini üstlenecek ve onu diğerlerinden ayıracak özelliklere sahip. Logoya Windows 3.1 sürümü ile dalgalanma efekti geliyor. Ancak en büyük yenilik, logoya dört ana rengin gelişiyle yaşanıyor. Kırmızı, yeşil, mavi ve sarı, Windows logolarında yıllarca yer alacak, dalgalanan pencere renkleri olarak hafızalarda yer ediyor. Metin ve logo uyumu ise bu logoda eşit şekilde paylaştırılmış gibi.

Windows XP

Windows kullanıcısı olunsun ya da olunmasın, hemen hemen herkesin hafızalarına kazınan bu logo, logo değişimi sürecinin en başarılı çalışmalarından biri. Windows’un işlevselliğindeki değişimlerin doğru orantılı olarak görselliğe de yansıdığı dönemlere tekabül eden Windows XP logosu, “dalgalanan pencereler” ile başlayan tarzı “Windows bayrağı” olarak birkaç adım öteye taşıdı.

Pencerelerin renklerinde daha plastik tonların kullanılması ve gölgeleme efekti ile derinlik kazandırılması, logoyu başarılı kılan detaylardan bazıları. Logoda yer alan yazı stili özellikleri, günümüzde kullanılan yazı stilinin kaynağını oluşturuyor. Windows 3.1 ile Windows XP arasında, Windows 98 ve Windows 2000 sürümlerinin olduğunu ancak o sürümlerdeki logoların pek de başarılı sayılmadığını belirtelim.

Windows Vista

Vista logosu, beraberinde AERO tasarım stilini getirirken, 2000’li yıllarda hız kazanan modern görünüm akımının başarılı bir temsilcisi olarak karşımıza çıktı. Windows XP ile gelen “Windows bayrağı” Vista logosunda da yerini alıyor. Ancak daha renkli, tonlamanın daha öne çıktığı ve pencerelerin ortasında bir ışık kaynağı varmışçasına görünen bir yapıda.

Bununla birlikte Windows bayrağı, logo tasarımcısına göre lacivert – mavi tonlarına hakim dolgun bir yuvarlak incinin içinde yer alıyor. Diğer yandan Vista logosu, “Windows başlat” konumundaki yeri ile her daim göz önünde duruyor. Windows 7 ile birlikte yaşamını devam ettiren logo, şu an yüz milyonlarca bilgisayarda, üzerine imleç getirildiğinde parlamasını sürdürüyor.

Windows 8

Yıllarca süregelen logo değişimlerine göre oldukça radikal bir seçim diyebileceğimiz Windows 8 logosu, web 2.0 dediğimiz internet çağına dair ürünler arasında en güzel örnekler biri sayılabilir.

Ancak Microsoft’un asıl amacı, web 2.0 çerçevesinde bir logo ortaya koymak yerine, sade, son derece modern, algılanması kolay ve yeni Metro arayüzü ile ilişkili bir görsellik ortaya koymak olsa gerek. İsveç tarzı adı da verilen tasarım akımının bir örneği olarak sunulan logo, yazı stili olarak günümüz tarzlarını en iyi şekilde yansıtabiliyor.

Kendinden emin bir duruşa ve renk tonu ile çağdaş bir tevazu simgesi olarak algılanabilecek Windows 8 logosu, yepyeni bir işletim sistemi deneyimini temsil ediyor.

Windows 11

Sade ve Windows 8'i aratmayan logo son Windows logosu olarak karşımıza gelmekte. Microsoft Windows işletim sistemlerinde her zaman logoyu değiştirmiyor hatta bir süre Windows XP logosu diğer işletim sistemlerinde de görüldü.

Bu içerikte geçmişten günümüze Windows logolarını inceledik. Peki sizlerin kalbine kazınan işletim sistemi logosu hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Geçmişten günümüze iPhone nasıl bir yol izledi? Meraklıları yazımıza göz atabilir.