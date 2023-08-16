General Mobile GM 24 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde General Mobile GM 24 Pro'nun özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. Peki, GM 24 Pro modeli neler sunuyor?
Yapılan tanıtım sonucunda General Mobile GM 24 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bu rehberde General Mobile tarafından piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modeline dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Kamera özellikleri ile dikkat çeken General Mobile GM Phoenix 5G modelinin yanı sıra yeni bir akıllı telefon daha tanıtıldı. Peki, General Mobile GM 24 Pro olarak isimlendirilen akıllı telefon neler sunuyor?
General Mobile GM 24 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: 394 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP (108 MP AI Süper Piksel) + 2 MP + 0.08 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 2K 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 33W
- Yazılım: Android 13
- Ağırlık: Yaklaşık 188 gram
- Kalınlık: 7,96 mm
6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan General Mobile GM 24 Pro, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 394 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Always on Display modunu içeren telefonda Corning Gorilla Glass 5 desteği mevcut.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ana kamera, 108 MP AI Süper Piksel desteğine sahip.
Cihazın ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor. Telefonda ayrıca yapay zekâ destekli sahne algılama, gece modu, güzellik modu, HDR modu ve portre modu dahil olmak üzere çeşitli modlar yer alıyor.
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General Mobile GM 24 Pro Fiyatı
Gri gölge ve beyaz kuğu olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle beraber gelen General Mobile GM 24 Pro için 10 bin 299 TL fiyat belirlendi.
General Mobile GM 23 Özellikleri ve Fiyatı
General Mobile tarafından geliştirilmiş, uygun fiyatlı olarak tanımlayabileceğimiz bir akıllı telefon modeli olarak GM 23 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı.
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