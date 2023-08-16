General Mobile GM 24 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Yapılan tanıtım sonucunda General Mobile GM 24 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bu rehberde General Mobile tarafından piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modeline dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Kamera özellikleri ile dikkat çeken General Mobile GM Phoenix 5G modelinin yanı sıra yeni bir akıllı telefon daha tanıtıldı. Peki, General Mobile GM 24 Pro olarak isimlendirilen akıllı telefon neler sunuyor?

General Mobile GM 24 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Piksel Yoğunluğu : 394 PPI

: 394 PPI İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM

: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP (108 MP AI Süper Piksel) + 2 MP + 0.08 MP

: 50 MP (108 MP AI Süper Piksel) + 2 MP + 0.08 MP Arka Kamera Video Kaydı : 2K 30 FPS

: 2K 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım : Android 13

: Android 13 Ağırlık : Yaklaşık 188 gram

: Yaklaşık 188 gram Kalınlık: 7,96 mm

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan General Mobile GM 24 Pro, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 394 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Always on Display modunu içeren telefonda Corning Gorilla Glass 5 desteği mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ana kamera, 108 MP AI Süper Piksel desteğine sahip.

Cihazın ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor. Telefonda ayrıca yapay zekâ destekli sahne algılama, gece modu, güzellik modu, HDR modu ve portre modu dahil olmak üzere çeşitli modlar yer alıyor.

General Mobile GM 24 Pro Fiyatı

Gri gölge ve beyaz kuğu olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle beraber gelen General Mobile GM 24 Pro için 10 bin 299 TL fiyat belirlendi.

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