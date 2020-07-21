Getir vs BanaBi Fiyat Karşılaştırması: Hangisi Daha Uygun?

Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde istediğimiz market ürünlerini kapımıza kadar getiren BanaBi ve Getir oldukça işimize yarıyor. Evden çıkıp markete gitmek yerine kapımıza kadar istediğimiz ürünler geliyor. Peki Getir ile BanaBi arasında ne kadar fiyat farkı var? Hangisi daha iyi? Bu yazımızda Getir ile BanaBi'yi karşılaştırıyor ve hangi ürün nerede daha uygun fiyata satılıyor yakından bakıyoruz.

Getir vs BanaBi: Hangisi Daha İyi?

Getir'den sipariş vermek için minimum teslimat tutarınız 25 TL olması gerekmekte. Getir getirme ücreti olarak 3.5 TL almakta. 31 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanya ile saat 18:00'e kadar getirme ücreti alınmamakta.

BanaBi'den sipariş vermek için en az 20 TL'lik alışveriş yapmanız gerekmekte. BanaBi 2.5 TL getirme ücreti almakta. Her 60 TL ve üzeri alışverişinizde ise getirme ücreti alınmamakta. BanaBi'ye Yemek Sepeti uygulaması içerisinden geçiş yapılabilmekte.

İlk siparişinizde her iki servis de getirme ücreti alınmamakta. Hem BanaBi hem de Getir pek çok farklı kampanya yapmaktalar. Kampanyaları takip ederek uygun fiyatlara ürünleri satın alabilme şansına sahip olabilirsiniz.

Gelin başlıca en çok tercih edilen ürünlerin fiyatlarını karşılaştıralım.

BanaBi'de Cornetto Classico dondurma 3.80 TL'den satılmakta. Getir'de ise bu ürün 3.50 TL'den satılmakta.

BanaBi'de Magnum Classic dondurma 6.50 TL'den satılmakta. Getir'de ise bu ürün 6 TL'den satılmakta.

BanaBi'de 1 litre Coca Cola 5.05 TL'den satılmakta. Getir'de ise 5.35 TL'den satılmakta.

BanaBi'de 1 litre Fanta 4.55 TL'den satılmakta. Getir'de ise 4.75 TL'den satılmakta.

BanaBi'de Ruffes Originals cips 7.40 TL'den satılmakta. Getir'de ise 7.75 TL'den satılmakta.

BanaBi'de Tadelle King Size çikolata 5.70 TL'den satılmakta. Getir'de ise 5.25 TL'den satılmakta.

Karşılaştırmadan da anlayacağınız üzere bazı ürünler Getir'de daha ucuz iken bazı ürünler de BanaBi'de daha ucuz. Sizler hangisini tercih ediyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!