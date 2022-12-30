Eğer bir web sitesi açmayı düşünüyorsanız veya açmışsanız web sitenizden para kazanmak da isteyeceksinizdir. Web sitenizden para kazanmak için birçok yol mevcut. Bunlardan bazıları bağış toplamak veya abonelere özel içerikler yapmak. Ancak hiç şüphesiz web sitesinden para kazanmak için en çok başvurulan yollardan biri de Google reklamlar yani Google Adsense'dir. Peki kısa bir bilginin ardından Google Adsense site bağlama nasıl yapılır? Gelin, birlikte bakalım.

Google Adsense Site Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Adsense sitesine gidin.

sitesine gidin. Başlayın seçeneğine tıklayın.

Web sitenizin adresini girin.

E-posta adresini girin.

İlgili kutudaki seçeneği isteğinize göre doldurun.

Kaydet ve devam et seçeneğine tıklayın.

Google hesabınızla giriş yapın.

Ödeme Bilgilerinizi girin.

Reklam ayarlarını yapın.

Web sitenizi Google Adsense'e bağlayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra Google Adsense üzerinden reklam almayı tamamlamış olacaksınız. Ancak şunu belirtmek isteriz ki Google adsense her siteye reklam vermemekte ve reklam verme süresi 2 haftaya kadar uzayabilmektedir.

Bu nedenle Google reklamları hemen sitenize gelmeyecek ve bir süre beklemeniz gerekecektir. Burada yapmamanız gereken bir şey ise sitenizi kaldırıp tekrar bağlamanız olacaktır. Eğer böyle bir şey yaparsınız reklam alma işlemleriniz daha da uzayacaktır.

Sol tarafta bulunan menüden reklamlar seçeneğine tıklayıp açılan sayfadan kodu al seçeneğine tıklayarak. Kodu web sitenize yapıştırır ve bu sayede Google reklamlarınızı daha sağlıklı bir şekilde elde edebilirsiniz. Bazen Google reklamları otomatik ayarlayamayabilir bu nedenle bu işlemi manuel olarak yapmanızda yarar var.

Eğer bir WordPress sitesi kuruyorsanız Wordpress sitenizden reklam almak istiyorsanız Google Adsense'deki reklam kodunu wordpress panelinizdeki tema dosya düzenleyicisini açıp tema üst bölüm sekmesine gelip <head></head> etiketleri arasına reklam kodunuzu yapıştırmanız gerekmektedir. Sadece Wordpress değil bu işlemi normal bir web sitesi için ne yapabilirsiniz.

Bu içeriğimizde Google Adsense site Bağlama nasıl yapılır, Google Adsense bağlama nasıl yapılır? Anlatmış olduk. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Web sitesini Google'a ekleme nasıl yapılır? Google Search Console site ekleme nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.