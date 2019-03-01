Google Chrome'dan Mozilla Firefox’a Geçmeniz için 4 Neden

Google Chrome, piyasadaki en büyük web tarayıcısı olabilir ancak bu sizin için doğru bir tarayıcı olduğu anlamına gelmez. Mozilla Firefox kullanmaya başladıktan sonra, bir zamanlar Chrome’un “en iyisi” olduğuna inanıyordum diyebilirsiniz. NetMarketShare’a göre, Internet Explorer’ı görmezden gelirsek (çoğunlukla iş ortamlarında kullanılıyor) Mozilla Firefox, Chrome’un en büyük rakibi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl boyunca, Firefox’un pazar payı 2018’de yüzde 10 civarında sabit kaldı.

Sizce de Chrome’dan Mozilla Firefox’a geçiş yapmanın zamanı gelmedi mi? İşte sizi ikna edebilecek 4 nedeni hazırladık.

Firefox, Chrome'dan Daha Hızlı ve Daha Yalın

Her şey, Firefox Quantum olarak da bilinen Firefox 57 ile birlikte değişti. Mozilla, Firefox Quantum'un önceki Firefox sürümünden iki kat daha hızlı çalıştığını ve Chrome'dan %30 daha az RAM gerektirdiğini belirtiyor.

Peki bunun pratikteki anlamı nedir? Yavaşlama hissetmeden daha fazla sayıda sekme açabilirsiniz. Web uygulamaları ve web oyunları daha iyi performans gösterir, özellikle de 3D oyunlar. Tarayıcının kendisi açılışta daha hızlı yüklenir ve günlük kullanımda daha duyarlı hisseder.

Ancak bu gelişmeler büyük bir dezavantajla geliyor. 2018 pil testinde Microsoft, Edge tarayıcısının, aynı dizüstü bilgisayarlarda aynı HD videoyu oynatırken Firefox’tan yüzde 60, Chrome’dan yüzde 20 daha uzun sürdüğünü gösterdi. Başka bir deyişle, Firefox’un gücü pil ömrünü azaltıyor.

Firefox Gizliliğe Dikkat Eder

2015 yılında Mozilla’nın raporu, kuruluşun inançlarını tekrar doğruladı: “Çevrimiçi olarak milyarlarca insan var ancak şirketler, uygulama geliştiricileri ve hükümetlerden gelen kullanıcılar için güvenlik ve gizlilik korumaları şeklinde yeterince şeffaflık ve kontrol yok. Mozilla, gizlilik ve güvenlik gibi önemli internet sağlık sorunlarını etkilemeye odaklandı.”

Doğru olduğunu bildiğimiz bir şey varsa o da Google’nin devasa bir veri toplama şirketi olduğudur. Google hakkınızda çok fazla şey biliyor. Göz atma alışkanlıklarınızın her yönünü de bilmesini ister misiniz?

Firefox Benzersiz Uzantılara Sahiptir

Chrome, çok daha geniş bir uzantı koleksiyonuna sahip ancak Firefox’un Chrome kullanıcıları tarafından kullanılamayan benzersiz uzantıları var ve bu uzantılardan bazıları o kadar iyi ki, onları deneyimledikten sonra Firefox'tan ayrılmak istemeyeceksiniz.

Akla gelen en iyi örnek, Tree Style Tab uzantısıdır. Bu uzantı, sekme çubuğunu kenar çubuğuna dönüştürür ve sekmeleri istediğiniz zaman kaydırılabilecek şekilde düzenlemenizi sağlar.

Başka hiçbir tarayıcının bunu yapamamasının ne kadar utanç verici olduğunu gösteriyor. (Vivaldi, kenar çubuğu sekmelerini destekliyor ancak hiyerarşik olarak düzenlenemiyor.)

Firefox, Chrome'un Yapabileceği Her Şeyi Yapabilir (Çoğunlukla)

Günün sonunda, Firefox ve Chrome arasındaki farklar gözle görülebilir kadar çok değildir. İkisinden biri biraz daha hızlı olabilir veya daha az pil kullanır ancak kullanılabilirlik açısından ikisi de mükemmel. Başka bir deyişle, Chrome'da yapabileceğiniz her şey muhtemelen Firefox'ta da yapılabilir. Chrome'dan ayrılmak konusunda isteksizseniz, iki tarayıcının normalden daha fazla ortak özelliği olduğunu unutmayın.