Google'da Yer Almayan Eski Web Siteleri Nasıl Bulunur?

Google, dünyanın en büyük arama motoru olmasına rağmen on yıldan daha eski web sitelerini görüntüleyebilmemize izin vermiyor. Peki ya siz her geçen gün daha da büyüyen internet ortamında güncellenmeyen web sitelerine nasıl ulaşabileceğinizi biliyor musunuz?

Bu yılın başlarında Google yaptığı bir açıklamada; arama dizinlerine tüm öğeleri koymayı bıraktıklarını duyurmuştu. 10 yaşından daha büyük olan ve güncellenmeyen web sayfalarını Google aramalarda göstermeme kararı alan Google, böylelikle bu sitelerin yok oluşunu iyice hızlandırmış oldu. Ancak tarihsel aramalar yapmak için Google'a alternatif bazı seçenekler bulunuyor. Bu yazımızda sizlerle birlikte bu alternatiflere göz atacağız.

Google Alternatifi Arama Motorlarına Göz Atın

Özellikle güvenlik konusunda kullanıcıların sevdiği bir arama motoru olan DuckDuckGo hala eski web sitelerine yer veriyor. Yani DuckDuckGo'da SEO'ya bağlı kalarak yapacağınız aramalarda 10 yıllık siteleri bulmanız mümkün.

Bunun haricinde Microsoft'un arama motoru olan Bing de kayıtları eksiksiz şekilde sunduğunu dile getiriyor. Bing'de yapacağınız aramalarda diğer sayfalara bakmayı ihmal etmeyin. Yani 2009'dan önceki bir web sitesini arıyor ve bulamıyorsanız, bu iki arama motoruna mutlaka göz atın.

Eski Siteleri Bulmak için Bunları da Deneyin

Bazı arama motorları ise yalnızca eski tip aramalara yönelmiş durumda. Million Short isimli arama motorunun genel özelliği, web'de derin araştırma yapmak için en popüler yanıtları otomatik olarak atlamanıza izin vermesidir. Böylelikle popülerliği düşük sayfaları daha ön planda görebilir ve eskiye dönüş yapabilirsiniz.

Wiby.me ise klasik web siteleri için bir arama motorudur. Yaptığınız aramaya bağlı kalarak serbest siteler gösteren Wiby, eski siteleri de es geçmiyor. Böylelikle her türlü ve her yıldan aramaları karşınıza çıkaran Wiby, tarihte farklı noktalardaki siteleri sunuyor.

Son olarak Wayback Machine isimli popüler siteyi de gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Wayback Machine'de tek yapmanız gereken istediğiniz sitenin ismini aratıp eski önbelleklerden birini seçmek. Özellikle 1996'dan bu yana siteleri arşivlemesiyle tanınan bu servis, artık güncellenmeyen veya silinmiş siteleri dahi içerisinde barındırıyor.