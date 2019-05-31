Google Slaytlar Kullanılarak Sunum Nasıl Oluşturulur?

Ücretsiz, çevrimiçi ve işbirlikçi bir sunum uygulaması olan Google Slides’in yaklaşık olarak bir yıl önce PowerPoint’in daha küçük sürümü olduğu hakkında bir eleştiride bulunuldu ancak birçok kişi, bu eleştirinin çok yersiz olduğunu konuştu.

Eleştirinin yersiz olduğuna dair yapılan yorumlar, Google Slides’in iş yeri sunumlarından tutun da yemek kitaplarına kadar her şeyi oluşturmanıza izin veren harika bir program olmasını savunmaya yönelikti ve Google Slides’i kullanabilmek için istenilen tek şey, bir Google hesabınızın olmasıydı.

Bu eleştirilerin nihayetinde Google Slides’e yabancı olan kimseler de Google Slides’i merak etmeye başladı. Google Slides hakkındaki yanılgılardan bazılarını yok etmek için sizin için hazırladığımız bu yazıdaki adımları takip ederek temel bir sunum oluşturabilirsiniz.

1. Adım: Slayt Çalışması Oluşturmak

Google Drive hesabınız üzerinden Yeni > Google Slaytlar > Şablondan tıklayın. İsterseniz boş bir sunum da kullanabilirsiniz ancak bu yazımızda var olan bir tasarıma ince ayarlar yapacağız. Şablondan üzerine tıkladığınızda, şablon galerisine yönlendirilirsiniz. Canva gibi Google da şablonları amacına göre gruplandırır.

Şablonu açtığınızda, buna çok benzeyen bir ekran göreceksiniz. Bu ekrandan size en uygun olan bir şablonu seçerek sunumunuzu hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Bir şablon seçtiğinizde böyle bir çalışma ekranı ile karşılaşacaksınız. Biz bu yazımızda “Genel Sunu” isimli bir şablonu seçtik. Çalışma ekranının üst kısmında gezinti çubuğu, sol kısmında slayt sayfalarını göreceksiniz. Çalışma alanınızın sağ kısmında ise “Temalar” isminde başka bir açılır menü göreceksiniz.

Adım 2: Gezinme Çubuğundaki Bilmeniz Gerekenler

Google Slaytlar’da bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri, çalışma alanınızın en üstündeki gezinti çubuğu ve her açılır menünün içerdiği şeylerdir.

Dosya menüsünde, Google Slaytlar sunumunuzu kontrol etmek için temel seçenekleri göreceksiniz. Bu menü, “Paylaş”, “Slaytları içe aktarma”, “Slaytları indirme”, “Sayfa düzeni”, yazdırma ayarlarını ve dili içerir.

Düzenle menüsünde, her sayfayı kontrol etmek için temel araçları bulacaksınız. Bu menü, bir işlemi geri alma, bir işlemi tekrar etme, kesme, kopyalama ve yapıştırma seçeneklerini içerir.

Ekle menüsüne tıklarsanız, sunumunuza ekleyebileceğiniz içerik için farklı seçenekler göreceksiniz.

Biçim menüsünde, “Hizalama ve girinti”, “Madde işaretleri ve numaralandırma”, “Biçim seçenekleri”, “Kenarlıklar ve çizgiler” gibi araçları bulabilirsiniz.

Slayt menüsü, sunum çalışmanızda büyük değişiklikler yapmanızı sağlar.

Düzenle menüsü, çalışma sayfalarınızda yer alan öğeleri düzenlemenizi sağlar.

Araçlar menüsü, yazınızı düzeltmenizi, sözlükteki kelimeleri aramanızı ve sunumunuza erişilebilirlik seçenekleri eklemenizi sağlar.

Eklentiler menüsünde Google Slaytlarınıza ekleyebileceğiniz çeşitli eklentiler bulunuyor.

Son olarak, Yardım menüsü var. Buraya tıklayarak ek eğitim alabilir veya güncellemeleri arayabilirsiniz.

3. Adım: Tema Değiştirmek

Menülerde gezinmeyi bitirip her birinin ne yaptığı hakkında genel bir fikir edindikten sonra, temalarınıza bakmak isteyeceksiniz. Daha önce de belirtildiği gibi, Google Slaytlar sunumları bir amaca göre gruplandırılmıştır. Her grubun içinde slayt gösterinize uygulayabileceğiniz görsel temalar bulacaksınız.

Temalar belirli yazı tiplerini, renkleri ve stilleri içerebilir. Herhangi bir temaya tıklamak, her şeyin tek tip görünmesini sağlamak için hızlı ve kolay bir yoldur.

Temanızı değiştirmek için çalışma alanınızın sağ tarafındaki seçenekleri kaydırmanız yeterlidir. İhtiyaçlarınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

4. Adım: Yazı Tipini Değiştirmek

Temanızı seçtikten sonra, bilgilerinizi slayt sayfalarına girmeye başlamak isteyeceksiniz. Yer tutucu metnini değiştirmek için her bir kutucuğa tıklayın ve yazmaya başlayın. Ayrıca fontu ve font rengini de değiştirebilirsiniz.

Yazınızın rengini değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz fontun seçildiğinden emin olun. Ardından, kırmızı renkte görülen yazı tipi rengi seçeneğine tıklayın.

Üzerine tıkladığınızda, renk örneklerini içeren bir açılır menü ortaya çıkacaktır. Burada, renk paletinizde zaten mevcut olan renkleri seçebilir veya Özel'i tıklatarak yepyeni bir renk oluşturabilirsiniz.

Yazı tipi stilini değiştirmek istiyorsanız, metninizin seçildiğinden emin olun. Ardından yazı tipi açılır menüsünü tıklayın. İstediğiniz stili seçin.

Not: Seçtiğiniz fontun kolayca görülebildiğinden emin olun. Sunumların çoğu belli bir mesafeden izlenir.

5. Adım: Arkaplanı Değiştirmek

Arka planı değiştirmek için slayt sayfasına sağ tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi yaparken o sayfadaki metnin seçili olmadığından emin olun. Ardından “Arkaplanı değiştir” yazısına tıklayın.

Açılan pencerede arka plan rengini değiştirebilir, arka plana bir görsel ekleyebilir veya arka planı geri eski haline getirebilirsiniz.

Not: Açılan pencerede “Temaya ekle” butonuna tıklarsanız, değişiklik bütün sayfalara uygulanır. Eğer sadece bir sayfanın arka planını değiştirmek istiyorsanız “Tamam” butonuna tıklamanız gerekiyor.

6. Adım: Bir Resim Eklemek

Slayt çalışmanıza Ekle > Resim’den bir görsel ekleyebilirsiniz. Google Slaytlar’da bilgisayarınızdan bir resim yüklemeyi seçebilir, web’de bir resim arayabilir, Google Drive hesabınızdan bir görsel ekleyebilir, kamera ile fotoğraf çekip ekleyebilir, Google Fotoğraflar’dan bir fotoğraf seçebilir veya URL üzerinden bir resim ekleyebilirsiniz.

7. Adım: Bir Slaytı Silmek

Bir sunum hazırlarken, şablonda ihtiyacınız olmayan bir veya iki sayfa olduğunu fark edebilirsiniz. Bu sayfalardan kurtulmak için çalışma alanınızın sol kısmından kaldırmak istediğiniz sayfaya sağ tıklayın. Ardından “Sil” yazısına tıklayın.

8. Adım: Slaytı Taşımak

Bir slayt sayfasını sunum çalışmanızın ilk sayfasına veya son sayfasına taşıyabilirsiniz. İlk olarak taşımak istediğiniz bir sayfaya sağ tıklamanız gerekiyor. Ardından “Slaydı başa taşı” yazısına tıklayarak sayfanızı sunum çalışmanızın ilk sayfasına taşıyabilir, “Slaydı sona taşı” yazısına tıklayarak sunum çalışmanızın son sayfasına taşıyabilirsiniz.

Adım 9: Geçişler Eklemek

Slayt sayfalarınızın arasına geçişler ekleyebilirsiniz. Geçiş eklemek istediğiniz sayfaya sağ tıklayın ve ardından “Geçişi değiştir” yazısına tıklayın.

Bunu yaptığınızda, çalışma alanınızın sağ tarafındaki araç çubuğunuzda kullanabileceğiniz yeni seçenekler gelecektir. Açılır menüden istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Bu geçişi sunumun tamamına veya yalnızca bir slayta uygulayabilirsiniz.