Google Sürekli Olarak Duruyor, Çözümü Nedir?

Google sürekli olarak duruyor hatası, en beklenmedik anlarda meydana gelir. Peki, söz konusu problemi çözmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor? Bu yazıda kullanım deneyimini olumsuz yönde etkileyen sorunu nasıl düzeltebileceğinizi açıklayacağız.

Dünyanın dört bir noktasında bulunan çok sayıda Android kullanıcısı, özellikle son dönemde çok can sıkıcı bir sorun ile karşı karşıya kalıyor. Bu sorun, uygulamaların sürekli olarak çökmesine yol açıyor. Böyle bir durumda akıllı telefonu kullanabilmek imkânsız bir hâl alıyor.

Google uygulamasındaki hatalı güncelleme ya da önbellekteki bazı bozuk veriler, söz konusu probleme neden olabilir. Oldukça can sıkıcı olan sorunu düzeltebilmek için uygulanabilecek çeşitli yöntemler yer alıyor. Karşılaştığınız sorunu bu yöntemler sayesinde çözebilirsiniz.

Google Sürekli Olarak Duruyor Hatasının Çözüm Yolları Neler?

Telefonu yeniden başlatın.

Google uygulamasını zorla durdurun.

Google uygulamasının önbelleğini temizleyin.

Google uygulamasının güncellemelerini kaldırın.

Android System WebView güncellemelerini kaldırın.

Google Chrome güncellemelerini kaldırın.

Yazılım güncellemesi yapın.

Telefonu sıfırlayın.

Yukarıda akıllı telefonda yer alan uygulamaların kullanılmasını imkânsız hâle getiren can sıkıcı sorunu düzeltebilmek için uygulayabileceğiniz yöntemler yer alıyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Telefonu Yeniden Başlatın

Yeniden başlatmak, Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda meydana gelen pek çok sorunun düzelmesine yardımcı olabilir. Bu yöntem her ne kadar basit gibi görünse de söz konusu sorunu da düzeltebilir.

Söz konusu sebepten ötürü cihazınızın güç butonuna bir süre boyunca basılı tutun. Telefon kapandıktan kısa süre sonra yine güç butonuna uzun süre basılı tutarak açın. Akıllı telefon açıldıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer sorun düzelmediyse bir sonraki yöntemi uygulayın.

2. Google Uygulamasını Zorla Durdurun

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Google uygulamasını bulun ve üzerine dokunun.

"Zorla durdur" butonuna basın.

Google uygulamasını açın.

Akıllı telefonunu yeniden başlattıktan sonra problem çözülmediyse Google uygulamasını zorla durdurmayı deneyebilirsiniz. Bu yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak cihazınızın ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Ayarlar sayfasında yer alan Uygulamalar kategorisini açın. Açılan listede akıllı telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamalar yer alacaktır. Liste üzerinden Google uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. Açılan sayfadaki "Zorla durdur" butonuna basın. Daha sonra Google uygulamasını açın.

3. Google Uygulamasının Önbelleğini Temizleyin

Ayarlara girin.

Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Google uygulamasının üzerine dokunun.

Depolama bölümünü açın.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Akıllı telefonda meydana gelen sorun hâlâ devam ediyorsa Google uygulamasının önbelleğini temizlemeyi deneyebilirsiniz. Uygulamanın önbelleğindeki bazı bozuk veriler, söz konusu hatanın ortaya çıkmasına yol açabilir.

Söz konusu yöntemi uygulayabilmek için ilk önce cihazınızın ayarlar sayfasını açın. Daha sonra Uygulamalar kategorisini ziyaret edin. Liste üzerinden Google uygulamasını bulmanız ve ardından üzerine dokunmanız gerekiyor.

Açılan sayfada yer alan Depolama bölümüne girin. Bu işlemin hemen ardından "Önbelleği Sil" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

4. Google Uygulamasının Güncellemelerini Kaldırın

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Google uygulamasını açın.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine basın.

"Güncellemeleri kaldır" seçeneğini seçin.

Cihazınızda ortaya çıkan hatayı çözebilmek için Google uygulamasının güncellemeleri kaldırmayı deneyebilirsiniz. Söz konusu yöntem için ilk olarak akıllı telefonunuz üzerinden ayarlar sayfasını ziyaret edin. Ayarlar sayfasında yer alan Uygulamalar isimli kategorinin üzerine dokunun.

Listeden Google uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. Açılan sayfa üzerinden sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine basın. Bu işlemin ardından bir pencere açılacak. Açılan pencerede bulunan "Güncellemeleri kaldır" seçeneğini seçin.

5. Android System WebView Güncellemelerini Kaldırın

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Android System WebView’ı bulun ve üzerine dokunun.

Sağ üst köşede bulunan üç nokta simgesine basın.

"Güncellemeleri kaldır" seçeneğini seçin.

Söz konusu problemi çözebilmek için Android System WebView’ın güncellemelerini kaldırmayı deneyebilirsiniz. Bunun için ilk önce cihazınızın ayarlar sayfasını görüntüleyin. Ayarlar sayfasında yer alan Uygulamalar kategorisine girin.

Uygulamalar kategorisi üzerinden Android System WebView’ı bulun ve üzerine dokunun. Açılan sayfanın sağ üst köşesinde konumlanan üç nokta simgesine basın. Son olarak "Güncellemeleri kaldır" seçeneğini seçin.

6. Google Chrome Güncellemelerini Kaldırın

Ayarlar sayfasına girin.

Uygulamalar bölümünü açın.

Google Chrome’un üzerine dokunun.

Sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine dokunun.

"Güncellemeleri kaldır" seçeneğini seçin.

Google uygulaması ve Android System WebView üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler işe yaramadıysa Google Chrome isimli popüler web tarayıcısı uygulamasının güncellemelerini kaldırmayı deneyebilirsiniz. Bu yöntem, can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilir.

Söz konusu yöntemi uygulayabilmek için ilk önce akıllı telefonunuz üzerinden ayarlar sayfasına girin. Uygulamalar bölümünü ziyaret edin. Açılan sayfanın sağ üst köşesinde üç nokta simgesini göreceksiniz. Bu üç nokta simgesinin üzerine dokunun.

Açılan pencere üzerinden "Güncellemeleri kaldır" seçeneğini seçin. Bu işlemin hemen ardından sorunun düzelip düzelmediğini deneyin. Eğer sorun hâlâ devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulamayı deneyebilirsiniz.

7. Yazılım Güncellemesi Yapın

Ayarlara girin.

Sistem kategorisini açın.

"Yazılım güncellemesi" bölümünü görüntüleyin.

Güncelleme işlemini başlatın.

Güncellemeleri kaldır ve önbelleği temizleme işlemleri işe yaramadıysa akıllı telefonunuzun yazılım güncellemesini yapabilirsiniz. Bu yöntem, problemin düzelmesini sağlayabilir. Güncelleme işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak ayarları açın.

Ayarlar sayfasında yer alan Sistem kategorisini görüntüleyin. Sistem kategorisi üzerinden "Yazılım güncellemesi" bölümünü açın. Son olarak güncelleme işlemini başlatın.

8. Telefonu Sıfırlayın

Ayarları açın.

Sistem bölümüne girin.

"Sıfırlama" menüsünü görüntüleyin.

"Tüm ayarları sıfırla" seçeneğini seçin.

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak telefonunuzu sıfırlayabilirsiniz. Bu yöntemi uygulamadan önce verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Bu işlem için Android telefon yedekleme yazımıza göz atabilirsiniz. Aksi takdirde veri kaybı yaşarsınız. Sıfırlama için ilk önce ayarlar sayfası üzerinden Sistem bölümünü açın.

Sistem kategorisinde yer alan "Sıfırlama" menüsüne girin. Daha sonra "Tüm ayarları sıfırla" seçeneğini seçin. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde sıfırlama işlemi başlayacak.