GTA 4 Save Dosyası

GTA 4 0 Save, GTA 4 oyunundaki tüm silahların açık odluğu, görevlerin yapılmış olduğu ve bolca para sahibi olacağınız bir kayıt dosyasıdır.

Barış YANIK - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ülkemizde ve dünyada milyonlarca kopya satan GTA 4, hayranlarını peşinden sürüklemeye devam ediyor. Zengin içeriği ile oyunculara sürükleyici bir oynanış sunan başarılı yapım, birbirinden farklı aksiyon sahneleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkemizde de oldukça sevilen başarılı oyun, kaliteli ses efektleri ile birlikte zengin bir içeriği oyuncularına sunuyor. Oyuncular yapım içerisinde özgürce hareket edebildikleri gibi keyiflide zaman geçiriyorlar.

GTA 4 Özellikleri

Zengin içerik,

Kaliteli grafik efektleri,

Başarılı ses efektleri,

Açık bir dünya,

Farklı silah seçenekleri,

GTA 4 oyununu sevenler için hazırladığımız bir yüzde 100 kayıt dosyasıdır. Bu kayıt dosyasını kullanarak tüm görevleri tamamlanmış, bolca para sahibi ve oyunun en iyi silahlarına sahip olduğunuz bir oyun başlatabilirsiniz. Save dosyası sayesinde oyun içerisinde özgürce tüm içerikleri deneyimleyebilecek, eğlenceli zaman geçirebileceksiniz. Tüm içerikleri oyunculara sunan save dosyası şuanda sadece Windows platformunda kullanılabiliyor.

Herhangi bir hile kullanılmadan bitirilen bir oyun kaydı olan bu dosya GTA 4'ü çok daha eğlenceli bir şekilde oynayabilmenizi sağlamaktadır. Fakat görevleri kendiniz yapmayı tercih ediyorsanız bu kayıt dosyasını kullanmanızı tavsiye etmem.

Oyunda aklınıza gelebilecek herşey açıktır. Bu nedenle istediğiniz herhangi bir şeyi rahatlıkla deneyebilirsiniz. Daha önce GTA 4 oynamadıysanız bu dosya ile kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan save dosyası, Windows kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlandı. Dileyen oyuncular ücretsiz olarak save dosyasını indirip kullanmaya başlayabilirler.

Save Dosyası ile Oyun Açma:

GTA 4 oyunundaki normal oyun kayıtlarınız ''C:\Documents and Settings\Bilgisayar Kullanıcı Adı\Local Settings\Application Data\Rockstar Games'' adresi üzerinde bulunmaktadır. Eğer daha önce oyunu oynayıp bir kayıt dosyası oluşturmadıysanız, yüzde 100 kayıt dosyası ile oyun açmadan önce mutlaka bir oyun başlatarak kaydedip çıkın. Daha sonra yukarıda yazan klasöre gidin ve indirdiğiniz dosyayı buraya kopyalayın. İndirmiş olduğunuz dosyanın adı SGTA4xx olacaktır. Sondaki 2 xx'i 1 ile 11 arasında bir rakam ile değiştirerek kayıtlı oyuna girebilirsiniz.