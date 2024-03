Yıllardır popülerliğini sürdürerek önemli bir başarının altına imza atan Grand Theft Auto 5'te çok sayıda otomobil bulunuyor. Bunların bir kısmı ulaştığı hızlar ile öne çıkıyor. Peki, GTA 5'in en hızlı arabaları hangileri?

Bu rehberde en iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA V'te en hızlı araba modellerini sıraladık. Rehberimizde bu araçların görsellerine, ulaştıkları maksimum hıza ve fiyat etiketlerine de yer verdik.

GTA 5'in En Hızlı Arabaları Listesi

BF Weevil Custom

Ocelot Pariah

Grotti Itali RSX

Pfister 811

Grotti Itali GTO Stinger TT

Principle Deveste Eight

Lampadati Corsita

Overflod Entity MT

Pegassi Torero XO

Bravado Banshee 900R

GTA 5'teki en hızlı 10 araba listesinde yer alan araçların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

BF Weevil Custom Fiyatı Ne Kadar?

GTA 5'in en hızlı otomobili olan BF Weevil Custom 137,5 mph (221 km/h) hıza ulaşabiliyor. 2022 yılının ekim ayında "1.61 Criminal Enterprises" isimli güncelleme ile beraber oyuna eklenen araç için 980 bin dolar fiyat etiketi belirlendi.

Ocelot Pariah Fiyatı Ne Kadar?

Grand Theft Auto 5 oyununun en hızlı otomobilleri listesinin ikinci sırasında Ocelot Pariah bulunuyor. 2017 yılının aralık ayında "1.42 The Doomsday Heist" güncellemesi ile oyuna eklenen araç 136 mph (218,87 km/s) hıza ulaşabiliyor. Şık tasarıma sahip otomobil için 1 milyon 420 bin dolar ücret belirlendi.

Grotti Itali RSX Fiyatı Ne Kadar?

2020 yılının aralık ayında "1.52 Cayo Perico Heist" güncellemesi ile beraber oyuna eklenen Grotti Itali RSX 135,30 mph (217,74 km/s) hıza ulaşabiliyor. Otomobil için 3 milyon 465 bin dolar fiyat belirlendi.

Pfister 811 Fiyatı Ne Kadar?

GTA V'in en hızlı otomobil modelleri arasında yer alan Pfister 811, 132,50 mph (213,24 km/s) hıza ulaşabiliyor. 2016 yılının haziran ayında "1.34 Further Adventures in Finance and Felony" güncellemesi ile eklenen araç için 1 milyon 135 bin dolar ücret belirlendi.

Grotti Itali GTO Stinger TT Fiyatı Ne Kadar?

2023 yılının haziran ayında çıkan 1.67 Mercenaries güncellemesi ile oyuna eklenen Grotti Itali GTO Stinger TT 132 mph (212,43 km/s) hıza ulaşabiliyor. Bu otomobil için 2 milyon 380 bin dolar ücret belirlendi.

Principle Deveste Eight Fiyatı Ne Kadar?

131,75 mph (212,03 km/s) hıza ulaşabilen Principe Deveste Eight isimli otomobil, 2019 yılının şubat ayında çıkan 1.46 Arena War güncellemesi ile beraber eklendi. Bu araba için 1 milyon 795 bin dolar fiyat etiketi belirlendi.

Lampadati Corsita Fiyatı Ne Kadar?

2022 yılının temmuz ayında çıkan "1.61 Criminal Enterprises" güncellemesi ile oyuna eklenen Lampadati Corsita 131,30 mph (211,31 km/s) hıza ulaşabiliyor. Bu otomobil için 1 milyon 795 bin dolar ücret belirlendi.

Overflod Entity MT Fiyatı Ne Kadar?

2022 yılının aralık ayında çıkan "1.64 LS Drug Wars" güncellemesi ile oyuna eklenen Overflod Entity MT 131,25 mph (211,23 km/s) hıza ulaşabiliyor. Bu araba için 2 milyon 355 bin dolar fiyat belirlendi.

Pegassi Torero XO Fiyatı Ne Kadar?

131.00 mph (210.82 km/s) hıza ulaşabilen Pegassi Torero XO, 2022 yılının temmuz ayında çıkan "1.61 Criminal Enterprises" güncellemesi ile birlikte oyuna eklendi. Bu otomobil için 2 milyon 890 bin dolar ücret belirlendi.

Bravado Banshee 900R Fiyatı Ne Kadar?

2016 yılının ocak ayında 1.32 güncellemesi ile birlikte oyuna eklenen Bravado Banshee 900R 131 mph (210,82 km/h) hıza ulaşabiliyor. Bu otomobil için 565 bin dolar fiyat belirlendi.

Bu rehberde GTA 5'in en hızlı arabaları listesi hazırladık. Peki, sizce Grand Theft Auto 5'teki en güzel araba hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.