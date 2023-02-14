Hipotermi ve Donmaya Karşı İlk Yardım Nasıl Yapılır?

Hipotermi ve donmaya karşı ilk yardımın nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olunması büyük bir öneme sahip çünkü bu sağlık problemleriyle karşılaşıldığında nelerin yapılması gerektiğini bilmek hayat kurtarabilir. Bu yazıda hipotermi ve donmaya dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Hipotermi Belirtileri Neler?

Bilinç kaybı

Zayıf nabız

Titreme

Yavaş ve sığ solunum

Uykuya meyil

Enerji eksikliği

Hafıza kaybı

Konuşma bozukluğu ya da mırıldanma

Vücut sıcaklığının 35 santigrat derecenin altına düşmesi sonucunda meydana gelen hipoterminin çeşitli belirtileri bulunuyor. Semptomlar arasında bilinç kaybı, zayıf nabız, titreme, yavaş ve sığ solunum ve hafıza kaybı dahil birçok belirti bulunuyor.

Hipotermiye Karşı İlk Yardım Nasıl Yapılır?

Öncelikle soğuğa karşı yeterli seviyede korunduğunuzdan emin olun.

Eğer mümkünse hastayı daha sıcak ve kapalı bir ortama taşıyarak soğuk ile teması kesin.

Mümkün değilse hastanın özellikle boyun ve baş bölgesini rüzgârdan korumanız gerekiyor.

Soğuk zeminle olan teması kesin.

Hastanın ıslak giysilerini acele etmeden yavaş şekilde çıkarın.

Islak giysileri ılık, kuru kaban, ceket, battaniye ya da paltoyla değiştirin.

Daha fazla ısınma gerekliyse bunu yavaşça yapmanız gerekiyor. Örneğin göğüs, kasık ve boyun bölgeleri dahil vücudun orta kısımlarına ılık kuru kompresler uygulayabilirsiniz.

Hastaya doğrudan ısı uygulamayın.

Hastayı yavaşça ısıtın.

Hastanın alkol ve sigara kullanmasına kesinlikle izin vermeyin.

Yukarıda yer alan ilk yardımların yanı sıra uygulamanız gereken bazı önemli detaylar mevcut. Eğer hastada bilinç kaybı varsa fakat kişi nefes almaya devam ediyorsa kurtarma yani iyileşme derlenme pozisyonunda olmasını sağlayın.

Hastanın solunumu durursa temel yaşam desteğini uygulamaya başlayın. Temel yaşam desteği hasta uyanana, hareket edene, gözlerini açana ve normal şekilde nefes almaya başlayana kadar devam etmelisiniz. Deneyimli sağlık ekibi geldiğinde onlara devredebilirsiniz.

Donma Belirtileri Neler?

Başlangıçta

Hasta etkilenen kısımda zonklama, iğnelenme ya da ağrı hisseder.

Ciltte solukluk, soğukluk ve beyazlaşma olur.

Etkilenen bölgede karıncalanma hissi meydana gelebilir.

Donma ilerlemişse

Etkilenen kısım sert ve donmuş hissedilebilir.

Hasta soğuktan çıkmışsa

Dokuda yumuşama ve çözülme

Ciltte kızarıklık, içi su dolu kabarcıklar ve ağrı

Kaşıntı ve şişme

Donma ilerlerse

Cilt mavi, beyaz ya da lekeli hâle gelebilir.

Dokuların soğuğa maruz kalması nedeniyle hasar alması durumu olan donmanın çeşitli semptomları bulunuyor. Başlangıçta etkilenen kısımda iğnelenme, zonklama veya ağrı hissedilebilir. Bunun yanı sıra ciltte solukluk, soğukluk ve beyazlaşma meydana gelebilir. Etkilenen bölgede karıncalanma hissi yaşanabilir.

Donmaya Karşı İlk Yardım Nasıl Yapılır?

Öncelikle soğuğa karşı yeterli seviyede korunduğunuzdan emin olmalısınız.

Enfeksiyonu önlemek için cildi temiz tutun. Bu nedenle hastaya müdahale etmeden ellerinizi yıkayabilirsiniz.

Hastayı daha sıcak ve kapalı bir ortamda olmasını sağlayın fakat bunu yaparken hastanın kesinlikle ayak ve ayak parmakları üzerinde yürümesine izin vermeyin. Hastanın yürümemesi gerekiyor. Bunun yerine taşıyabilirsiniz.

Hastanın daha fazla ısı kaybetmesini önlemek için ıslak kıyafetleri çıkarın ve bunları yumuşak ve kuru giysilerle değiştirin.

Eğer hastanın bilinci açıksa sıcak içecekler verebilirsiniz.

Hastanın koltuk altları, göğüs kafesi ve kasık kısımlarına ılık su paketleri yerleştirebilirsiniz.

Etkilenen bölgeleri tekrar ısıtın ancak bunu soğukla teması tamamen kestikten sonra yapmanız gerekiyor.

Etkilenen kısımları ellerinizle ya da kişinin koltuk altlarını kullanarak ısıtabilirsiniz.

Etkilenen bölgeleri kesinlikle ovmayın. Bu işlem, cildin ve diğer dokuların zarar görmesine yol açabilir.

Daha fazla yaralanmaya yol açabileceğinden ötürü hastaya kesinlikle ateş ya da ısıtıcı gibi doğrudan ısı uygulamayın.

Tekrar ısıtma işlemini en az 30 dakika boyunca uygulamanız gerekiyor. Etkilenen bölge kırmızı veya mor renge sahip olduğunda ve kolay şekilde hareket ettirilebilir hâle geldiğinde yeniden ısıtma işlemini durdurabilirsiniz.

Donmuş kısım çözüldükten sonra el ve ayak parmaklarını tek tek temiz bandajlarla yavaş ve dikkatli şekilde sarın.

Hastanın çok fazla hareket etmemesi gerekiyor.

Eğer mümkünse şişmeyi önlemek için yaralı uzuvları kaldırın.

112 acil yardım numarasını arayarak sağlık ekibinden yardım istemeyi kesinlikle unutmayın.

Hastanın kesinlikle sigara ve alkol kullanmasına izin vermeyin.

Sıkça Sorulan Sorular

Hipotermi Nedir?

Hayatı tehdit eden hipotermi, insan vücudunun faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan ısıyı ürettiğinden çok daha hızlı şekilde kaybetmesi nedeniyle meydana gelir. Bunun sonucunda vücut sıcaklığı tehlikeli ölçüde düşer.

Hipotermi Kaç Derece Olur?

Genellikle bulunulan ortamın soğuk olmasından kaynaklanan hipotermi, normalde 36,4-37,6 santigrat derece olan vücut sıcaklığı 35 santigrat derecenin altına düştüğünde ortaya çıkar.

Hipotermi Kalıcı Hasar Bırakır mı?

Soğuk koşullarda uzun süre boyunca açık havada kalmak, yeterli seviyede ısıtılmamış evde yaşamak gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan hipotermi, bazı kalıcı hasarlar bırakabilir ve hatta insanların hayatını kaybetmesine neden olabilir.

Bu yazıda hipotermi ve donmaya karşı ilk yardımın nasıl uygulanması gerektiğini açıkladık. Deprem çantasında hangi malzemelerin olması gerektiğini merak ediyorsanız deprem çantasında neler olmalı sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.