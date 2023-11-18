Honor 70 Özellikleri ve Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan Honor 70 özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, 2022 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Honor 70 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 778G+ 5G

: Snapdragon 778G+ 5G İşlemci Çekirdekleri : Sekiz Çekirdek

: Sekiz Çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 54 MP + 50 MP + 2 MP

: 54 MP + 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 4800 mAh

: 4800 mAh Kablolu Şarj : 66W

: 66W Ağırlık : 178 gram

: 178 gram Kalınlık: 7,9 mm

Orta segment telefonlar arasında yer alan Honor 70 modelinin arka tarafında 54 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.

Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Arka kameralar 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30/60 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yeteneğine sahip.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 178 gram ağırlığındaki telefon 161,4 x 73,3 x 7,9 mm boyutlarında.

Honor 70 Fiyatı

Gece yarısı siyahı ve zümrüt yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Honor 70 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 800 TL civarında fiyata satılıyor.

Bu rehberde Honor 70 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.