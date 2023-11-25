2023 yılının kasım ayında yapılan tanıtım ile beraber Honor Earbuds X6 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Çin merkezli Honor tarafından üretilen yeni kablosuz kulaklık modeli neler sunuyor? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruları cevaplayacağız.

Honor, 23 Kasım 2023 tarihinde Honor 100 serisi ve yeni kablosuz kulaklık modeli Earbuds X6'yı tanıttı. Mor ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan kablosuz kulaklık uzun pil ömrü ve dinamik sürücüsüyle dikkat çekiyor.

Honor Earbuds X6 Özellikleri

Bluetooth : 5.3

: 5.3 Sürücü : 10 mm dinamik sürücü

: 10 mm dinamik sürücü Suya Dayanıklılık : IP54

: IP54 Şarj Kutusu Batarya Kapasitesi : 510 mAh

: 510 mAh Şarj Kutusu Ağırlığı : Yaklaşık 33 gram

: Yaklaşık 33 gram Pil Ömrü: Şarj kutusuyla beraber 40 saate kadar.

10 mm dinamik sürücüye sahip olan Earbuds X6 Bluetooth 5.3 teknolojisini destekliyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi önceki sürümlere kıyasla daha kararlı kullanım ve daha hızlı bağlantı dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağlıyor.

Kulaklıkta yer alan çift dokunma işlevi kullanımı çok kolay hâle getiriyor. Bu işlev sayesinde aramaları yanıtlayabilir veya sonlandırabilir, müziği duraklatabilir veya çalmaya devam ettirebilir, bir sonraki şarkıya geçebilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Çin Elektronik Ses Endüstrisi Birliği tarafından onaylanan Hi-Fi 5 DSP desteğine sahip kablosuz kulaklıkta aramalarda arka plandaki gürültünün azalmasına yardımcı olan yapay zekâ destekli bir özellik mevcut.

Honor marka kulaklık 9 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla beraber 40 saate kadar çıkabiliyor. 10 dakika şarj ile 3 saat boyunca müzik dinlenebildiği söyleniyor. Kulaklıkta IP54 sertifikası mevcut. Bu sertifika, kulaklığın suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olmasını sağlıyor.

Honor Earbuds X6 Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan Honor Earbuds X6 isimli yeni kablosuz kulaklık modelinin fiyatı Çin'de 299 yuan (yaklaşık 42 dolar) olarak belirlendi. Söz konusu kablosuz kulaklığın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Bu rehberde Honor marka yeni kablosuz kulaklık modeli Earbuds X6 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu kulaklık ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.