HTML Nedir, Ne İşe Yarar?

Bir web sitesi yapmak istediğinizde karşınıza HTML yapısı çıkacaktır. Web sitesinin kemiklerini oluşturan HTML, metin işaretleme dili olarakda geçer. Birçok kişinin programlama dili olarak bildiği HTML aslında bir programlama dili değildir. Çünkü programlama dillerinde bir fonksiyon yazabilirken HTML dili ile yazmanız mümkün değildir. Öğrenmesi oldukça kolay olan HTML nedir, HTML ne işe yarar? Gelin birlikte bakalım.

HTML Nedir?

İngilizce açılımı Hypertext Markup Language yani Türkçesi ile Metin İşaretleme dili olan HTML bir web sayfası oluşturmak için başta gelen diller arasındadır. Tarayıcıların okuyup anlamlandırmasını sağlayan dil yukarıdada altını çizdiğimiz gibi bir programlama dili değildir.

Bir web sayfası yapmak HTML ile oldukça basittir. Ancak web sayfası çalışabilir olsada görüntüsü güzel durmayabilir. Bu yüzden HTML yanında CSS ve JavaScript dillerini öğrenmeniz ve hepsini beraber kullanmanızı öneririz.

Son sürümü HTML5 olan metin işaretleme dili ilk çıkış tarihi 1993 yılıdır. ".hmlt, .htm" gibi uzantılar ile kayıt edilmektedir. HTML dili bilgisayarınızdaki herhangi bir metin belgesinde rahatlıkla yazılabilir. Ancak metin belgesi gibi araçlar pek kullanışlı değildir bunun yerinde daha rahat kullanımlı metin editörlerini kullanmanızı tavsiye ederiz.

HTML'in Temel Yapısı

<!DOCTYPE html>

<html>

<head></head>

<body></body>

</html>

Yukarıda HTML dilinin temel yapısını görebilirsiniz burada dikkat edilen nokta HTML dilinde neredeyse her açılan etiket kapanmak zorundadır. ve tüm kodlar bu yapının içine yazılmak zorundadır.

Bilmeniz Gereken HTML Kodları

<p> </p> Paragraf oluşturmak için.

<h1> </h1> Başlık oluşturmak için (h2, h3, h4 gibi devam eder.)

<ul> </ul> Maddeleme yapmak için kullanılır.

<ol> </ol> ul yapısının içinde sayılar ile sıralama yapmak için.

<li> </li> ul yapısının içinde maddeleme yapmak için.

<table> </table> oluşturmak için kullanılır.

<tr> </tr> table etiketi içinde satır oluşturmak için.

<td> </td> table etiketi içerisinde sütun oluşturmak için.

<!-- --> Yorum satırı için kullanılır.

HTML JavaScript ve CSS Farkı

Yukarıda dillerin kullanımlarının görüntü farkını görebilirsiniz söylemekte fayda var diller birbileri ile kullanılmalı ki web sayfası daha estetik bir görünüme kavuşsun.

HTML Örnekleri

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Tamindir</title> <!-- Sitenin sol üstünde bulunan başlığı belirtir. -->

</head>

<body>

<p>Tamindir'e Hoşgeldiniz. </p> <!-- Paragraf metinleri oluşturur -->

</body>

</html>

Bu içeriğimizde HTML nedir, ne işe yarar? Gibi sorulara yanıt verdik. Sizler hiç HTML kullandınız mı, ne gibi zorluklar yaşadınız? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.