Instagram Görüntülü Konuşma - Arama (Video Chat) Nasıl Yapılır?

Instagram görüntülü arama (video chat) özelliği hem Android hem de iPhone’da kullanılabiliyor. Aynı anda 4 kişiye kadar Instagram’da görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz. Bu blog yazımızda Instagram’da görüntülü konuşma nasıl yapılır? adım adım anlatıyoruz.
1 milyar aylık aktif kullanıcısı olan Instagram da Facebook Messenger, FaceTime, Snapchat, WhatsApp gibi görüntülü aramaya izin veriyor. Instagram’ın son sürümünü kullanan Android ve iOS kullanıcıları aynı anda 4 kişiye kadar görüntülü konuşma gerçekleştirebiliyor. Instagram Direct üzerinden tek dokunuşla görüntülü sohbet başlatmak mümkün. Şimdi dilerseniz Instagram’da görüntülü sohbet özelliğinin nasıl kullanıldığına bir bakalım:
Instagram Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır?
- Instagram’da görüntülü konuşma (video chat) özelliği Instagram Direct üzerinden kullanılabilir olduğundan öncelikle mektup simgesine dokunarak mesajlarınıza gidiyorsunuz.
- Direct sayfasında görüntülü görüşme yapacağınız kişinin ismini girip ardından sağ üst köşede beliren kamera simgesine dokunuyorsunuz ve karşı tarafa görüntülü sohbet bildirimi gönderiliyor.
- Karşı taraf bildirim üzerinden Katıl’a dokunduğunda görüntülü arama başlıyor. Bu noktada aynı anda en fazla 4 kişinin konuşmaya girebildiğini belirtelim.
Not: Görüntülü arama ekranında kamera simgesine dokunursanız karşı tarafa sadece sesiniz iletiliyor. Mikrofon simgesine dokunursanız da karşı tarafa sadece sizi görebiliyor, duyamıyor.
Not2: Görüntülü konuşma esnasında arka ve ön kameraya geçiş yapmak için arama ekranında sağ üstteki okları kullanıyorsunuz.
Not3: Arama ekranında sol üstteki simgeye dokunarak konuşma ekranını küçültebiliyorsunuz. Bir nevi PiP yani resim içinde resim özelliği aktif oluyor.
Kişilerinizden gelen görüntülü aramaları reddetmek için de tek yapmanız gereken; bildirim ekranı üzerinden “Geri Çevir”e dokunmak. Unutmadan, her görüntülü sohbet için sessize alma seçeneği var. Dilerseniz sessize almayı aktif ederek o kişiden gelen görüntülü konuşmayı otomatik olarak reddedebilirsiniz.
Instagram Görüntülü Arama Tanıtım Videosu:
You can now video chat in Instagram Direct, either 1:1 or in a group. Learn more here: https://t.co/UxH6D2B7Xa pic.twitter.com/uJ8p7kG6aU— Instagram (@instagram) 26 Haziran 2018
YORUMLAR