Instagram Görüntülü Konuşma - Arama (Video Chat) Nasıl Yapılır?

Instagram görüntülü arama (video chat) özelliği hem Android hem de iPhone’da kullanılabiliyor. Aynı anda 4 kişiye kadar Instagram’da görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz. Bu blog yazımızda Instagram’da görüntülü konuşma nasıl yapılır? adım adım anlatıyoruz.

1 milyar aylık aktif kullanıcısı olan Instagram da Facebook Messenger, FaceTime, Snapchat, WhatsApp gibi görüntülü aramaya izin veriyor. Instagram’ın son sürümünü kullanan Android ve iOS kullanıcıları aynı anda 4 kişiye kadar görüntülü konuşma gerçekleştirebiliyor. Instagram Direct üzerinden tek dokunuşla görüntülü sohbet başlatmak mümkün. Şimdi dilerseniz Instagram’da görüntülü sohbet özelliğinin nasıl kullanıldığına bir bakalım:

Instagram Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır?

Instagram’da görüntülü konuşma (video chat) özelliği Instagram Direct üzerinden kullanılabilir olduğundan öncelikle mektup simgesine dokunarak mesajlarınıza gidiyorsunuz.

Direct sayfasında görüntülü görüşme yapacağınız kişinin ismini girip ardından sağ üst köşede beliren kamera simgesine dokunuyorsunuz ve karşı tarafa görüntülü sohbet bildirimi gönderiliyor.

Karşı taraf bildirim üzerinden Katıl’a dokunduğunda görüntülü arama başlıyor. Bu noktada aynı anda en fazla 4 kişinin konuşmaya girebildiğini belirtelim.

Not: Görüntülü arama ekranında kamera simgesine dokunursanız karşı tarafa sadece sesiniz iletiliyor. Mikrofon simgesine dokunursanız da karşı tarafa sadece sizi görebiliyor, duyamıyor. Not2: Görüntülü konuşma esnasında arka ve ön kameraya geçiş yapmak için arama ekranında sağ üstteki okları kullanıyorsunuz. Not3: Arama ekranında sol üstteki simgeye dokunarak konuşma ekranını küçültebiliyorsunuz. Bir nevi PiP yani resim içinde resim özelliği aktif oluyor.

Kişilerinizden gelen görüntülü aramaları reddetmek için de tek yapmanız gereken; bildirim ekranı üzerinden “Geri Çevir”e dokunmak. Unutmadan, her görüntülü sohbet için sessize alma seçeneği var. Dilerseniz sessize almayı aktif ederek o kişiden gelen görüntülü konuşmayı otomatik olarak reddedebilirsiniz.

Instagram Görüntülü Arama Tanıtım Videosu: