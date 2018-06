Instagram Görüntülü Konuşma - Arama (Video Chat) Nasıl Yapılır?

Instagram görüntülü arama (video chat) özelliği hem Android hem de iPhone’da kullanılabiliyor. Aynı anda 4 kişiye kadar Instagram’da görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz. Bu blog yazımızda Instagram’da görüntülü konuşma nasıl yapılır? adım adım anlatıyoruz.

1 milyar aylık aktif kullanıcısı olan Instagram da Facebook Messenger, FaceTime, Snapchat, WhatsApp gibi görüntülü aramaya izin veriyor. Instagram’ın son sürümünü kullanan Android ve iOS kullanıcıları aynı anda 4 kişiye kadar görüntülü konuşma gerçekleştirebiliyor. Instagram Direct üzerinden tek dokunuşla görüntülü sohbet başlatmak mümkün. Şimdi dilerseniz Instagram’da görüntülü sohbet özelliğinin nasıl kullanıldığına bir bakalım:

Kişilerinizden gelen görüntülü aramaları reddetmek için de tek yapmanız gereken; bildirim ekranı üzerinden “Geri Çevir”e dokunmak. Unutmadan, her görüntülü sohbet için sessize alma seçeneği var. Dilerseniz sessize almayı aktif ederek o kişiden gelen görüntülü konuşmayı otomatik olarak reddedebilirsiniz.

