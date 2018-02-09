iOS Güncelleme İndirmeyi Engelleme, Kapatma Nasıl Yapılır?

Apple’ın iOS güncellemelerini sıklıkla vermesi birçok kullanıcıyı rahatsız etmiş durumda. iOS Beta profili yüklemeyen kullanıcılar dahi iOS güncelleme uyarılarıyla karşılaşıyor. Siz de iPhone/iPad cihazınıza sıklıkla gelen iOS güncelleme mesajlarından sıkıldıysanız bu blog yazımızı okumanızı öneririz. iOS güncellemelerini engellemenin yolunu anlatıyoruz.

iOS 11, Apple’ın 10. yıl özel hazırladığı iPhone X’da dahi sorunsuz şekilde çalışmıyor. iPhone 8, 7, 6s modellerini kullanan kullanıcılar hem pil performansından hem genel performanstan memnun değil. iPhone kullanıcılarının canını sıkan yazılım sorunları çözmek için Apple elinden geleni yapsa da iOS 12 çıkana dek sanırız sorunlar tam olarak çözülmeyecek. Kullanıcı deneyimine önem veren Apple, iOS 11’in sürekli yeni bir sürümünü kullanıma sunuyor. iOS 11 öncesinde sadece beta aşamasında ardı ardına gelen yazılım güncellemeleri artık beta programında olmayan kullanıcılara da veriliyor. Yeni sürüm beraberinde yeni özellikler getirmediğinden birçok kullanıcı jailbreak vs. yüzünden güncellemeyi es geçiyor. iOS güncelleme uyarılarını kapatmak, ertelemek mümkün olsa da Apple tamamen engelleme seçeneğini elbette sunmuyor. Neyse ki; ardı ardı gelerek belli bir noktadan sonra can sıkmaya başlayan iOS güncellemelerini engellemenin basit bir yolu var. İleri seviye kullanıcıların bildiğini düşünüyoruz ancak yeni iOS kullanıcıları için faydalı olacaktır düşüncesindeyiz.

iOS Güncellemelerini Engelleme:

iPhone/iPad cihazınızdan Safari tarayıcıyı açın ve tvOS 11 beta konfigürasyon profili ni indirin. (Apple geliştirici hesabınız yoksa Google’dan tvOS11.mobileconfig olarak aratarak ilgili profilin indirme bağlantısına ulaşabilirsiniz.)

ni indirin. (Apple geliştirici hesabınız yoksa Google’dan tvOS11.mobileconfig olarak aratarak ilgili profilin indirme bağlantısına ulaşabilirsiniz.) tvOS 11 beta konfigürasyon profilini indirdiğinizde doğrudan iOS cihazınızda profil yükleme ekranı çıkacaktır. Yükle’ye dokunarak devam edin.

Profilin cihazınıza yüklenmesi için yeniden başlatma işlemini yapmanız zorunlu. Bu yüzden çıkan uyarı mesajında “Yeniden Başlat”ı seçerek devam edin.

Cihazınızı yeniden başlattıktan sonra Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme menüsüne gidin. Eğer “Yazılımınız Güncel” mesajını görürseniz işlem tamamdır. Tabii ki yüklü iOS sürümünü kontrol etmenizde fayda var. Cihazınızda son iOS sürümü yüklüyse zaten yazılım güncel uyarısı çıkması normal ancak eski sürüm yüklüyle (ipsw sitesinden iOS sürümlerini takip edebilirsiniz) işlem başarılı olmuş demektir. Artık yeni çıkan iOS sürümleri için bildirim almayacaksınız, arka planda da indirme olmayacak.

Son olarak iOS cihazınızdan Ayarlar - Genel - Profil sayfasına bakın. Burada tvOS 11 Beta Software Profile görünüyorsa bir şey yapmanız gerekmiyor. Ancak profil yoksa profil indirme ve yükleme adımlarını tekrarlamalısınız.

Olur da iOS güncellemelerini almaya karar verirseniz, Ayarlar - Genel - Profiller - tvOS 11 Beta Software Profile - Profili Sil yolunu izleyerek değişikliği geri alabilirsiniz. Bu işlemde de cihazı yeniden başlatmanız gerekiyor.