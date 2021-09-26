Teknolojinin gelişmesi ile birlikte video düzenleme işlemleri için bilgisayara ihtiyaç duyulmuyor. iPad cihazında yer alan güçlü donanım sayesinde videoları hızlı ve sorunsuz bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Peki, iPad için en iyi video düzenleme uygulamaları nelerdir?

2020'de Kullanılabilecek iPad İçin En İyi Video Düzenleme Uygulamaları

KineMaster

Enlight Videoleap

Adobe Premiere Rush

PowerDirector

Luma Fusion

YouTube'un popülaritesinin artması ile birlikte video düzenleme uygulamalarına ilgi arttı. iPhone'unuzda çektiğiniz videoyu iPad'e aktarıp büyük ekran üzerinde video düzenleme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazıda, 2020 yılında iPad cihazınızda kullanabileceğiniz en iyi video düzenleme uygulamalarını derledik.

1. KineMaster

KineMaster, akıllı telefonlar düşünülerek tasarlandı ancak bu onun iPad için kötü bir seçenek olduğu anlamına gelmez. KineMaster, sahip olduğu işlevler ve kullanıcı arayüzü ile birlikte şaşırtıcı derecede güçlü bir video düzenleme uygulamasıdır. Kinemaster, birden fazla video katmanı, efektler, video hızı kontrolü ve daha çok sayıda özelliğe sahip.

Kinemaster'da yazı tipleri, efektler, müzikler gibi birçok işlevin yer aldığı özel bir mağaza bulunuyor. Belirli bir ücret karşılığında abone olarak kütüphanede yer alan premium ögelere sahip olabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan KineMaster, video düzenlemeye yeni başlayan kullanıcılar için oldukça idealdir. Ayrıca KineMaster YouTube kanalı da bulunuyor. YouTube kanalında çok sayıda öğretici video yer alıyor.

2. Enlight Videoleap

iPad cihazınızda profesyonel video düzenleme işlemleri gerçekleştirmek istiyorsanız Enlight Videoleap uygulamasını tercih edebilirsiniz. Özellikle özel efetklere odaklanan Enlight Videoleap, diğer video düzenleme programlarında yer alan araçların çoğunu sunar. Enlight Videoleap, sahip olduğu gelişmiş efekt seçenekleri ile etkileyici videolar oluşturabilmenize olanak sağlıyor. Uygulama Chroma Key özelliğine de sahiptir.

3. Adobe Premiere Rush

Adobe Premiere Pro, bilgisayarlar için video düzenleme programı denildiğinde akla ilk gelen isimdir. Adobe'nin mobil cihazlar için geliştirdiği video düzenleme uygulaması da bulunuyor. Adobe Premiere Rush olarak adlandırılan uygulama, iPad cihazınızda kullanabileceğiniz en başarılı video düzenleme uygulamalarından bir tanesidir.

Basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Adobe Premiere Rush, video düzenleme işlerine yeni başlayan kullanıcılar rahatlıkla kullanabilir. Adobe'nin mobil cihazlar için geliştirdiği uygulama üzerinden videolarınıza metin, müzik, geçiş efekti gibi daha birçok öge ekleyebilirsiniz. Adobe Premiere Rush'ın en büyük avantajı ise platformlar arası senkronizasyondur. Yani iPad cihazınızda başladığınız düzenleme işlemine iPhone'unuzdan devam edebilirsiniz.

Adobe Premiere Rush'ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz ancak videoyu 4K çözünürlükte dışa aktarma, tüm özelliklere ve içeriğe sınırsız erişim, bulut senkronizasyonu gibi özelliklere sahip olabilmek için belirli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekiyor. Premium sürüm 100 GB bulut depolama alanı da içeriyor. Uygulamanın ücretsiz sürümü 2 GB bulut depolama alanına sahip.

4. PowerDirector

Cyberlink tarafından geliştirilen PowerDirector ile iPad cihazınız üzerinden video düzenleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Chroma Key özelliğine sahip olan PowerDirector'da birçok yerleşik efekt, filtreler, geçiş efektleri ve daha birçok öge bulunuyor. PowerDirector'da videoyu hızlandırabilir veya yavaşlatabilirsiniz.

PowerDirector YouTube kanalı da bulunuyor. YouTube kanalında tıpkı KineMaster'ın YouTube kanalında olduğu gibi birçok öğretici video yer alıyor. PowerDirector'ı indirmek ücretsizdir ancak daha fazla yerleşik efekte sahip olmak ve düzenlediğiniz videolarda yer alan filigrandan kurtulmak istiyorsanız belirli bir ücret karşılığında abone olabilirsiniz.

5. Luma Fusion

iPad cihazları için güçlü video düzenleme uygulaması arıyorsanız Luma Fusion'ı tercih edebilirsiniz. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzü sunan Luma Fusion, iPad platformu için özel olarak geliştirildi. Luma Fusion'ın kullanıcı arayüzü PC platformundaki video düzenleme programlarına oldukça benziyor. Luma Fusion ile efekt ekleme, ses düzenleme, taşıma, silme, kopyalama ve yapıştırma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Videoları yavaşlatabilir veya hızlandırabilirsiniz. Chroma key desteğine sahip olan Luma Fusion, etkileyici videolar oluşturabilmenize olanak sağlar. Gelişmiş paylaşma seçeneklerine sahip olan Luma Fusion'da Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud Drive gibi bulut depolama hizmetlerinde yer alan medya dosyalarını içe aktarabilirsiniz. Video düzenleme uygulaması, 199,99 TL fiyat etiketine sahip.