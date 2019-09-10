iPhone 11 Tanıtımı Yapıldı! İşte iPhone 11 Özellikleri ve Fiyatı

Apple iPhone 11 tanıtımı nihayet gerçekleşti! "iPhone 11 özellikleri ne olacak?", "iPhone 11 ne kadar olacak?", "iPhone 11 ne zaman çıkacak?" Hepsi TSİ 20.00’de başlayan iPhone 11 lansmanında belli oldu. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max tanıtıldı. İşte Apple’ın yeni telefonu iPhone 11’in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Tanıtıldı!

Apple, TSİ 20.00’de başlayan, YouTube üzerinden de canlı olarak izlemeye açtığı iPhone 11 etkinliğinde 2019 iPhone’larını tanıttı. iPhone XS serisinin satışa sunulmasından hemen sonra konuşulmaya başlayan ve tasarımından teknik özelliklerine tüm detaylarının sızdırıldığı iPhone 11 serisi resmi olarak tanıtıldı. Beklediğimiz üzere üç iPhone modeli sahne aldı. Geçtiğimiz sene ile kıyaslayacak olursak; iPhone XR’ın yerini iPhone 11, iPhone XS’in yerini iPhone 11 Pro, iPhone XS Max’in yerini de iPhone 11 Pro Max aldı.

iPhone 11 Özellikleri

iPhone 11 özelliklerine geçmeden önce iPhone 11 lansmanı öncesinde sızdırılan bilgileri hatırlayalım. 2019 iPhone modellerinde tasarımsal olarak en dikkat çeken detay, tahmin edeceğiniz üzere arka kamera. Apple, ilk defa bu sene üçlü kamera sistemine geçiş yaptı ancak yapay zeka destekli geniş açılı lensi de taşıyan üçlü arka kamera Pro modellerine özel. Yani iPhone 11 Pro veya Pro Max’i satın alırsanız Apple’ın yeni kamera teknolojilerini, özelliklerini deneyimleme şansınız olacak. iPhone 11’i satın alırsanız XS modelinin donanımsal olarak biraz geliştirilmiş sürümünü kullanmış olacaksınız. Üçlü kamera dışında 2019 iPhone’larında güç tuşu, ses azaltıp yükseltme tuşu ve sesize alma tuşlarının biraz büyütüldüğü dikkat çekiyor. Hali hazırda iPhone X veya iPhone XS kullanıyorsanız yeni bir kılıf satın almanız gerekecek. Kamera ve tuşlar dışında göze çarpan önemli bir detay bulunmuyor; tabii ki tasarımsal olarak. Yoksa, Apple Pencil desteğinin gelmesi, 3D Touch’ın kaldırılması, kablosuz olarak diğer cihazları şarj edebilmesi gibi kimi kullanıcıyı memnun edecek kimisini etmeyecek yenilikler de bulunuyor. Yenilik demişken, ekran gömülü Touch ID ile Lightning’den USB-C’ye geçiş, 5G desteği muhtemelen 2020’ye kaldı; 2020 iPhone’larının özellikleri arasında yer alacak.

iPhone 11 özelliklerine geçecek olursak; iPhone 11, 6.1 inç LCD Liquid Retina ekrana (şimdiye kadarki en sağlam cam) sahip. A13 işlemciden güç alan ve bir akıllı telefondaki en hızlı grafik işlemciye sahip olan telefonda 12MP çift arka kamera (biri 120 derece geniş açılı) ve 12MP slow motion video kaydına izin veren "slofie" özellikli FaceTime kamerası bulunuyor. iPhone 11 kamera özellikleri arasında Night mode (Gece modu) dikkat çekiyor. Apple açıklamasa da iPhone 11’in RAM miktarı 4GB, batarya kapasitesinin de 3110 mAh olacağı tahmin ediliyor. Apple'a göre iPhone XR'dan 1 saat daha uzun pil ömrü sunuyor. Geçen sene olduğu gibi hızlı şarj destekliyor ancak bu sefer kutunun içinden hızlı şarj adaptörünün de çıkacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki, hali hazırda 18W ve üzeri Apple veya başka marka güç adaptörünüz varsa iPhone 11’i hızlı şarj etmek için kullanabilirsiniz. Şarjdan bahsetmişken, çift taraflı kablosuz şarj desteği lansmanda gösterilmedi. Eğer bu özellik olsaydı, iPhone 11 ile başka bir kablosuz şarj olabilen telefon ya da AirPods gibi aksesuarları şart edebilecektik.

iPhone 11 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iPhone XR gibi farklı renklerle (mor, sarı, beyaz, yeşil, kırmızı ve siyah) bizleri karşılayan iPhone 11’in 64GB, 128GB ve 256GB modelleri bulunuyor. Bu noktada iPhone 11 Pro veya 11 Pro Max’ı satın alırsanız depolama alanı 128GB’dan başlıyor, dilerseniz 256GB ve 512GB modellerini de satın alabilirsiniz. iPhone 11 fiyatına gelince; iPhone 11 699 dolar'dan başlıyor. iPhone 11 128GB fiyatı, iPhone 11 256GB 899 dolar fiyatı henüz belli değil. Eylül’ün üçüncü haftası Amerika’da satın alınabilir olacak. iPhone 11 Türkiye’ye ne zaman gelecek? iPhone 11 Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak? iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? gibi iPhone 11 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin soruların yanıtını Apple Türkiye’den henüz alabilmiş değiliz.