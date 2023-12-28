120W Hızlı Şarj Sunan iQOO Neo 9 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

120W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyen iQOO Neo 9 serisi özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, iki farklı akıllı telefon modelden oluşan yeni seri neler sunuyor? Bu rehberde söz konusu telefonlara dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

iQOO Neo 9 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1260 x 2800 piksel

: 1260 x 2800 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 453 PPI

: Yaklaşık 453 PPI Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm GPU : Adreno 740

: Adreno 740 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP

: 50 MP + 8 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K / 4 K / 1080p

: 8K / 4 K / 1080p Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.160 mAh

: 5.160 mAh Kablolu Şarj : 120W

: 120W Yazılım: Android 14 tabanlı OriginOS 4

iQOO Neo 9 Fiyatı

12 GB RAM ve 256 GB Depolama : 2.299 CNY (324 dolar civarında)

: 2.299 CNY (324 dolar civarında) 16 GB RAM ve 256 GB Depolama : 2.499 CNY (352 dolar civarında)

: 2.499 CNY (352 dolar civarında) 16 GB RAM ve 512 GB Depolama : 2.799 CNY (394 dolar civarında)

: 2.799 CNY (394 dolar civarında) 16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 3.199 CNY (451 dolar civarında)

iQOO Neo 9 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1260 x 2800 piksel

: 1260 x 2800 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 453 PPI

: Yaklaşık 453 PPI Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 9300

: MediaTek Dimensity 9300 İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm GPU : Immortalis-G720 MC12

: Immortalis-G720 MC12 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP

: 50 MP + 50 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K / 4K / 1080p

: 8K / 4K / 1080p Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.4

: 5.4 Batarya Kapasitesi : 5.160 mAh

: 5.160 mAh Kablolu Şarj : 120W

: 120W Yazılım: Android 14 tabanlı OriginOS 4

iQOO Neo 9 Pro Fiyatı

12 GB RAM ve 256 GB Depolama : 2.999 CNY (423 dolar civarında)

: 2.999 CNY (423 dolar civarında) 12 GB RAM ve 512 GB Depolama : 3.299 CNY (465 dolar civarında)

: 3.299 CNY (465 dolar civarında) 16 GB RAM ve 512 GB Depolama : 3.599 CNY (507 dolar civarında)

: 3.599 CNY (507 dolar civarında) 16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 3.999 CNY (564 dolar civarında)

Bu rehberde iQOO Neo 9 serisi ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.