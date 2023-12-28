120W Hızlı Şarj Sunan iQOO Neo 9 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde iQOO Neo 9 serisi özellikleri ve fiyatı ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte Neo 9 ve Neo 9 Pro modellerine dair detaylar!
120W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyen iQOO Neo 9 serisi özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, iki farklı akıllı telefon modelden oluşan yeni seri neler sunuyor? Bu rehberde söz konusu telefonlara dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
iQOO Neo 9 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 453 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- GPU: Adreno 740
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K / 4 K / 1080p
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 5.160 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Yazılım: Android 14 tabanlı OriginOS 4
iQOO 12 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Güçlü donanım bileşenlerinin yer aldığı iQOO 12 serisi özellikleri ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.
iQOO Neo 9 Fiyatı
- 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.299 CNY (324 dolar civarında)
- 16 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.499 CNY (352 dolar civarında)
- 16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 2.799 CNY (394 dolar civarında)
- 16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 3.199 CNY (451 dolar civarında)
iQOO Neo 9 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 453 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9300
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- GPU: Immortalis-G720 MC12
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.4
- Batarya Kapasitesi: 5.160 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Yazılım: Android 14 tabanlı OriginOS 4
Yeni Asgari Ücret ile Alınabilecek 9 Akıllı Telefon Önerisi
Asgari ücret ile alınabilecek akıllı telefonlar hangileri sorusunun yanıtı, yakın zamanda yeni bir mobil cihaz satın almak isteyen çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor.
iQOO Neo 9 Pro Fiyatı
- 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.999 CNY (423 dolar civarında)
- 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 3.299 CNY (465 dolar civarında)
- 16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 3.599 CNY (507 dolar civarında)
- 16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 3.999 CNY (564 dolar civarında)
En Hızlı Şarj Olan Telefonlar (2023)
En hızlı şarj olan telefonlar, bataryanın çok kısa süre içerisinde şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettiriyor.
Bu rehberde iQOO Neo 9 serisi ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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