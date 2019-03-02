Kişisel Sosyal Medya Hesapları Nasıl Markalaştırılır?

Kişisel marka artık düşünce liderlerinin ve CEO'ların tek etki alanı değil. Herkesin kendi endüstrisinde başkalarını eğitme fırsatı bulunuyor ancak bunu yapmadan önce markanızı geliştirmeniz gerekiyor.

Kişisel markalaşma, başkalarının sizi görme şeklini kontrol etmekle ilgilidir. Bu yazıda, kişisel sosyal medya hesaplarınızı nasıl markalaştıracağınızı açıklıyoruz.

Kitlenizi Tanıyın

Kitlenizi tanımlamak, kişisel bir marka oluşturmak için atılmış önemli bir adımdır. Kiminle konuştuğunuzu bilmiyorsanız, herhangi biriyle nasıl bağlantı kurabilirsiniz? Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, diğerlerinin profillerine bakın ve kimleri takip ettiklerini ve ne hakkında konuştuklarını görün.

Kime bakmalı:

Sektördeki önemli kişiler,

Benzer roldeki meslektaşlar,

İlgilendiğiniz şirketler için çalışan kişiler.

Yayınlara kimin cevap verdiğini, izleyicilerin hangi soruları ve hangi içerikleri en çok paylaşmaya meyilli olduklarını not alın.

Ayrıca bazı ilgili gruplara katılmaya değer. LinkedIn ve Facebook, ilgi alanlarınızı ve uzmanlığınızı paylaşan başkalarıyla bağlantı kurmayı kolaylaştırıyor.

Unutmayın, bu grupların bazıları gerçekten doldurulmuş. DesignersTalk, 180.000'in üzerinde üyeye sahiptir. Küçük, niş gruplar gerçek bağlantılar kurmak için daha iyidir.

Platformunuzu Belirleyin

Kişisel markanız için hangi sosyal medya platformlarının en anlamlı olduğuna karar verin. Hepsi ücretsiz olsa da her bir kanalı kullanmak için hiçbir neden yoktur. Eğer görseller sizin işiniz değilse, LinkedIn ve Twitter'a bağlı kalın.

LinkedIn

LinkedIn gruptaki en resmi kanaldır, bu yüzden yabancıları takip etme veya tavsiyelerde bulunma konusunda dikkatli olun.

LinkedIn kuralları:

Profilinize dijital broşür gibi davranın; potansiyel bağlantılar için ilk temas noktası budur.

gibi davranın; potansiyel bağlantılar için ilk temas noktası budur. Kişilerle çok fazla bağlantı kurmayın; onları tanımak ve kişisel bir mesaj göndermek için zaman ayırın.

Twitter

Twitter, tamamen profesyonel bir platformdur. Troller ve siyasi sorunlu kişiler için en iyi bilinen platform olabilir ancak aynı zamanda endüstri liderlerini ve markalarını takip etmenin harika bir yoludur.

Twitter kuralları:

Endüstrinizle alakalı şeyler yayımlayın.

Hashtag 'leri kullanın: Hashtagify.me, alanınız veya iş fırsatlarınızla ilgili hashtagler için iyi bir kaynaktır.

'leri kullanın: Hashtagify.me, alanınız veya iş fırsatlarınızla ilgili hashtagler için iyi bir kaynaktır. Uzmanlığınızı göstermek için endüstri sohbetlerini kullanın.

Tanışmak istediğiniz kişilerle konuşmaya başlayın.

Facebook

Facebook, sahte haberleri paylaşabileceğiniz ve eski sınıf arkadaşlarının tatil albümlerinde kaybolan bir yerden daha fazlası. Ayrıca, videoları, bağlantıları, görüntüleri ve daha fazlasını paylaşabileceğiniz esnek bir platformdur.

Facebook kuralları:

İçerik karışımınızı çeşitlendirmekten korkmayın.

Hedef kitleniz hakkında bilgi edinin.

Gruplara katılın.

Kişisel ve profesyonelliği ayrı tutun; markalaşma çabalarınızı başlatmadan önce profilinizi temizlemeniz gerekebilir.

Instagram, yaratıcı endüstrilerde çalışan insanlar için en iyisidir diyebiliriz. Yiyecek ve içecek endüstrisinde çalışan tasarımcılar, sanatçılar ve insanlar için mükemmeldir.

Instagram kuralları:

Hashtag 'leri kullanmayı unutmayın.

'leri kullanmayı unutmayın. Alanınızla ilgili paylaşımlar yapın.

Düzenli olarak paylaşımlar yapın.

Çekici bir biyografi oluşturun.

Bir Ton Oluşturun

Anladığımız kadarıyla, bu “kişisel markalaşma” olaylarının birçoğu bazı cüretkar duygular uyandırıyor. Hem “kendiniz” gibi hissettiren hem de endüstrinize ve izleyicilerinize uyan bir ses oluşturun. Şakacı biri misin, ciddi biri mi? Sosyal medya, kendi kendini ilan eden uzmanlarla doludur, bu yüzden kendinizi iş arkadaşlarınızdan ve rakiplerinizden farklı kılacak şekilde konumlandırmanız gerekir.

Örneğin, grafik tasarım alanında bir uzman olarak görülmek istiyorsanız, Google ortak ifadeler ve makaleler, sektör güncellemeleri ve trendler aramaya başlayın. Oradan kendi yayınlarınızı yazmaya veya sosyal medyada kendileriyle ilgili görüşlerinizi paylaşmaya başlayabilirsiniz.