Evrim konusunda körelmiş organlar en çok tartışılan konulardan biridir. Öyle ki kimileri bu konuda evrimin yokluğunu ispatlarken kimileri de evrimin kanıtını ortaya koymaktadır. Evrim ispatlanmış olmasına rağmen dünya üzerinde en çok tartışılan konulardan biridir.

Bunun en büyük nedene ise insan inançlarına ters düşebilmesidir. Daha önce gerçekten evrim var mı? Yazımızda evrimin varlığından bahsetmiştik. Burada da körelmiş organ meselesini konu alacağız.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki evrimin veya körelmiş organların tanrının varlığı ya da yokluğu konusunda bir kanıt olarak kullanılamaz. Çünkü bunun nedeni evrimin bilimsel bir şey olmasından kaynaklanmaktadır. Peki, körelmiş organ nedir? körelmiş organ meselesi ne? Gelin şu duruma birlikte bakalım.

Körelmiş Organ Nedir?

Körelmiş organlar insan vücudunda bulunan ancak işlevini kaybetmiş veya asıl işlevi dışında farklı bir işlev gören organlara denmektedir. Apandisit, 20’lik dişler birer körelmiş organ olarak kabul edilmektedir. Peki, evrimde tartışılan körelmiş organ meselesi nedir?

Körelmiş Organ Meselesi ve Evrim

Evrim, hiç şüphesiz sürekli devam eden ve kimi zaman geri genelde ileri olmak üzere süren bir süreçtir. Evrim, savunucuları veya evrim teorisini kabul eden kişiler körelmiş organların bir mutasyon olarak kabul ederken.

Evrimi kabul etmeyen insanlar ise bu organların halen görevi olduğu için körelmediğini savunur. Aslında bu organlar asıl görevini kaybetmiş ve vücutta sadece bazı görevler üstlenmişlerdir.

Örneğin: apandisit şu an için pek bir işe yaramamakta ve sıkıntı yaratmaktadır. 20’lik dişler önceleri insanların çiğ et yemesinde yardımcı olurken zamanla görevini kaybetti ve birçok insan 20’lik dişlerini çektirmek durumunda.

Tabi zaman zaman bazı kişilerde 20’lik dişler gerçektende sıkıntı yaşatmadan çıkabilir ve görevini görebilir ama bu durum çok nadir olmaktadır. Aynı şekilde diğer körelmiş organlarda zarar vermek yerine farklı bir görev görerek işlevini devam ettirir.

Kısaca körelmiş organlar evrimin bir sonucu olup asıl görevlerini kaybetmiş ve çoğunlukla insanlara zarar vermektedir. Ancak, kimi zaman bu durumun tam tersi olabilir ve körelmiş organlar sıkıntı çıkarmamaktadır.

Bu içeriğimizde körelmiş organ nedir? Körelmiş organ meselesi ve evrimi konuştuk. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.