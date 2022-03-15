Halkbank Mobil Bankacılık uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi Android telefonunuzdan hızlıca ve kolayca gerçekleştirin.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Halkbank Mobil Bankacılık Android uygulaması, Halkbank müşterilerinin bankacılık işlemlerini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Müşterilerin daha iyi bir mobil bankacılık deneyimi yaşamaları için son tasarım trendlerine göre yenilenen Halkbank Mobil Şube ile Halkbank'ın hizmetlerine Android telefonunuzdan ulaşabilir, bankacılık işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Uygulama sayesinde kullanıcılar diledikleri zaman fatura yatırabilecek, diledikleri zaman eft ya da havale yapabilecekler. Basit kullanışı sayesinde kullanıcılarına hızlı işlemler sunan uygulama Android ve iOS platformunda kullanılmaya devam ediliyor.

Halkbank Mobil Bankacılık İndir Android

Halkbank Mobil Bankacılık uygulamasına giriş yapmak için Halkbank İnternet Şubesi/Mobil Şube parolanızın olması yeterlidir. Parolanız yoksa, "Parolamı Unuttum"a dokunarak kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girerek parolanızı anında alabilirsiniz. Mobil şubeye ilk kez girişinizi müşteri numarası, parola ve şifre ile yaparak ŞifreÇiz'inizi belirleyebilir, sonraki girişlerinizi ŞifreCiz ile kolay ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.

Halkbank Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden hesaplarınıza, varlıklarınıza, borçlarınıza, kredi kartlarınıza, kredilerinize ve portföyünüze ait özel bilgileri grafiksel olarak görebilirsiniz. Açılış ekranındaki Favori İşlemler menüsü aracılığıyla sık kullandığınız işlemlere tek dokunuşla ana sayfadan kolay ve hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Kullandığınız ürünlerle ilgili işlemleri de yine ana sayfada yer alan hızlı işlem butonlarıyla kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Halkbank Mobil Şube ile dilediğiniz yerden dilediğiniz anda hesap hareketlerinizi takip edebilir, para transferi (EFT ve Havale) yapabilir, faturalarınızı ve vergilerinizi ödeyebilirsiniz. Uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi görüntüleme, kredi kartı borcunuzu ödeme, limit artırım talebinde bulunma, kredi başvurusunda bulunma (onaylanan kredinizi anında kullanabilirsiniz) şansına sahipsiniz. Ayrıca karekod işlemleri ile kartınız olmadan (kartsız) Bank24'lerden para çekebilir, karekod ile para gönderme/isteme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.