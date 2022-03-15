Halkbank Mobil Bankacılık
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 51,248
- Üretici T. HALK BANKASI A.S.
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Halkbank Mobil Bankacılık uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi Android telefonunuzdan hızlıca ve kolayca gerçekleştirin.
Halkbank Mobil Bankacılık Android uygulaması, Halkbank müşterilerinin bankacılık işlemlerini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Müşterilerin daha iyi bir mobil bankacılık deneyimi yaşamaları için son tasarım trendlerine göre yenilenen Halkbank Mobil Şube ile Halkbank'ın hizmetlerine Android telefonunuzdan ulaşabilir, bankacılık işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Uygulama sayesinde kullanıcılar diledikleri zaman fatura yatırabilecek, diledikleri zaman eft ya da havale yapabilecekler. Basit kullanışı sayesinde kullanıcılarına hızlı işlemler sunan uygulama Android ve iOS platformunda kullanılmaya devam ediliyor.
Halkbank Mobil Bankacılık İndir Android
Halkbank Mobil Bankacılık uygulamasına giriş yapmak için Halkbank İnternet Şubesi/Mobil Şube parolanızın olması yeterlidir. Parolanız yoksa, "Parolamı Unuttum"a dokunarak kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girerek parolanızı anında alabilirsiniz. Mobil şubeye ilk kez girişinizi müşteri numarası, parola ve şifre ile yaparak ŞifreÇiz'inizi belirleyebilir, sonraki girişlerinizi ŞifreCiz ile kolay ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.
Halkbank Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden hesaplarınıza, varlıklarınıza, borçlarınıza, kredi kartlarınıza, kredilerinize ve portföyünüze ait özel bilgileri grafiksel olarak görebilirsiniz. Açılış ekranındaki Favori İşlemler menüsü aracılığıyla sık kullandığınız işlemlere tek dokunuşla ana sayfadan kolay ve hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Kullandığınız ürünlerle ilgili işlemleri de yine ana sayfada yer alan hızlı işlem butonlarıyla kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Halkbank Mobil Şube ile dilediğiniz yerden dilediğiniz anda hesap hareketlerinizi takip edebilir, para transferi (EFT ve Havale) yapabilir, faturalarınızı ve vergilerinizi ödeyebilirsiniz. Uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi görüntüleme, kredi kartı borcunuzu ödeme, limit artırım talebinde bulunma, kredi başvurusunda bulunma (onaylanan kredinizi anında kullanabilirsiniz) şansına sahipsiniz. Ayrıca karekod işlemleri ile kartınız olmadan (kartsız) Bank24'lerden para çekebilir, karekod ile para gönderme/isteme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- Halkbank ürün ve hizmetleri ile ilgili kampanyaları ve duyuruları uygulamaya giriş yapmadan kolayca takip edin.
- Piyasa bilgilerine giriş ekranından hızlıca erişin.
- Hesaplarınıza ait özet bilgileri grafiklerle desteklenmiş arayüzden takip edin.
- Tüm hizmetlere sol menü ile kolay ve hızlı bir şekilde ulaşın.
- Varlıklarınızı ve borçlarınızı tek bir ekrandan kolayca takip edin.
- Ana Sayfadaki Favori İşlemler menüsü ile sık kullandığınız işlemleri belirleyin ve tek tuşla kolay ve hızlı bir şekilde erişin.
- Kredi başvurusu yapın, onaylanması durumunda kredinizi anında kullanın.
- Kartınız yanınızda olmasa bile Bank24'lerden dilediğiniz an para çekebilirsiniz.
Halkbank Mobil Bankacılık
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,016
- DOSYA BOYUTU 4.70 MB
- Üretici T. HALK BANKASI A.S.
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Halkbank Mobil Bankacılık, Halkbank'ın bankacılık işlemlerini kolaylaştıran resmi uygulamasıdır.
Halkbank Mobil Bankacılık uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde güvenlik endişesi duymadan gerçekleştirebilirsiniz. Halkbank müşterisi olmayanlar için de yararlı finansal araçlar, haberler, kampanyalar, Şube ve ATM bilgileri içermektedir.
Halkbank Mobil Bankacılık, iki bölümden oluşan basit ve hızlı bir bankacılık uygulaması. Mobil Şube bölümünden hesaplarınızı inceleyebilir, hesaplarınız arasında para transferi yapabilir, EFT, Havale ve kredi kartına havale işlemleri yapabilir, kredi kartı harcamalarınızı kontrol edebilir ve borcunuzu ödeyebilir, faturalı hat kullanıcısı iseniz cep telefonu faturanızı ödeyebilirsiniz. Halkbank müşterisi olmayan kişilerin kullanabildiği Mobil Portal bölümünde ise en yakın Halkbank Şube ve ATM’sinin yeri, kampanyalar, en son haberler, müşteri hizmetleri, kredi hesaplama ve döviz çevirici gibi yararlı seçenekler içeren finansal araçlar bulunmaktadır.
Halkbank Mobil Bankacılık uygulamasında görüş ve önerilerinizi banka ile hızlıca paylaşmanıza izin veren “Söz Sizde” bölümü de bulunmaktadır.
Halkbank Mobil Bankacılık Özellikleri:
- Hesap detaylarını inceleme
- EFT ve Havale işlemleri
- Kredi kartı işlemleri
- Kampanyalar ve güncel haberler
- Kredi ve döviz kuru hesaplama
- Müşteri hizmetleri