VakıfBank Mobil Bankacılık ile tüm bankacılık işlemlerinizi Android cihazınızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

VakıfBank Mobil Bankacılık, Vakıfbank'ın Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu resmi uygulamadır. Tüm bankacılık işlemlerinizi her yerden tek dokunuşla gerçekleştirebilirsiniz. Bankacılık uygulamaları arasında hem tasarımı hem de özellikleri ile ön plana çıkan uygulama, para transferlerinde kullanıcılara hızlı bir deneyim sunuyor.

Mobil Bankacılık ile tüm bankacılık işlemlerinizi akıllı telefonunuzdan hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanıcılara rahat bir kullanım için modern ve kolay bir arayüzle tasarlanan uygulamada, para transferi, fatura ödemeleri, kredi kartı işlemleri, faiz ve kur fiyatlarını takip etme, kredi ve döviz hesaplama ve daha birçok bankacılık işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulamaya atadığınız şifreyle, 3.şahısların bankacılık işlemlerinize ulaşmasını engelleyebiliyorsunuz. Ayrıca, yeni bir güvenlik ürünü olan Cep İmza'yı da, müşteri numaranız ve internet şubesi şifrenizle birlikte aktivasyon işlemini gerçekleştirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasıyla gerçekleştirebileceğiniz işlemler:

Kredi kartı işlemleri ve borç ödemesi yapabilir,

Faturalarınızı ödeyebilir,

Para transferi yapabilir,

Güncel piyasa bilgilerini takip edebilir,

Kredi, fon ve döviz hesabı yapabilir,

VakıfBank'ın özel kampanya ve ürünlerinden haberdar olabilir,

Size en yakın ATM'nin adresini ve haritadaki yerini görebilirsiniz.

Not: Uygulamayı şimdilik sadece Bireysel Müşteriler kullanabiliyor.