VakıfBank Mobil Bankacılık
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 35,643
- DOSYA BOYUTU 6.50 MB
- Üretici Vakıfbank
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VakıfBank Mobil Bankacılık ile tüm bankacılık işlemlerinizi Android cihazınızdan gerçekleştirebilirsiniz.
VakıfBank Mobil Bankacılık, Vakıfbank'ın Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu resmi uygulamadır. Tüm bankacılık işlemlerinizi her yerden tek dokunuşla gerçekleştirebilirsiniz. Bankacılık uygulamaları arasında hem tasarımı hem de özellikleri ile ön plana çıkan uygulama, para transferlerinde kullanıcılara hızlı bir deneyim sunuyor.
Mobil Bankacılık ile tüm bankacılık işlemlerinizi akıllı telefonunuzdan hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanıcılara rahat bir kullanım için modern ve kolay bir arayüzle tasarlanan uygulamada, para transferi, fatura ödemeleri, kredi kartı işlemleri, faiz ve kur fiyatlarını takip etme, kredi ve döviz hesaplama ve daha birçok bankacılık işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulamaya atadığınız şifreyle, 3.şahısların bankacılık işlemlerinize ulaşmasını engelleyebiliyorsunuz. Ayrıca, yeni bir güvenlik ürünü olan Cep İmza'yı da, müşteri numaranız ve internet şubesi şifrenizle birlikte aktivasyon işlemini gerçekleştirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasıyla gerçekleştirebileceğiniz işlemler:
- Kredi kartı işlemleri ve borç ödemesi yapabilir,
- Faturalarınızı ödeyebilir,
- Para transferi yapabilir,
- Güncel piyasa bilgilerini takip edebilir,
- Kredi, fon ve döviz hesabı yapabilir,
- VakıfBank'ın özel kampanya ve ürünlerinden haberdar olabilir,
- Size en yakın ATM'nin adresini ve haritadaki yerini görebilirsiniz.
Not: Uygulamayı şimdilik sadece Bireysel Müşteriler kullanabiliyor.
VakıfBank Mobil Bankacılık
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,056
- DOSYA BOYUTU 24.20 MB
- Üretici Vakıfbank
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VakıfBank Mobil Bankacılık ile tüm bankacılık işlemlerinizi mobil cihazınızdan gerçekleştirebilirsiniz.
VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazınız üzerinden tüm bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sade ve modern arayüze sahip bu uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.
Mobil Bankacılık ile para transferi, ekstre görüntüleme, yatırım, ödeme gibi işlemlerinizi tek şifreniz ile gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, uygulama ile Cep İmza adlı güvenlik ürününe de sahip oluyorsunuz. Bu ürün, mobil ve internet bankacılığı kanallarını daha güvenli şekilde kullanabilmenize olanak sağlıyor. Uygulamayı kullanabilmek için yapmanız gereken, müşteri numaranız ve internet şubesi şifreniz ile kayıtlı cep telefonunuza gelen SMS şifresiyle birlikte aktivasyonu gerçekleştirmek. Ayrıca, uygulamaya verdiğiniz şifreyle başkalarının uygulamayı kullanmasını da engellemiş oluyorsunuz.
VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasının özellikleri:
- Hesaplarınızı görüntüleyebilir,
- Havale, EFT yapabilir,
- Kredi kartı ekstrenizi görüntüleyebilir,
- Kredi kartı borcunuzu ödeyebilir,
- Faturalarınızı ödeyebilir,
- Yatırım işlemlerinizi yapabilir,
- VakıfBank'ın sunduğu ürün ve kampanyalar hakkında bilgi alabilir,
- Size en yakın ATM'yi görüntüleyebilir,
- Piyasa bilgilerini görüntülebilir,
- Kredi ve döviz hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz.
Not: Uygulamayı şu an için sadece Bireysel Müşteriler kullanabiliyor.
VakıfBank Mobil Bankacılık
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 924
- DOSYA BOYUTU 4.00 MB
- Üretici Vakıfbank
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VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ile Windows Phone kullanıcısı olarak bankacılık işlemlerinizi kolay ve hızlıca yapabilirsiniz.
VakıfBank Mobil Bankacılık, VakıfBank müşterisi olarak bankacılık işlemlerinizi şubeye gitmeden hem daha hızlı hem de güvenli şekilde yapmanıza izin veren mobil bankacılık uygulaması ve Windows Phone platformunda da resmi olarak bulunmakta.
VakıfBank’ın size özel bankacılık uygulamasını Windows Phone telefonunuza indirip hesaplarınız takip etmekten para transferi gerçekleştirmeye, kredi kartı işlemlerinizi yapmaktan faturalarınızı ödemeye pek çok işlemi şubeye uğramadan yapmanız mümkün. Uygulama üzerinden yaptığınız tüm işlemlerde Cep İmza detaylı onay ekranı görüntülendiğinden işlemlerinizi güvenli şekilde yapabildiğinizi, haberiniz olmadan başka kimsenin herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığını da belirteyim.
Not: Mobil Bankacılık’a giriş için uygulama şifresi oluşturmanız gerekiyor. Aktivasyon adımlarını takip edip bu şifreyi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Olur da şifrenizi unutursanız veya değiştirmek isterseniz doğrudan uygulama içerisinden yapabilirsiniz.