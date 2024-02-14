Denizbank müşterilerinin kullandığı MobilDeniz uygulamasında, bankanıza dair tüm mobil bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Denizbank müşterilerinin mobil bankacılık işlemlerini yapabileceği MobilDeniz uygulaması, bankanızın verdiği tüm ürün ve hizmetlere hızlı bir şekilde ulaşabilmenizi sağlamaktadır. Günümüzde kesinlikle kullanılması gereken mobil bankacılık işlemleri, oturduğumuz yerden tüm bankacılık işlerini yapmamıza olanak tanıyor.

Direkt işlemlerin yanında borsa bilgilerine de ulaşabiliyor ve döviz kurları hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Kredi kullanmak isteyen kullanıcılar ise, hangi krediyi ne kadar vade ve faiz ile alabileceklerini yine uygulamayı kullanarak hızlıca görebilirler.

Tabii ki eğer banka üzerinden bir hesap açıp müşteri olmak istiyorsanız, uygulama üzerinden işlemleri tamamlayıp müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Banka kartı, kredi kartı veya istediğiniz her türde müşteri olabilir ve MobilDeniz'i kullanmaya başlayabilirsiniz. Sadece fiziksel kartınızla değil, aynı zamanda QR kodla da ödemelerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Hesabınızı oluşturup uygulamaya giriş yaptıktan sonra, hem tüm hesaplarınızı görebilir hem de para gönderme veya yatırım yapma gibi bankacılık işlemlerinden istifade edebilirsiniz.

MobilDeniz İndir

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu uygulama, DenizBank müşterileri tarafından çokça kullanılıyor. Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile güvenliğe önem veren yapım, günümüzde milyonlarca kullanıcıya ve yeni müşteriye ev sahipliği yapıyor. Eğer siz de halihazırda DenizBank müşterisiyseniz veya müşteri olmak istiyorsanız, MobilDeniz indirerek mobil bankacılık adı altındaki tüm işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

MobilDeniz Özellikleri