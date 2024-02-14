MobilDeniz
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 26,754
- DOSYA BOYUTU 80 MB
- Üretici Denizbank
-
Denizbank müşterilerinin kullandığı MobilDeniz uygulamasında, bankanıza dair tüm mobil bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Denizbank müşterilerinin mobil bankacılık işlemlerini yapabileceği MobilDeniz uygulaması, bankanızın verdiği tüm ürün ve hizmetlere hızlı bir şekilde ulaşabilmenizi sağlamaktadır. Günümüzde kesinlikle kullanılması gereken mobil bankacılık işlemleri, oturduğumuz yerden tüm bankacılık işlerini yapmamıza olanak tanıyor.
Direkt işlemlerin yanında borsa bilgilerine de ulaşabiliyor ve döviz kurları hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Kredi kullanmak isteyen kullanıcılar ise, hangi krediyi ne kadar vade ve faiz ile alabileceklerini yine uygulamayı kullanarak hızlıca görebilirler.
Tabii ki eğer banka üzerinden bir hesap açıp müşteri olmak istiyorsanız, uygulama üzerinden işlemleri tamamlayıp müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Banka kartı, kredi kartı veya istediğiniz her türde müşteri olabilir ve MobilDeniz'i kullanmaya başlayabilirsiniz. Sadece fiziksel kartınızla değil, aynı zamanda QR kodla da ödemelerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Hesabınızı oluşturup uygulamaya giriş yaptıktan sonra, hem tüm hesaplarınızı görebilir hem de para gönderme veya yatırım yapma gibi bankacılık işlemlerinden istifade edebilirsiniz.
MobilDeniz İndir
Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu uygulama, DenizBank müşterileri tarafından çokça kullanılıyor. Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile güvenliğe önem veren yapım, günümüzde milyonlarca kullanıcıya ve yeni müşteriye ev sahipliği yapıyor. Eğer siz de halihazırda DenizBank müşterisiyseniz veya müşteri olmak istiyorsanız, MobilDeniz indirerek mobil bankacılık adı altındaki tüm işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
MobilDeniz Özellikleri
- Ücretsiz
- Türkçe dil desteği
- Kolayca müşteri olabilme
- Borsa işlemleri
- Emekli maaş işlemleri
- Yardımcı sanal asistan
- EFT havale yapabilme
- QR ile ödeme
- Kredi başvuruları
- Fatura ödeme
- Kart borcu ödeme
- Kart hareketleri
- Hesap hareketleri
- Güvenilir
MobilDeniz
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,411
- DOSYA BOYUTU 19.9 MB
- Üretici Denizbank
-
MobilDeniz uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi akıllı telefonunuzdan hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.
DenizBank’ın mobil bankacılık uygulaması MobilDeniz ile bankacılık işlemlerinizi akıllı telefonunuzdan hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Sade arayüzü ile dikkat çeken mobil bankacılık uygulaması ile Denizbank ürün ve hizmetlerine dilediğiniz zaman ulaşabilir, bankacılık işlemlerini şubeye gitmeden rahatça yapabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaparak tüm varlıklarınıza erişebilir, hesaplarınızı kontrol edebilir, havale / eft yapabilir, kredi kartı borcunuzu ve faturalarınızı ödeyebilirsiniz.
MobilDeniz uygulamasından giriş yapmadan da yararlanabilirsiniz. Güncel piyasaya bilgilerini takip edebilir, döviz kurlarını öğrenebilir, kredi ve mevzuat hesaplaması yapabilir, yakınınızdaki Denizbank ATM ve şube bilgilerine ulaşabilir, kampanyaları takip edebilirsiniz.
2.3 sürüm yenilikleri:
Hisse senedi işlemlerini yapabilme
Fatura ödeme
Şans oyunu ödemeleri
2.3.1 sürüm yenilikleri:
iOS 7.0.4 yüklü iPhone 4 ve 4S cihazlarında görülen sorunlar giderildi.