The Riftbreaker
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 12000.00 MB
- Üretici EXOR Studios
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Bir an önce The Riftbreaker indirin ve bu eşsiz üs inşa etme oyununu deneyimleyin.
EXOR Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Riftbreaker; ARPG, üs kurma, kule savunması ve Hack’n’Slash tarzındaki oyunların birleşimi gibi bir yapım. Dünya dışına gönderilen bir mecha pilotu olarak indiğimiz gezengenleri keşfediyor, değerli madenlerini topluyor ve hayatta kalmaya çalışıyoruz.
Çıkışından sonra pek çok DLC ile zenginleştirilen The Riftbreaker hem aksiyonu hem de stratejiyi bir arada bulunduran oyunlardan biri. Hem çevredeki yaratıkların saldırısından kurtulmalı hem de etrafı gezerek çeşitli görevleri yapmalısınız. Farklı bölgelere ışınlanarak o bölgelerin değerli elementlerini toplamalı ve üssünüzü sürekli geliştirmelisiniz.
Kullandığımız mecha son dere üstün özelliklere sahip. Pek çok silah takabileceğimiz ve oynayış tarzımıza göre çeşitlendirebileceğimiz bu mecha’mız bize inşa etmede ve savaşmada büyük ölçüde yardım ediyor.
En İyi Şehir Kurma Oyunları
Genellikle Sandbox yapıya sahip olan şehir kurma oyunları, hayalimizdeki bir şehrin yöneticisi olma imkanını bize tanıyor. Oyun camiasının en köklü türlerinden biri olan şehir kurma oyunlarının birçok başarılı örneği bulunuyor.
The Riftbreaker İndir
Hemen The Riftbreaker indirin ve bu eşsiz ARPG, üs kurma, kule savunması ve Hack’n’Slash karışımı oyunun keyfine varın.
The Riftbreaker Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 8.1
- İşlemci: Intel i5 gen 2 ya da AMD Bulldozer {4 çekirdekli)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 750 2GB ya da AMD R7 265 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX destekleyen bir ses kartı
- İlave Notlar: Windows 7 desteklenmiyor
Uzun süreli oynanış
Tekrar oynanabilirliği epey yüksek
Görsellik şahane
Oyunun öğrenme ve ustalaşma eğrisi çok iyi
Pek çok oyun türünün karışımı olarak iyi bir iş çıkarılmış
Oyunun aksiyon tarafı çok iyi
Türün yabancısı olanlar biraz zorlanabilir
Türkçe dil desteğinin bulunmayışı
Hikaye pek ilgi çekici değil