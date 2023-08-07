Bir an önce The Riftbreaker indirin ve bu eşsiz üs inşa etme oyununu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

EXOR Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Riftbreaker; ARPG, üs kurma, kule savunması ve Hack’n’Slash tarzındaki oyunların birleşimi gibi bir yapım. Dünya dışına gönderilen bir mecha pilotu olarak indiğimiz gezengenleri keşfediyor, değerli madenlerini topluyor ve hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Çıkışından sonra pek çok DLC ile zenginleştirilen The Riftbreaker hem aksiyonu hem de stratejiyi bir arada bulunduran oyunlardan biri. Hem çevredeki yaratıkların saldırısından kurtulmalı hem de etrafı gezerek çeşitli görevleri yapmalısınız. Farklı bölgelere ışınlanarak o bölgelerin değerli elementlerini toplamalı ve üssünüzü sürekli geliştirmelisiniz.

Kullandığımız mecha son dere üstün özelliklere sahip. Pek çok silah takabileceğimiz ve oynayış tarzımıza göre çeşitlendirebileceğimiz bu mecha’mız bize inşa etmede ve savaşmada büyük ölçüde yardım ediyor.

The Riftbreaker İndir

Hemen The Riftbreaker indirin ve bu eşsiz ARPG, üs kurma, kule savunması ve Hack’n’Slash karışımı oyunun keyfine varın.

The Riftbreaker Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 8.1

: Windows 8.1 İşlemci : Intel i5 gen 2 ya da AMD Bulldozer {4 çekirdekli)

: Intel i5 gen 2 ya da AMD Bulldozer {4 çekirdekli) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 750 2GB ya da AMD R7 265 2GB

: Nvidia GTX 750 2GB ya da AMD R7 265 2GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 12 GB kullanılabilir alan

: 12 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX destekleyen bir ses kartı

: DirectX destekleyen bir ses kartı İlave Notlar: Windows 7 desteklenmiyor