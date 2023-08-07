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The Riftbreaker

The Riftbreaker

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 12000.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici EXOR Studios
  • İndir

Bir an önce The Riftbreaker indirin ve bu eşsiz üs inşa etme oyununu deneyimleyin.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

EXOR Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Riftbreaker; ARPG, üs kurma, kule savunması ve Hack’n’Slash tarzındaki oyunların birleşimi gibi bir yapım. Dünya dışına gönderilen bir mecha pilotu olarak indiğimiz gezengenleri keşfediyor, değerli madenlerini topluyor ve hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Çıkışından sonra pek çok DLC ile zenginleştirilen The Riftbreaker hem aksiyonu hem de stratejiyi bir arada bulunduran oyunlardan biri. Hem çevredeki yaratıkların saldırısından kurtulmalı hem de etrafı gezerek çeşitli görevleri yapmalısınız. Farklı bölgelere ışınlanarak o bölgelerin değerli elementlerini toplamalı ve üssünüzü sürekli geliştirmelisiniz. 

Kullandığımız mecha son dere üstün özelliklere sahip. Pek çok silah takabileceğimiz ve oynayış tarzımıza göre çeşitlendirebileceğimiz bu mecha’mız bize inşa etmede ve savaşmada büyük ölçüde yardım ediyor.

En İyi Şehir Kurma Oyunları
OYUN

En İyi Şehir Kurma Oyunları

Genellikle Sandbox yapıya sahip olan şehir kurma oyunları, hayalimizdeki bir şehrin yöneticisi olma imkanını bize tanıyor. Oyun camiasının en köklü türlerinden biri olan şehir kurma oyunlarının birçok başarılı örneği bulunuyor.

The Riftbreaker İndir

Hemen The Riftbreaker indirin ve bu eşsiz ARPG, üs kurma, kule savunması ve Hack’n’Slash karışımı oyunun keyfine varın.

The Riftbreaker Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 8.1
  • İşlemci: Intel i5 gen 2 ya da AMD Bulldozer {4 çekirdekli)
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 750 2GB ya da AMD R7 265 2GB
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX destekleyen bir ses kartı
  • İlave Notlar: Windows 7 desteklenmiyor
ARTILAR

Uzun süreli oynanış

Tekrar oynanabilirliği epey yüksek

Görsellik şahane

Oyunun öğrenme ve ustalaşma eğrisi çok iyi

Pek çok oyun türünün karışımı olarak iyi bir iş çıkarılmış

Oyunun aksiyon tarafı çok iyi

EKSİLER

Türün yabancısı olanlar biraz zorlanabilir

Türkçe dil desteğinin bulunmayışı

Hikaye pek ilgi çekici değil