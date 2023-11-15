Castle Of Alchemists ile hem kalenizi savunun hem de akın akın gelen düşmanlarla savaşın.

Kemal Tavus - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İzmir merkezli ekipler olan Team Machiavelli tarafından geliştirilen ve Catoptric Games tarafından yayınlanan Castle Of Alchemists 2023 yılında çıkışını yaptı. Erken erişim olarak piyasaya sürülen Castle Of Alchemists kule savunması ile aksiyon oyunlarını birleştiren bir yapım.

Üstten görünümlü bir aksiyon oyunu olan Castle Of Alchemists’te aynı zamanda kule savunması mekanikleri de bulunuyor. Her bölümde üzerimize akın akın düşmanlar geliyor ve biz de karakterimiz Bellator’u kontrol ederek tüm birimleri yok etmeye çalışıyoruz. Belli bir sayıda düşmanın geçmesine izin verirsek ve onları öldüremezsek yeniliyoruz.

Kule savunması türüyle aksiyon türünü çok iyi bir şekilde harmanlayan bu oyunda oldukça hızlı bir oynanış benimsenmiş. Farklı tuzakları ve silahları kullanarak combo yapabiliyor ve düşmanları etkili bir biçimde temizleyebiliyorsunuz.

Taktiğin ve oynanışın oldukça önemli olduğu bu yapımda her tur önce tuzakları yerleştiriyoruz sonra belirli bir yol üzerinde ilerleyen düşmanlarla yüz yüze savaşıyoruz. Kulelerin ve tuzakların yanında savaşmak oldukça önemli çünkü düşman güçleri bizi saniyeler içerisinde öldürebilir.

Castle Of Alchemists İndir

Hemen Castle Of Alchemists indirin ve bu Türk yapımı oyunda tüm bölümleri bitirmeye çalışın. Aksiyonu iliklerinize kadar hissedin ve kalenizi korumanın yollarını arayın.

Castle Of Alchemists Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Win 10

: Win 10 İşlemci : Dual Core

: Dual Core Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : 1 GB VRAM

: 1 GB VRAM Depolama: 2 GB kullanılabilir alan