Letgo Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Letgo, hesap silme işleminin kolayca gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyor. Bunun için bazı adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor. Peki, popüler hizmette yer alan hesabın silinebilmesi için hangi adımlar uygulanmalıdır? Hazırladığımız yazıda çoğu kişinin merak ettiği soruyu yanıtlayacağız.

İlk olarak 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Letgo, kullanıcıların ikinci el eşya satışı yapabilmesine imkân tanıyan bir platformdur. Dünya genelinde çok popüler bir hizmet olan Letgo'da ister kullanmadığınız eşyayı satışa çıkarabilir isterseniz diğer kullanıcıların satışa sunduğu ürünleri satın alabilirsiniz.

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan platformda ikinci el eşyaların alınabilmesi ve satılabilmesi için hesap oluşturmak gerekiyor. Bazı kullanıcılar bir süre sonra uygulamayı kullanmak istemeyebiliyor.

Platformu kullanmayı bırakmak isteyen kişiler, uygulamayı kaldırmadan önce hesaplarını silmek istiyor. Popüler hizmet Letgo, hesap kapatma işleminin çok pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor. Bu işlem için sadece bazı adımları sırası ile uygulamanız yeterlidir.

Letgo Hesap Silme Adımları Neler?

Letgo sitesini açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine dokunun.

"Profilim" kategorisine girin.

Dişli çark simgesine tıklayın.

"Bilgilerin" bölümünü görüntüleyin.

"Hesabı sil" butonuna basın.

"Hesabı sil" butonuna tekrar tıklayın.

"Evet, hesabımı sil" butonuna basın.

Hesabınız 48 saat içinde kapatılacaktır.

Verileriniz 30 gün içinde silinecektir.

İkinci el eşyalarını satmak isteyen kişiler arasında çok popüler bir hizmet olan Letgo'da hesap kapatma işlemini gerçekleştirebilmek için bazı adımları uygulamanız gerekiyor. Bu adımları uygulayarak işlemi kolayca tamamlayabilmeniz mümkün.

Hesabınızı kapatabilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden popüler hizmetin internet sitesini ziyaret edin. Web sitesini görüntüledikten sonra oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bunun için sağ üst köşede yer alan "Giriş" yazısına tıklamanız gerekiyor.

"Giriş" yazısına tıkladıktan sonra karşınıza bir pencere çıkacak. Açılan pencerede "Telefonla devam et", "Facebook ile devam et", "Google ile devam et" ve "E-posta adresiyle devam et" olmak üzere toplamda dört farklı buton göreceksiniz. Hangi seçenek ile hesap açtıysanız o seçeneği seçin ve üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra hizmetin ana sayfası açılacaktır. Sağ üst köşede yer alan profil simgesinin üzerine tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde ekranın sağ kısmında bir pencere çıkacak. Bu pencerede bulunan "Profilim" kategorisine girin ve hemen ardından dişli çark simgesinin üzerine tıklayın.

Çark simgesine tıkladıktan sonra açılan sayfada "Profil" ve "Bilgilerin" olmak üzere iki farklı bölüm göreceksiniz. Bunlar arasından "Bilgilerin" bölümüne girin. Bu sekmede bulunan seçeneklerden "Hesabı sil" seçeneğini seçin. Bu seçeneği seçtikten sonra yeni bir sayfa açılacak.

Açılan sayfada "Hesabı sil" ve "Hayır, bilgilerim kalsın" olmak üzere iki farklı buton yer alacak. Eğer hesabınızı kapatma konusunda kararlıysanız "Hesabı sil" butonuna basın. Bu adımı uygulamanız hâlinde küçük bir pencere çıkacak. Açılan pencerede bulunan "Evet, hesabımı sil" butonuna tıklayın.

Söz konusu adımı uyguladığınızda hesabınızı silmek için bir talepte bulunmuş olacaksınız. Hesabınız 48 saat içerisinde kapatılacaktır. Verileriniz ise 30 gün içerisinde silinecektir. Silme işlemi gerçekleştikten sonra aynı hesap ile platforma giriş yapamazsınız. Hesabınızı sildikten bir süre sonra hizmeti tekrar kullanmak isterseniz yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor.

Hesap silme işlemini web tarayıcısından gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Bu işlemi mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bunun için ilk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan Letgo uygulamasını açın. Oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazın ve ardından hesabınıza giriş yapın.

Uygulama üzerinden hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil simgesinin üzerine dokunun. Bu işlemi gerçekleştirmeniz durumunda profil sayfası açılacak. Açılan profil sayfasının sağ üst köşesinde konumlanan dişli çark simgesinin üzerine basın.

Destek bölümünde yer alan Yardım kategorisine girin. Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek sayfanın alt kısmında yer alan İletişim butonuna basmanız gerekiyor. Bu adımı uyguladığınız takdirde "Bizimle İletişime Geç" sayfası ile karşılaşacaksınız.

Sayfada bulunan ilk kutucuğa e-posta adresinizi yazın. Daha sonra "Sana nasıl yardımcı olabiliriz" kutucuğuna dokunun. Seçenekler arasından "Hesabımla ilgili bir sorum var" seçeneğini seçin. Bunu seçtiğinizde yeni bir kutucuk açılacaktır. Açılan kutucuktan "Hesabımı silmek istiyorum" seçeneğini seçin.

Alt kısımda yer alan kutucuğa hesabınızı silme nedenini yazın. Gönder butonuna basın. Letgo'dan Gelen e-postayı açın ve silme işlemini onaylayın. E-postanın Letgo'dan geldiğinden emin olun. Talebiniz onaylandıktan sonra hesap silme işlemi gerçekleşecektir.

Bu yazıda ikinci el eşya satışı yapılabilmesine imkân tanıyan hizmeti kullanan bazı kullanıcıların merak ettiği Letgo hesap silme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Dropshipping nedir, nasıl yapılır sorularını cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.