Lost Ark İncelemesi

Oyunun batı sürümü, çıkışından yaklaşık olarak 1 yıl önce E3’de duyurulmuştu. İzometrik kamera açısına sahip, çok hızlı ve karmaşık bir dövüş sistemine sahip bir oyunun hayalini yıllardır kuran oyuncular oyunu ön sipariş etti ve alfasında ve betasında Lost Ark’ı deneyimlemeye başladılar. Problemli bir çıkış yapan oyun, çıkışından sonraki 6 aylık sürecinde oyuna yeni içerikler eklemeye devam etti.

Biz de bu yazımızda sizlere Lost Ark’tan genel olarak bahsedeceğiz ve artılarını eksilerini derinlemesine inceleyeceğiz.

Genel

Lost Ark oldukça iyi düşünülmüş, çok fazla sisteme sahip, oldukça detaylı ve iyi işlenmiş bir MMORPG / ARPG ve Hack'n Slash kombinasyonu. Oyunun türünü tarif etmek biraz zor ama Diablo’nun ya da Path of Excile’ın MMORPG gibi olanı desek daha doğru olur. Çok geniş bir dünyası var ve yeni bir oyuncu bu dünyada çok kolay bir şekilde kaybolabilir. Kore menşeili bir yapımcı olan Smilegate, Amazon Games ile anlaşıp batı sürümünü bizlere sundu. Çıkışı biraz sorunlu olsa da 1-2 hafta içerisinde toplarladı ve stabil bir şekilde oynanmaya hazır hale geldi.

Benim deneyimlerim de bundan sonrasını kapsıyor. Oyunun artılarını eksilerini ve artı mı eksi mi emin olamadığım bazı özelliklerini başlık başlık inceledim. Yazımın tamamını okuduğunuzda Lost Ark tam olarak neye benziyor emin olacaksınız.

Artılar

Oynanış ve Dövüş Sistemi

Lost Ark’ın en iddialı olduğu ve benim de en çok dikkatimi çeken özelliği şüphesiz ki oynanışı ve dövüş sistemi oldu. Herhangi bir Lost Ark oynanış videosunu izlediğiniz zaman çok net bir biçimde görebileceksiniz ki oyunun dövüşü inanılmaz. İstisnasız her karakterin yetenek animasyonları, vuruş hissi ve görselleri ağzınızı açık bırakacak cinsten. Sadece bu özelliği ile bile Lost Ark’ı oynanmaya değer kılıyor. Benzersiz dövüş sisteminde ustalaşmak oldukça uzun bir süreç istiyor. Karakterinizi rakamsal olarak geliştirmenin yanında, her geçen gün daha iyi oynadığınızı hissediyorsunuz.

Hangi karakteri seçerseniz seçin sizi oldukça zengin bir oynanış bekliyor. Tabii ki bazı karakterler daha basit, bazıları ise daha kompleks. Örnek vermek gerekirse Gunslinger, oyundaki en kompleks karakterlerden bir tanesi ve oynanışı inanılmaz tatmin edici. Aktif olarak kullanılabilen 16 yeteneği bulunan bu karakter hiç yerinde durmuyor ve sürekli hareket edip hasar vuran bir karakter. Daha basit ve düz bir karakter oynamak isteyen oyuncular Berserk sınıfı gibi ağır ve düz bir sınıfı da oynayabilir. Her sınıfın oynanışı öyle veya böyle sizi tatmin ediyor. Kendinize uygun bir sınıf elbette daha çok tatmin ediyor. Bu durum da oyundaki bir diğer olumlu özelliği bizlere gösteriyor.

Karakterler

Oyun çıkışında 15 karakter ile piyasaya sürüldü. Gelen güncellemeler neticesinde de bu inceleme yazısı yazılırken toplam karakter sayısı 18’e ulaşmış durumdaydı. İlerleyen günlerde bu sayı daha da artacaktır. Oyunun en güçlü olduğu konulardan bir tanesi de karakterleri. 18 karakter oldukça çeşitli ve farklı oynanış sunmak için özenle hazırlanmış ancak 18 tane karakter arasından seçim yapmak bile başlı başına bir zorluk. Hem de pek çok karakter oldukça oynanası ve ilgi çekici. İlk aklınıza gelebilecek olan problem, karakterlerin birbirine benzemesi olacaktır. 18 kararakterin 18’inin de birbirinden tamamen farklı olduğunu söylersek yalan olur ancak 14 tanesinin çok eşsiz ve farklı olduğunu, kalan 4 tanesinin de diğer karakterlere benzediğini söylenebilir. Birkaç karakteri özgünlükten dolayı elesek, yine elimizde seçmek için bir sürü karakter kalıyor. Dolayısıyla Lost Ark karakterlerinden birkaçını oynamak bile size her seferinde başka bir karakter oynadığınızı sonuna kadar hissettiriyor.

Bu kadar fazla karaktere sahip bir oyunun denge sisteminin de kötü olacağını düşünmüş olabilirsiniz. Oyunun PvP’sinde de bir hayli vakit geçirmiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki herhangi bir karakterin başka bir karakterden bariz üstün olduğunu hiç düşünmedim. Evet bazı karakterler bazı oyun modlarında daha avantajlı ancak toplamına baktığımızda her karakter PvP’de iyi kötü bir şekilde yer alabiliyor. Doğru oyun modunda doğru karakterleri kullanırsanız oldukça keyif alırsınız. Aksi halde bile epey keyif alabilmeniz mümkün.

Karakter yaratma ekranı da oldukça detaylı ve tatmin edici. Zaten Kore menşeili bir MMORPG oyununun karakter yaratma ekranının kötü olması beklenemezdi. Aşırı derecede absürt karakterler yaratmanız da mümkün güzeller güzeli bir karakter yaratmanız da.

Grafikler ve Dünya

Grafikler oldukça tatmin edici. Mükemmel diyemeyiz ama kötü hiç denemez. Zaten izometrik bir oyunda ne kadar grafik bekleyebilirsiniz ki. Oyunun genel dünyası da oldukça ilgi çekici. Onlarca belki de yüzlerce adanın bulunduğu, deniz yüz ölçümünün büyük yer kapladığı bir evrenle karşı karşıyayız. Diablovari karanlık, şeytani haritalar da cennetten bir köşeymiş gibi duran mekanlar da oyunda mevcut. Genel olarak iyi diyebileceğimiz bir dünya tasarımına ve grafiklere sahip.

Oyun Sonu İçerikleri

Pek çok kişi oyun sonu içeriklerinin yetersiz olduğunu ve tekrara düştüğünü söylüyor. Ben içeriklerin yetersiz olduğunu düşünmesem de tekrar mevzusunu olumlu bir şekilde yorumluyorum çünkü oyundaki karakterler o kadar iyi ki, günlerce haftalarca aynı yaratıkları kesmek büyük haz veriyor. Başka oyunlarda şikayet edilebilecek olan bu tekrar mevzusu, Lost Ark’ın karakter çeşitliliği ve derinliği ile bir araya gelince çok da büyük bir problem olmuyor gibi. Günlük olarak yapmanız gereken aktiviteler bazı oyuncuları sıkabilir, günlük etkinliklerden keyif alan MMO oyuncularınaysa zevkli gelebilir. Oyun sonu içerikleri, her yeni gelen güncelleştirmeyle geliştiliyor ve yenileniyor. Şahsi olarak ben pek sıkılmadım ancak her gün aynı raid’e dungeon’a girmekten hoşlanmayan kişiler bir süre sonra sıkılabilir. Ben keyifle oynadım şahsen. İleride fikrim değişebilir.

Sistemler ve Para Birimleri

Oyunda karakterinizi geliştirmek için bir çok farklı sistem bulunuyor. Kimisi eşya seviyesi gibi basit ve birçok MMORPG’de gördüğümüz sistemler olsa da engraving gibi anlaması zor ve uğraştırıcı sistemler de mevcut. Bu size olumsuzluk gibi gelmesin çünkü bu sistemleri öğrenmek ve bunlara göre karakter inşa etmek oldukça zevkli. Yoksa neden MMORPG oynayalım ki değil mi? Bu sistemler gerçekten çok fazla ve keyifli ancak 2-3 sistem var ki oldukça baş belası. Onlara eksiler bölümünde baya detaylı bir şekilde değineceğim.

Oyunda sayısını tam olarak bilmediğim kadar farklı para birimi var. Altın gümüş kristal gibi alıştığımız para birimlerinin yanında pek çok adanın kendine özgü satıcıı var ve bu adaların bile kendi token’ı bulunabiliyor. Pirate Coin gibi bir para birimi bulunuyor ve bunu korsanların alt para birimi gibi düşünebilirsiniz. Kısacası oyunun ekonomisini ve para birimlerini öğrenmek bile başlı başına bir mesele.

Lost Ark Pay to Win (P2W) mi?

Oyun çıkış yapmadan önce de oyunun batı sürümünün nasıl bir sisteme sahip olacağı tam olarak bilinmiyordu. Oyunun Kore ve Rus versiyonunu oynayan bazı kişiler ve oyun ile alakalı bilgili olan pek çok kaynak, oyunun batı versiyonunun P2W’den tamamen uzak olacağını, oldukça adaletli bir micro transactions sisteminin olduğunu söylüyordu. Bazıları ise oyunun dükkanında eşya yükseltmek için materyal satıldığını, oyunda ihtiyacınız olan hemen hemen her şeyi bu dükkandan gerçek parayla satın alabileceğinizi söylüyordu. Oyunda epey vakit geçirdikten sonra hakikati anladım. Kısa bir şekilde cevap vermek gerekirse oyun P2W değil ama… Gerçek şu ki ikisi de doğru. Nasıl yani?

Oyunda oldukça akıllıca bir sistem hazırlanmış. Oyunun PvP’si ve PvE’si birbirinden çok keskin bir şekilde ayrılmış. PvP kısmında hiçbir bonus efekt, üzerinizdeki zırh silah buff gibi geliştirilebilir şeyler çalışmıyor. Karakterinizin seviyesi kaç olursa olsun PvP arenasına girdiğinizde statlarınızı ve yeteneklerinizi elinizle seçip dağıtıyorsunuz. Herkese eşit stat ve yetenek puanı veren oyun, %100 yetenek bazlı bir PvP sunuyor. Eşyanızla, oyunda geçirdiğiniz toplam saatle ve yatırdığınız parayla değil de yeteneğinizle, taktiğinizle ve PvP’deki tecrübenizle düşmanlarınızı yenmeye çalışıyorsunuz. Yapımcıya ve yayıncıya burada bir alkış gerekiyor. Hayatımda oynadığım en adaletli ve iyi dengelenmiş PvP tecrübelerinden birini yaşadım. Peki PvE’de durumlar nasıl?

PvE’de ilerlemek ve yüksek eşyalara sahip olmak için altın, materyal ve şans gerekiyor. Öyle ki oyuna para yatırarak bunların hepsine sahip olabiliyorsunuz. Bu noktada akıllara gelebilecek ilk düşünce oyunun PvE’sinin P2W olabileceğidir. Tam olarak öyle değil. Lost Ark’ın oyun sonu içerikleri belli bir alt eşya seviyesiyle giriş sağlıyor. Örneğin 1370 ilvl’den sonra girebildiğiniz bir bir dungeon olsun. 1370 ilvl olduktan sonra buraya girebiliyorsunuz ve partinizdeki herkes sizinle aynı tarafta. Yani yüksek eşyalara sahip olanlar sizi ezmiyor, bilakis fayda sağlıyor. Belli bir ilvl’a ulaştıktan sonra da eski dungeon’lara ya giremiyor, ya da girseniz de elle tutulur bir ödül alamıyorsunuz. Böylelikle oyuna ciddi miktarda para yatıran hiç kimse sizin için bir problem teşkil etmiyor hatta elinizden tutup yükselmenize ön ayak oluyor. Peki oyuna para yatırmak isteyenler neden para yatırsın ki? Hem PvP’de hem PvE’de para yatırmak işe yaramıyorsa kim niye para yatırsın ki oyuna? Onu da izah edelim.

Oyuna 1 kuruş para yatırmadan da binlerce dolar yatırarak da son seviyeye gelmek mümkün ama para harcayan kişiler bütün içeriklere erkenden ulaşabilecek, her şeyi daha önce yaptığı için oyuna para harcayan birisinin pazarda sattığı eşyaları almak durumunda kalıyorsunuz. Para yatıran bir oyuncunun 1 ayda geldiği seviyeye para harcamayan bir oyuncu 3 belki 5 ayda gelebilir. Yani oyundaki sistem pay to win değil, “pay to progress” ya da “pay to skip” diye tabir edilen, hayatımıza yeni yeni giren daha adaletli bir sistem. Oyunda farmlamak ve karakter inşa etmek için gerekli olan materyallere sahip olmak için yeterince vaktiniz yoksa oyuna para yatırmayı düşünebilirsiniz. Oyunda “Win” diye bir sistem olmadığı için P2W gibi bir konsept de bulunmuyor. Sadece zamanı satın alıyorsunuz. Bir de bazı skinler sadece gerçek parayla satın alınan bir kristal ile satılıyor. Kozmetik şeylere para harcamak da mümkün. Peki oyunun dünyasında gezinirken kimse bana sataşıp beni öldüremiyor mu?

Oyunda PK açmak diye tabir edilen bir sistem yok. Oyunun dünyasının %99’u güvenli bölge. Sadece yaratıkları öldürüyorsunuz. Kalan %1’lik kısım ise PvP adaları. PvP arenasından farklı olarak burada kim güçlüyse o kazanıyor. Oyunun küçük bir kısmını oluşturan bu adalara hiç uğramadan bile oyununuzu keyifle oynayabilirsiniz. Oyunun PvP arenası sizi fazlasıyla tatmin edecektir ancak bu adalarda vakit geçirmek istiyorsanız oyuna biraz para harcamak isteyebilirsiniz.

Eksiler

Botlar ve Oyuna Etkisi

Oyunun çıktığı ilk günden bu güne kadar bot mevzusu maalesef ki yetkililer tarafından çözülemedi. Botların sizin raid’inize ya da dungeon’ınıza bir zararı yok (en azından ben görmedim) ancak botlar 7/24 materyal farmlayabildiği için bütün materyallerde bir enflasyon oluşuyor. Materyal fiyatları, materyal bolluğundan ötürü çok düşük seviyelere düşüyor. Böylece artı basmak için gerekli olan gold miktarı olduğundan çok daha pahalıymış gibi oluyor. Çünkü materyalleri pazarda satmak sizin ana gold kasma yönteminiz olması gerekirken materyaller çok ucuz olduğu için oyuncular materyalden para kazanamıyor. Botlar, pazardaki pek çok eşyanın fiyatını 1 gold’a kadar düşürdüğü için oyunda geri kalmanız çok olası. Bu durum fazlasıyla sinir bozucu ve hala çözülebilmiş değil.

Saçma ve Gereksiz Sistemler, Para Birimleri

Artılar kısmında övdüğümüz bir konu olan sistemler ve para birimlerinin bir de karanlık yüzü var. Oyunda “rapport” isminde saçma bir ilişki sistemi var. NPC’lere şarkı çalarak, emote yaparak ve hediye vererek puan kasıyorsunuz ve belli seviyelere geldiğinde ise NPC sizi ödüllendiriyor. Saçma olan kısmıysa emote’lar ve şarkılar her gün belli bir adet ile sınırlı. 100 kere emote atıp şarkı çalamıyorsunuz. Bu da bir NPC ile en yüksek seviyede ilişki kurmak için yaklaşık 80 90 gün boyunca her gün yanına gidip emote atıp şarkı çalmanız lazım. Hediyeler bu durumda devreye gidiyor ancak hediyeler oyunda sıklıkla bulabileceğiniz ya da kasabileceğiniz eşyalar değiller. Oyuna ciddi anlamda servet yatırsanız bile sizi tatmin edecek kadar çok NPC ile ilişkinizi ilerletemezsiniz. Çok büyük oranda zamana bağlı olan bu sistem çok ama çok sıkıcı. Hiç rapport mevzusuna bulaşmadan oyunda iyi yerlere gelebilir misiniz? Evet ama oyun sonu içeriklerinde daha da ilerisine gidebilmeniz için rapportlardan gelecek ödüllere ve rapport’un sağladığı bazı imkanlara ihtiyacınız oluyor.

Oyunda bir de Pheon isminde bir para birimi var. Sadece oyunun sonunda lazım olan bu para birimi, tier 3 olan eşyaları marketten satın alırken size lazım olan bir para birimi. Markette bir başka oyuncunun sattığı eşyaya ödenen gold haricinde başka bir paranın da talep edilmesi oldukça saçma. Bu saçmalığa ek olarak hangi eşyadan ne kadar Pheon kesileceği de oyunda açıkça yazmıyor. Yani legendary bir eşyayı çekerken kaç Pheon gideceğini de bilmiyorsunuz, relic relic eşyadan da. Oyun size Pheon vermek konusunda oldukça cimri ve daha da kötüsü Pheon almanın tek yolu goldlarınızı mavi kristale çevirmek ve mavi kristalle, oyunun mağazasından satın almak. Önceki maddede goldun ne kadar zor kasıldığından ve oyunun ekonomisinden bahsetmiştim. Pheon denen saçma sistemin de late game de yakanıza yapışması, sizi sürekli gold kasmaya itiyor ve gelişiminizi büyük oranda limitliyor. Ana karakterinize öyle ya da böyle pazardan item çekebiliyorsunuz ancak buildinizi değiştirmek istediğinizde ya da alt karakterinize de item dizmek istediğinizde goldlarınızı Pheon’a harcamaya hazır olun.

Zaman Sömürüsü

Oyundaki hemen hemen her şey zamana bağlı bir şekilde işliyor. Oyundaki her şey günde X kadar yapılabilir. Oyundaki pek çok şey 1-2 haftalık ya da 1-2 aylık bir zaman yatırımı istiyor. 20 tane günlük görev yap repütasyon artır ve şu ödülü kazan gibi pek çok görev var. Aynı görevi 20 gün boyunca yapıp kasmanız gerekiyor. Oyunda daha önce 1 kez yaptığınız görevi direkt olarak yapmanızı sağlayan bir eşya mevcut. Bilin bakalım bu eşya ne ile satın alınıyor? Evet goldlarınızı mavi kristale çevirmelisiniz.

Sistem Gereksinimleri ve Yavaşlık Hissi

Oyun beklediğimden çok daha fazla sistem istiyor. Oyunu mimimumda açmak ve 30-40 FPS ile oynamak imkansız. Oyunu iyi çalıştırabilen bir makineniz olmalı. Oyunu ucu ucuna çalıştıran bir sisteminiz varsa Geforce Now şart. Lost Ark'ın Geforce Now'a gelmesi oldukça olumlu bir gelişme ancak Lost Ark Geforce Now’a gelene kadar pek çok oyuncu oyunu ya hiç oynayamadı ya da çok zor şartlarda oynadı. Oyunu Geforce Now’dan oynasanız bile haritaların yüklenme hızında, market ve PvP sayfası gibi şeyleri açarken bi yavaşlık söz konusu. Menülerde ve sayfalarda gezinirken bu yavaşlığı net bir şekilde hisssedebiliyorsunuz.

Artı mı Eksi mi Karar Veremediğimiz Özellikler

Cinsiyeti Değiştirilemeyen Karakterler

Oyunda cinsiyetinizi ayrı, sınıfınızı ayrı seçemiyorsunuz. Berserker sınıfı erkektir, Bard sınıfı kadındır. Erkek Bard ya da kadın Berserker oynayamazsınız. Cinsiyet konusu hem toplumda hem de oyunlarda yoğun bir şekilde tartışılırken bu dönemde değiştirilemeyen cinsiyette karakterlere sahip bir oyun çıkarmak pek doğru olmamış gibi. Öte yandan karakterlerin ikonik bir şekle sahip olması adına alınmış bir karar da olabilir.

Skinler

Oyunda çok az sayıda skin var. Karakterimin yüzünü saçını istediğiniz gibi modelleyebiliyorsunuz ancak kıyafetlerini asla. Oyunda transmog gibi bir sistem yok. Yani15 lvl’da giydiğiniz güzel bir zırhı oyunun sonunda görsel olarak üstünüzde taşıyamıyorsunuz. WoW başta olmak üzere transmog sistemine sahip oyunlar karakter yaratma bakımından oldukça keyifli oluyor ancak Lost Ark’da bu durum söz konusu değil. Bazı skinler hiçbir şekilde değiştirilemezken bazı skinler boyanabiliyor, desen eklenebiliyor ancak zaten az sayıda olan bu skinleri de tam olarak hayalinizdeki gibi modifiye edemiyorsunuz. Özellikle bazı karakterlere gelen skinler inanılmaz iyi gözükürken bazı karakterlere sadece eklemiş olmak için skin ekliyorlar. Umuyorum ki ileride transmog sistemi gelir ve değiştirilebilir skinlerin sayısı hızlıca artar.

Bir diğer sıkıntı da oyunun dünyasına çok aykırı skinlerin olması. Devasa peluş kedi kafası mı dersiniz, penguen görünümündeki peluş vücut mu… Yani vu durum “immersion” denen kavramı çok baltalıyor. Karşınızda ağzından lav püsküren cehennemden kaçmış bir ejderha var, partideki diğer oyuncuların üstünde yeşil bir ayı kostümü, elinde de kendi boyunun 3 katında bir kılıç var. Oldukça tuhaf. Bu tarz skinler tabii ki oyuncuları eğlendirmek için varlar ancak oyunun dünyasına da olumsuz bir etki yaratıyor gibi.

Server ve Karakter Değiştirememek

Oyunda Türk oyuncular, oyun çıkmadan önce anlaşıp, organize olup spesifik bazı sunucularda toplanmışlar. Bu durumdan haberi olmayan pek çok oyuncu diğer sunuculara dağılıyor ve daha sonrasında beraber oyun oynamaları çok güç oluyor.

Belli bir seviyeye getirdiğimiz karakteri de başka karakter ile değiştirmek mümkün değil. Ana karakterinizin hangi karakter olduğu gerçekten çok ama çok önemli. Ana karakterinizi çok iyi seçmelisiniz. Yanlış seçtiyseniz bile karakterinize çok fazla yatırım yapmadan yeni bir karakter açmayı düşünebilirsiniz. İleride oyuna server değiştirme ve karakter değiştirme gelmeli ama bu sefer de başka sıkıntılar meydana gelir mi emin değiliz. Bu durum suistimal edilir mi bilemiyoruz. Dolayısıyla bu kararlar isabetli kararlar mı emin değiliz.

SONUÇ

Lost Ark, uzun saatler boyunca ücretsiz bir şekilde oynanabilecek çok keyifli bir oyun. Yıllar içerisinde iyice desteklenirse ve bot mevzusu çözülürse çok uzun bir süre daha oynanabilir durumda olacaktır. Türü seven sevmeyen herkese tavsiye ediyoruz ancak çok fazla vakti olmayan, 1-2 saat oynayayım çıkayım tarzındaki oyunculara tavsiye etmiyoruz. Ciddi bir zaman ve akıl ayırabilecek, MMO oyunlarına aşina olan oyuncular mutlaka Lost Ark’ı denemeliler.