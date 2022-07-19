Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Lost Ark ile gerilime ve aksiyona doyacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 model oyunlar arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olarak Şubat ayının ortasında lansmana çıkan Lost Ark, aksiyon ve gerilim dolu bir dünyaya ev sahipliği yapıyor. Smilegate RPG tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde Amazon Games tarafından yayınlanan Lost Ark, tek oyunculu bir MMO oyunu olarak oyuncuların karşısına çıktı. Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanında oynanan devasa çok oyunculu aksiyon oyunu zengin içeriği ile oyuncular tarafından beğeniliyor. Farklı içerik paketleri ile oyuncularına geniş ve zengin bir içeriği deneyimleme fırsatı veren oyun, rekabetçi bir oyun anlayışına sahip. Türkçe dil desteğine sahip olmayan oyun içerisinde 4 farklı dil desteği yer alıyor.

Lost Ark Özellikleri

Tek oyunculu ve çevrimiçi PbP modları,

Devasa çok oyunculu oynanış,

Oynaması ücretsiz,

Zengin içerik,

Fantastik bir atmosfer,

Rekabet dolu bir yapı,

Çeşitli ana ve yan görevler,

Karakter geliştirme ve özelleştirme,

4 farklı dil desteği,

Fantastik yaratıkların ve karakterlerin yer aldığı oyun içerisinde oyuncular çeşitli ana ve yan görevleri başararak karakterlerini daha güçlü ve etkili bir hale getirebilecekler. Rekabetin hatsafhada olduğu yapımda sürükleyici bir oynanış ortamı yer alıyor. İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dil seçenekleri ile lansmana çıkan çok oyunculu yapımda açık ve zengin bir dünya da oyunculara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen başarılı yapım, oynaması ücretsiz RPG oyunu olarak milyonlarca oyuncuya ulaştı.

Lost Ark İndir

Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Lost Ark, milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Oyunu hemen indirip tadını çıkarabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.

Lost Ark Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit only)

İşlemci: Intel i3 or AMD Ryzen 3

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Internet connection required to play, offers in-game purchases

Lost Ark Önerilen Sistem Gereksinimleri