Apple Önümüzdeki Senelerde Piyasaya Birçok MacBook Sürecek

Apple'ın, M2 işlemci, yeni MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro dâhil olmak üzere bir dizi güncellenmiş dizüstü bilgisayarla özel işlemci ailesinin yeni neslini tanıtmasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçti ancak WWDC 2022 sona ermiş olsa da söylentiler asla kesilmiyor. Şimdi ise elimizde Apple'ın üretim hattında sırada neler olduğuna dair daha fazla bilgi var ve birkaç tanesi fazlasıyla tanıdık gelecek.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın kaynaklarına dayanan son rapor, güncellenmiş 14 ve 16 inç M2 tabanlı MacBook Pro'ların bu yılın sonunda veya 2023'ün başlarında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Tamamı M2 Max işlemcileri ile gelecek.

İlginç olansa MacBook Air'in ilk 15 inçlik versiyonunu önümüzdeki baharda görebileceğimizi belirten rapor. Ayrıca onu geliştirilmekte olan ve gelecek yılın sonlarında veya 2024'ün başlarında kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni bir 12 inç dizüstü bilgisayar izleyebilir. Mac Pro ve Mac Mini'nin yeni sürümlerinin, yeni nesil M3 işlemcileri ile birlikte belli başlı testlerde olduğunu bildiren raporlar da var. Bu raporlar doğru çıkarsa Apple birkaç yıl içinde oldukça çeşitli bir dizüstü bilgisayar serisine sahip olacak.

Birkaç Yıl Sonra Fiyatlar Daha Uygun Olabilir

Bunların yanı sıra, Display Supply Chain Consultants CEO'su analist Ross Young, kaynaklarına dayanarak, Mini LED arka aydınlatmalı ve ProMotion ekranlı 14.1 inç iPad Pro'nun geliştirilmekte olduğunu ve önümüzdeki yılın başlarında olası bir lansmanla karşımıza çıkacağını belirtiyor. Bloomberg'den Gurman ayrıca iOS 16'nın yeni çoklu görev inceliklerinden yararlanan daha büyük bir sürümün yanı sıra 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro'ların yeni sürümlerinin bu yıl piyasaya sürülmek üzere geliştirildiğini belirtti.

Bu kadar çok ürün çeşidinin en büyük artılarından biri de yelpazenin genişlemesiyle yaşanan olağan fiyat düşüşleri olacak. Bu noktada nispeten daha eski Apple ürünlerine erişim daha kolaylaşabilir.