Maillerde Sıkça Kullanılan Cc ve Bcc Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Dünya üzerinde günde ortalama 200 milyar e-postanın gönderildiği tahmin edilmekte. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte en çok kullanılan iletişim türü mailler oldu. Bir süre sonra e-postalar yerini mesajlaşma uygulamalarına ve sosyal medyalara bıraksada resmi görüşmelerde halen sıkça kullanılmaktadır.

Dünyadaki ilk e-posta 1971 yılında gönderildi. O zamanlar internet çok yeni ve ABD ordusu tarafından kullanılıyordu. Bir süre sonra internetin kişisel kullanıma geçmesiyle birlikte e-postalar tüm dünya üzerinde yayılmaya başladı.

Fakat bir kişiye e-posta gönderirken karşımıza Cc ve Bcc ifadeleri çıkmakta. Peki, e-postalarda bulunan Cc ve Bcc nedir, ne için kullanılır, Cc ve Bcc arasındaki fark nedir? Gelin birlikte bakalım.

E-postalardaki Cc Nedir, Cc Ne Anlama Geliyor?

Cc İngilizce açılımıyla Carbon Copy demektir. Türkçe karbon kopya anlamına gelmektedir. E-posta iletişimlerinde sıkça kullanılan bir türdür. Bir kişinin gönderdiği e-postaya üçüncü bir kişi dahil edilmek istenirse "Cc" ifadesi kullanılır.

Bu sayede iki taraf arasında geçen iletişime üçüncü kişi veya daha fazla kişi dahil olabilmektedir. Fakat, e-posta iletişimi sırasında üçüncü kişilerin dahil olmasını istemiyorsanız e-postadaki Cc ifadesini seçmemeniz gerekir.

E-postalardaki Bcc Nedir, Bcc Ne Anlama Geliyor?

Cc gibi Bcc türü de e-posta gönderirken çok sık kullanılan türler arasında yer alır. Özellikle Gmail üzerinde bir e-posta gönderirken "Kime" kısmında yani alıcı kısmında Cc ve Bcc bulunur. Bcc'nin İngilizce açılımı Blind Carbon Copy'dir. Türkçe anlamıysa kör karbon kopyadır.

Bir e-posta iletişiminde üçüncü kişi sohbete dahil olmak istemiyorsa Bcc türü kullanılır. Bu ifadeler kafanızı karıştırıyorsa Cc ve Bcc arasındaki farklara bakmak gerekir. Bu sayede Cc ve Bcc'nin tam olarak ne için kullanıldıklarını anlamış olacaksınız.

Cc ve Bcc Arasındaki Farklar Nelerdir?

Eğer birden fazla kişiye e-posta gönderecek olursanız ve gönderdiğiniz kişi, listede bulunan diğer e-postaların görünmesini istiyorsanız "Cc" olarak gönderebilirsiniz.

Ancak birden fazla kişiye e-posta gönderecek olursanız ve gönderdiğiniz kişi, listede bulunan diğer e-postaların görmemesini istiyorsanız "Bcc" türünü kullanmalısınız.

Örneğin:

Bir e-posta göndereceksiniz ve "[email protected], [email protected]" adlı iki mail adresi bulunmakta. Alıcıların gönderilen e-postanın kendisinden başka bir kişiye gönderildiğini görmesini istiyorsanız "Cc" istemiyorsanız "Bcc" kullanmanız gerekir.

Tabi ki burada e-postaların kimlere gönderildiğini görmek birinci neden değildir. Asıl neden bir e-posta birden fazla kişiye gönderilecekse kişisel verilerin korunmaya çalışılmasıdır. Bcc e-posta türü sayesinde e-postaları diğer alıcılardan gizlemiş olacaksınız.

Bu içeriğimizde sıkça sorulan Cc ve Bcc e-posta türü nedir? Cc ve Bcc e-postaları arasındaki fark nedir? Adlı sorulara cevap verdik. Sizler en çok hangi e-posta türünü kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmında buluşalım.