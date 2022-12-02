Son zamanlarda internete taşınmayan sistem neredeyse kalmadı. Bu sistemlerden biri de online randevu almak. Özellikle sağlık sektöründe randevu almak zahmetti. Fakat MHRS uygulaması hayatımıza girene kadar. MHRS sayesinde birkaç tıkla randevu alabiliyoruz. Peki, MHRS randevu alma nasıl yapılır? Gelin, birlikte bakalım.

MHRS Randevu Alma Nasıl Yapılır? (Uygulama)

MHRS uygulaması nı cihazınıza indirin.

nı cihazınıza indirin. Üyeliğiniz yoksa üyelik oluşturun.

Daha sonra MHRS’ye giriş yapın. (e-Devlet ile giriş yapmak mümkün.)

Randevu türünü seçin. (Aşı randevusu, Aile hekimi randevusu, Hastaneden randevu)

Poliklinik, konum ya da genel arama yapabilirsiniz.

Poliklinik seçmişseniz sağ alt kısımda bulunan il seçeneğinden şehrinizi seçin.

Hangi bölüme görünmek istediğinizi seçin.

Gitmek istediğiniz hastaneyi seçin.

Doktorunuzu seçin.

Kendinize uygun randevu tarihini seçiniz.

Randevuyu onaylayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla gerçekleştirdikten sonra MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Ancak bu noktada önemli bir hatırlatma yapmak isteriz o da eğer randevuya gidemeyecekseniz almış olduğunuz randevunuzu iptal etmeniz. Çünkü birçok randevu alınırken hastalar randevularına gitmiyor ve diğer kişilerin tedavi görmesine engel olmaktadır.

MHRS Randevu Alma Nasıl Yapılır? (İnternetten)

MHRS web sitesine gidin.

gidin. Giriş yapın.

Randevu türünüzü seçin.

İl>ilçe>klinik>hastane>muayene yeri>hekim seçeneklerini doldurun.

Randevu al seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

MHRS Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama, hastaların internet üzerinden hastaneden randevu almasını gerçekleştirmektedir. MHRS’in açılımı Merkezi Hekim Randevu Sistemi’dir. İnsanların daha iyi hizmet almasını amaçlayan uygulama aynı zamanda doktor arama özelliği de sunmaktadır.

MHRS Doktor Arama Nasıl Yapılır?

Uygulamayı açın.

Yukarıda bulunan arama kısmına doktorunuzun ismini yazın.

Arama seçeneğine basın.

Doktorunuz karşınıza çıkmış olacaktır.

Üzerine tıklayarak randevu alabilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde MHRS randevu almayı sizler için adım adım anlattık. Peki, sizler MHRS randevu sistemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. KADES nedir, nasıl kullanılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.