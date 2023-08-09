Hemen Satisfactory indirin ve piyasadaki en iyi üs kurma oyunlarından birini deneyimleyin.

Kemal Tavus - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2016 yılından beri geliştirilen ve ilk kez 2019 yılında erken erişim olarak piyasaya çıkan Satisfactory piyasadaki en iyi üs kurma ve otomasyon oyunu olarak anılıyor. Türünün adeta öncüsü olan Satisfactory Coffee Stain Studios tarafından geliştiriliyor ve yayınlanıyor.

Satisfactory gerçekten çok büyük ve detaylı bir yapım. Sıfırdan başlayıp kaynak topladığımız bu oyunda kısa süre içerisinde her şeyi otomatize etmeye başlıyoruz. Fabrikalar ve üretim bantları inşa ettiğimiz bu oyunda sürekli yeni binaların kilidini açıyoruz ve üretmesi daha zor eşyaları üretmek için çabalıyoruz.

Görsel olarak tatmin edici bir oyun olan Satisfactory bir hayli bağımlılık yapıcı bir yapım. Oyunu tamamen bitirebilmek için 100 saatten fazlasına ihtiyaç var. 2016 yılından beri çokça gelişen ve sürekli yeni özelliklere kavuşan bu oyunun 1.0 versiyonu çıkana kadar daha pek çok özellik eklenmesi bekleniyor.

Satisfactory İndir

Hemen Satisfactory indirin ve bu eşsiz üs kurma ve otomasyon oyununu denyimleyin. Her şeyi otomatize edin ve kaynaklarınızı en iyi şekilde yöneterek devasa bir fabrika üssü yaratın.

Satisfactory Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 ya da daha sonrası (64-Bit)

: Windows 10 ya da daha sonrası (64-Bit) İşlemci : i5-3570 3.4 GHz 4 Core

: i5-3570 3.4 GHz 4 Core Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 1650/GTX 1050-ti, ya da AMD RX 470/RX 570, ya da eş değer performans & VRAM

: Nvidia GTX 1650/GTX 1050-ti, ya da AMD RX 470/RX 570, ya da eş değer performans & VRAM Depolama : 15 GB kullanılabilir alan

: 15 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Oyun henüz erken erişimde ve minimum gereksinimler ileride değişebilir.