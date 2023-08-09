satisfactory1 - 1
satisfactory2 - 2
satisfactory3 - 3
Satisfactory

Satisfactory

kullanıcı
İndir
  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 15000.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Coffee Stain Studios
  • İndir

Hemen Satisfactory indirin ve piyasadaki en iyi üs kurma oyunlarından birini deneyimleyin.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

2016 yılından beri geliştirilen ve ilk kez 2019 yılında erken erişim olarak piyasaya çıkan Satisfactory piyasadaki en iyi üs kurma ve otomasyon oyunu olarak anılıyor. Türünün adeta öncüsü olan Satisfactory Coffee Stain Studios tarafından geliştiriliyor ve yayınlanıyor.

Satisfactory gerçekten çok büyük ve detaylı bir yapım. Sıfırdan başlayıp kaynak topladığımız bu oyunda kısa süre içerisinde her şeyi otomatize etmeye başlıyoruz. Fabrikalar ve üretim bantları inşa ettiğimiz bu oyunda sürekli yeni binaların kilidini açıyoruz ve üretmesi daha zor eşyaları üretmek için çabalıyoruz.

Görsel olarak tatmin edici bir oyun olan Satisfactory bir hayli bağımlılık yapıcı bir yapım. Oyunu tamamen bitirebilmek için 100 saatten fazlasına ihtiyaç var. 2016 yılından beri çokça gelişen ve sürekli yeni özelliklere kavuşan bu oyunun 1.0 versiyonu çıkana kadar daha pek çok özellik eklenmesi bekleniyor.

PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
OYUN

PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları

Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.

Satisfactory İndir

Hemen Satisfactory indirin ve bu eşsiz üs kurma ve otomasyon oyununu denyimleyin. Her şeyi otomatize edin ve kaynaklarınızı en iyi şekilde yöneterek devasa bir fabrika üssü yaratın.

Satisfactory Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 ya da daha sonrası (64-Bit)
  • İşlemci: i5-3570 3.4 GHz 4 Core
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1650/GTX 1050-ti, ya da AMD RX 470/RX 570, ya da eş değer performans & VRAM
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: Oyun henüz erken erişimde ve minimum gereksinimler ileride değişebilir.
ARTILAR

Türkçe dil desteği

Uzun süreli oynanış

Grafikler oldukça güzel

Genel oynanış döngüsü çok keyifli

Bağımlılık yapacak kadar saran bir oynanış

Keşfedilecek devasa bir harita

Tekrar oynanabilirlik epey yüksek

Oyunun muhteşem bir topluluğu var

Mod desteği

Gelişmeye ve büyümeye çok açık bir oyun

EKSİLER

Sık sık hatalarla karşılaşmanız olası

Sürüş ve dövüş mekanikleri pek iyi değil