Satisfactory
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 15000.00 MB
- Üretici Coffee Stain Studios
-
Hemen Satisfactory indirin ve piyasadaki en iyi üs kurma oyunlarından birini deneyimleyin.
2016 yılından beri geliştirilen ve ilk kez 2019 yılında erken erişim olarak piyasaya çıkan Satisfactory piyasadaki en iyi üs kurma ve otomasyon oyunu olarak anılıyor. Türünün adeta öncüsü olan Satisfactory Coffee Stain Studios tarafından geliştiriliyor ve yayınlanıyor.
Satisfactory gerçekten çok büyük ve detaylı bir yapım. Sıfırdan başlayıp kaynak topladığımız bu oyunda kısa süre içerisinde her şeyi otomatize etmeye başlıyoruz. Fabrikalar ve üretim bantları inşa ettiğimiz bu oyunda sürekli yeni binaların kilidini açıyoruz ve üretmesi daha zor eşyaları üretmek için çabalıyoruz.
Görsel olarak tatmin edici bir oyun olan Satisfactory bir hayli bağımlılık yapıcı bir yapım. Oyunu tamamen bitirebilmek için 100 saatten fazlasına ihtiyaç var. 2016 yılından beri çokça gelişen ve sürekli yeni özelliklere kavuşan bu oyunun 1.0 versiyonu çıkana kadar daha pek çok özellik eklenmesi bekleniyor.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Satisfactory İndir
Hemen Satisfactory indirin ve bu eşsiz üs kurma ve otomasyon oyununu denyimleyin. Her şeyi otomatize edin ve kaynaklarınızı en iyi şekilde yöneterek devasa bir fabrika üssü yaratın.
Satisfactory Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 ya da daha sonrası (64-Bit)
- İşlemci: i5-3570 3.4 GHz 4 Core
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1650/GTX 1050-ti, ya da AMD RX 470/RX 570, ya da eş değer performans & VRAM
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Oyun henüz erken erişimde ve minimum gereksinimler ileride değişebilir.
Türkçe dil desteği
Uzun süreli oynanış
Grafikler oldukça güzel
Genel oynanış döngüsü çok keyifli
Bağımlılık yapacak kadar saran bir oynanış
Keşfedilecek devasa bir harita
Tekrar oynanabilirlik epey yüksek
Oyunun muhteşem bir topluluğu var
Mod desteği
Gelişmeye ve büyümeye çok açık bir oyun
Sık sık hatalarla karşılaşmanız olası
Sürüş ve dövüş mekanikleri pek iyi değil