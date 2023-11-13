Nokia Clarity Earbuds 2+ Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Nokia Clarity Earbuds 2+ özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Nokia'nın yeni kablosuz kulaklığı!
2023 yılının kasım ayında yapılan tanıtım sonucunda Nokia Clarity Earbuds 2+ özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, yeni kablosuz kulaklık modeli donanım ve tasarım konularında neler sunuyor? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Nokia Clarity Earbuds 2+ Özellikleri
- Bluetooth: 5.2
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var.
- Kulaklık Batarya Kapasitesi: 48 mAh
- Şarj Kutusu Batarya Kapasitesi: 500 mAh
- Şarj Kutusu Ağırlığı: 42 gram
- Suya Dayanıklılık: IPX4
- Pil Ömrü: Şarj kutusuyla beraber 35 saate kadar.
Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen kablosuz kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu özellik, kulaklık kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkiliyor. ANC özelliğinin yanı sıra Qualcomm cVc teknolojisi de destekleniyor.
48 mAh batarya kapasitesi, şarj kutusunda ise 500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Kulaklığın tek şarj ile 7 saate kadar pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Çok şık bir görünüme sahip olan kablosuz kulaklığın ANC özelliği etkinken şarj kutusuyla beraber 35 saate kadar pil ömrü sunduğu söyleniyor.
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Şarj kutusunda USB-C girişi bulunuyor. Bu giriş üzerinden şarj kutusu kolayca şarj edilebiliyor. Oyunlar ve videolar için düşük gecikme özelliği de bulunuyor. Kulaklıkta ayrıca IPX4 sertifikası mevcut.
Bu sertifika, Clarity Earbuds 2+ modelinin su sıçramalarına dayanıklılık sunmasını sağlıyor. Kulaklığın su geçirmez olmadığını belirtmek gerekiyor.
Şarj kutusunun yüksekliği 50 mm, uzunluğu 62 mm ve genişliği ise 29 mm olarak açıklandı. Kulaklığın ise uzunluğu 23 mm, yüksekliği 35 mm, genişliği 16 mm'dir. Şarj kutusu yalnızca 42 gram ağırlığında. Peki, Nokia Clarity Earbuds 2+ fiyat etiketi ne kadar?
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Bu rehberde Nokia Clarity Earbuds 2+ ücreti, donanımı ve tasarımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu kablosuz kulaklık modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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