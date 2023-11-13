2023 yılının kasım ayında yapılan tanıtım sonucunda Nokia Clarity Earbuds 2+ özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, yeni kablosuz kulaklık modeli donanım ve tasarım konularında neler sunuyor? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Nokia Clarity Earbuds 2+ Özellikleri

Bluetooth : 5.2

: 5.2 Aktif Gürültü Engelleme (ANC) : Var.

: Var. Kulaklık Batarya Kapasitesi : 48 mAh

: 48 mAh Şarj Kutusu Batarya Kapasitesi : 500 mAh

: 500 mAh Şarj Kutusu Ağırlığı : 42 gram

: 42 gram Suya Dayanıklılık : IPX4

: IPX4 Pil Ömrü: Şarj kutusuyla beraber 35 saate kadar.

Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen kablosuz kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu özellik, kulaklık kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkiliyor. ANC özelliğinin yanı sıra Qualcomm cVc teknolojisi de destekleniyor.

48 mAh batarya kapasitesi, şarj kutusunda ise 500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Kulaklığın tek şarj ile 7 saate kadar pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Çok şık bir görünüme sahip olan kablosuz kulaklığın ANC özelliği etkinken şarj kutusuyla beraber 35 saate kadar pil ömrü sunduğu söyleniyor.

Şarj kutusunda USB-C girişi bulunuyor. Bu giriş üzerinden şarj kutusu kolayca şarj edilebiliyor. Oyunlar ve videolar için düşük gecikme özelliği de bulunuyor. Kulaklıkta ayrıca IPX4 sertifikası mevcut.

Bu sertifika, Clarity Earbuds 2+ modelinin su sıçramalarına dayanıklılık sunmasını sağlıyor. Kulaklığın su geçirmez olmadığını belirtmek gerekiyor.

Şarj kutusunun yüksekliği 50 mm, uzunluğu 62 mm ve genişliği ise 29 mm olarak açıklandı. Kulaklığın ise uzunluğu 23 mm, yüksekliği 35 mm, genişliği 16 mm'dir. Şarj kutusu yalnızca 42 gram ağırlığında. Peki, Nokia Clarity Earbuds 2+ fiyat etiketi ne kadar?

Nokia Clarity Earbuds 2+ Fiyatı

Pembe, mor ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Nokia Clarity Earbuds 2+ isimli yeni kablosuz kulaklık modeli 92 euro fiyat etiketine sahip. Kablosuz kulaklığın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Bu rehberde Nokia Clarity Earbuds 2+ ücreti, donanımı ve tasarımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu kablosuz kulaklık modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.