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Dyson Sphere Program

Dyson Sphere Program

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  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 3000.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Youthcat Studio
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Haydi Dyson Sphere Program indirin ve yıldızlararası büyüklüğünde bir fabrikayı inşa edin!

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Youthcat Studio tarafından geliştirilen ve Gamera Games tarafından yayınlanan Dyson Sphere Program ilk kez 2021 yılında erken erişim olarak piyasaya sürüldü. Sürekli gelişen ve büyüyen bir oyun olan Dyson Sphere Program bir üst inşa etme ve simülasyon oyunudur. Uzayın çeşitli bölgelerinde geçen bu oyunda amacımız en verimli galaktik fabrikayı kurmak.

Uçsuz bucaksız bir oyun olan Dyson Sphere Program’da sıfırdan başlıyoruz ve kaynak toplayıp otomasyon yaparak intergalaktik büyüklükte bir endüstri imparatorluğu inşa ediyoruz.

Uzun süre başından kalkamayacağınız ve bağımlılık yapacak olan bu oyunu oynamadan önce iki kere düşünün. Pek çok otomasyon ve simülasyon oyunu gibi bu oyun da uzun süreli bir oynanış vadediyor.

Dyson Sphere Program İndir

Hemen Dyson Sphere Program indirin ve yıldızlararası büyüklükteki fabrikanızı inşa etmeye sıfırdan başlayın. Kaynakları toplayın, otomatize edin, keşfedin ve büyümeye devam edin.

PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
OYUN

PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları

Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.

Dyson Sphere Program Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit)
  • İşlemci: i3-530 2.93GHZ 2 Core
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: dedike ekran kartı, GTX 750 Ti 2GB
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX destekleyen
  • İlave Notlar: Ekran kartı Shader Model 5.0’yi desteklemeli
ARTILAR

Çok uzun süreli oynanış

Büyük ve görkemli bir oyun

Kompleks oynanış

Detaylı mekanikler

Mükemmel optimizasyon

Erken erişimde yayınlanmasına rağmen hataya rastlama olasılığınız çok az

EKSİLER

Türkçe dil desteği bulunmuyor

Başlangıçta son derece karmaşık ve zor geliyor