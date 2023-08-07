Haydi Dyson Sphere Program indirin ve yıldızlararası büyüklüğünde bir fabrikayı inşa edin!

Kemal Tavus - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Youthcat Studio tarafından geliştirilen ve Gamera Games tarafından yayınlanan Dyson Sphere Program ilk kez 2021 yılında erken erişim olarak piyasaya sürüldü. Sürekli gelişen ve büyüyen bir oyun olan Dyson Sphere Program bir üst inşa etme ve simülasyon oyunudur. Uzayın çeşitli bölgelerinde geçen bu oyunda amacımız en verimli galaktik fabrikayı kurmak.

Uçsuz bucaksız bir oyun olan Dyson Sphere Program’da sıfırdan başlıyoruz ve kaynak toplayıp otomasyon yaparak intergalaktik büyüklükte bir endüstri imparatorluğu inşa ediyoruz.

Uzun süre başından kalkamayacağınız ve bağımlılık yapacak olan bu oyunu oynamadan önce iki kere düşünün. Pek çok otomasyon ve simülasyon oyunu gibi bu oyun da uzun süreli bir oynanış vadediyor.

Dyson Sphere Program İndir

Hemen Dyson Sphere Program indirin ve yıldızlararası büyüklükteki fabrikanızı inşa etmeye sıfırdan başlayın. Kaynakları toplayın, otomatize edin, keşfedin ve büyümeye devam edin.

Dyson Sphere Program Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 (64-Bit)

: Windows 7 (64-Bit) İşlemci : i3-530 2.93GHZ 2 Core

: i3-530 2.93GHZ 2 Core Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : dedike ekran kartı, GTX 750 Ti 2GB

: dedike ekran kartı, GTX 750 Ti 2GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 3 GB kullanılabilir alan

: 3 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX destekleyen

: DirectX destekleyen İlave Notlar: Ekran kartı Shader Model 5.0’yi desteklemeli