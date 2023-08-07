Dyson Sphere Program
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3000.00 MB
- Üretici Youthcat Studio
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Haydi Dyson Sphere Program indirin ve yıldızlararası büyüklüğünde bir fabrikayı inşa edin!
Youthcat Studio tarafından geliştirilen ve Gamera Games tarafından yayınlanan Dyson Sphere Program ilk kez 2021 yılında erken erişim olarak piyasaya sürüldü. Sürekli gelişen ve büyüyen bir oyun olan Dyson Sphere Program bir üst inşa etme ve simülasyon oyunudur. Uzayın çeşitli bölgelerinde geçen bu oyunda amacımız en verimli galaktik fabrikayı kurmak.
Uçsuz bucaksız bir oyun olan Dyson Sphere Program’da sıfırdan başlıyoruz ve kaynak toplayıp otomasyon yaparak intergalaktik büyüklükte bir endüstri imparatorluğu inşa ediyoruz.
Uzun süre başından kalkamayacağınız ve bağımlılık yapacak olan bu oyunu oynamadan önce iki kere düşünün. Pek çok otomasyon ve simülasyon oyunu gibi bu oyun da uzun süreli bir oynanış vadediyor.
Dyson Sphere Program İndir
Hemen Dyson Sphere Program indirin ve yıldızlararası büyüklükteki fabrikanızı inşa etmeye sıfırdan başlayın. Kaynakları toplayın, otomatize edin, keşfedin ve büyümeye devam edin.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Dyson Sphere Program Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit)
- İşlemci: i3-530 2.93GHZ 2 Core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: dedike ekran kartı, GTX 750 Ti 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX destekleyen
- İlave Notlar: Ekran kartı Shader Model 5.0’yi desteklemeli
Çok uzun süreli oynanış
Büyük ve görkemli bir oyun
Kompleks oynanış
Detaylı mekanikler
Mükemmel optimizasyon
Erken erişimde yayınlanmasına rağmen hataya rastlama olasılığınız çok az
Türkçe dil desteği bulunmuyor
Başlangıçta son derece karmaşık ve zor geliyor