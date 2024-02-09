İnsanlık bitti. Timberborn ile keresteci kunduzları kontrol ederek tekrardan bir medeniyet kurmaya çalışın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mechanistry tarafından geliştirilen ve yayınlanan Timberborn 2021 yılında erken erişim olarak yayınlandı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan Timberborn 3 boyutlu bir şehir kurma ve koloni simülasyonudur.

Kendini “lumberpunk” olarak tanımlayan bu oyunda insanlık bitmiş ve kunduzları yönettiğimiz bir dünyadayız. Her şeyi tahtalarla oluşturduğumuz bu oyunda kunduzları kontrol edip kendi tahtadan şehrimizi kurmaya çalışıyoruz.

Oldukça farklı ve ilginç bir oyun olan Timberborn şehir kurma oyunlarına oldukça farklı bir soluk getirmiş. Türün meraklıları tarafından ilgiyle karşılanan Timberborn kısa sürede çok başarılı oldu. Uzun bir süredir erken erişimde olan Timberborn sürekli gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Geliştiricileri tarafından sürekli güncellenen Timberborn oldukça iyi bir koloni simülasyonudur.

Timberborn İndir

Hemen Timberborn indirin ve odunları kullanarak devasa bir şehir inşa edin. Muhteşem görüntüsü ve akıcı oynanışı ile saatlerin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız bile.

Timberborn Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7 ya da daha iyisi

: 64-bit Windows 7 ya da daha iyisi İşlemci : 2-core 1.7 GHz ya da daha iyisi

: 2-core 1.7 GHz ya da daha iyisi Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 660, Radeon RX 460 ya da benzeri

: GeForce GTX 660, Radeon RX 460 ya da benzeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan