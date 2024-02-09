Timberborn
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici Mechanistry
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İnsanlık bitti. Timberborn ile keresteci kunduzları kontrol ederek tekrardan bir medeniyet kurmaya çalışın.
Mechanistry tarafından geliştirilen ve yayınlanan Timberborn 2021 yılında erken erişim olarak yayınlandı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan Timberborn 3 boyutlu bir şehir kurma ve koloni simülasyonudur.
Kendini “lumberpunk” olarak tanımlayan bu oyunda insanlık bitmiş ve kunduzları yönettiğimiz bir dünyadayız. Her şeyi tahtalarla oluşturduğumuz bu oyunda kunduzları kontrol edip kendi tahtadan şehrimizi kurmaya çalışıyoruz.
Oldukça farklı ve ilginç bir oyun olan Timberborn şehir kurma oyunlarına oldukça farklı bir soluk getirmiş. Türün meraklıları tarafından ilgiyle karşılanan Timberborn kısa sürede çok başarılı oldu. Uzun bir süredir erken erişimde olan Timberborn sürekli gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Geliştiricileri tarafından sürekli güncellenen Timberborn oldukça iyi bir koloni simülasyonudur.
Timberborn İndir
Hemen Timberborn indirin ve odunları kullanarak devasa bir şehir inşa edin. Muhteşem görüntüsü ve akıcı oynanışı ile saatlerin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız bile.
Timberborn Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 ya da daha iyisi
- İşlemci: 2-core 1.7 GHz ya da daha iyisi
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 660, Radeon RX 460 ya da benzeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Farklı bir tarz
Görsel açıdan farklı
Keyifli oynanış
Uzun süreli oynanış