Oyunlar Yüzünden Yaşanmış 4 İnanılmaz Olay

Video oyunları her zaman eğlenceli dakikaların geçmesine sebep olmuyor. Bazen oyunları çok ciddiye alan gençler, akla hayale gelmeyecek şeyler yapabiliyorlar. Bu yazımızdaysa bugüne kadar gençler tarafından oyunlar sebebiyle yapılmış 4 aptalca olaya göz atacağız.

Video oyunlarının çocukların ya da gençlerin psikolojisine etki edip etmediği hala tartışma konusu. Bir grup bilim adamı oyunların gençlerin psikolojisini kötü yönde etkilediğini düşünürken, bir başka grup ise yaşanan vahim olayların oyunlarla alakasının olmadığını, dünyada hiç video oyunu olmasa da aynı kişinin kötü şeyler yapabileceğini iddia ediyorlar. Tartışmalar süre dursun, bakalım bugüne kadar neler olmuş:

Kötü Sonuçlanan Swatting Şakası

Çok yakın zaman önce yaşanan bu üzücü olay, iki Call of Duty takımının arasında oynanan bir maçın sonucunda, bir takımın 1.5 dolar gibi bir meblağı karşı takıma göndermemesi sebebiyle yaşandı. Günümüz dolar kuruyla 6TL eden miktar yüzünden kavgaya tutuşan oyunculardan bir tanesi, rakip takımdaki birinin ev adresini polise vererek, o evde önemli bir tehdit olduğunu söyledi.

Alınan ihbardan sonra harekete geçen Amerika Birleşik Devletleri SWAT ekipleri, talihsiz oyuncunun evine baskın düzenlediler. Hiçbir şeyden haberi olmayan genç oyuncu ise yaşananları anlamak için kapıya çıktığında, SWAT ekibinde yer alan bir polis memuru, silahını ateşleyerek, genç adamın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Üzücü olayın ardından hayatını kaybeden oyuncunun evine polis ekiplerini gönderen genç adam tutuklanırken, silahı ateşleyen memur hakkında da soruşturma açıldı.

GTA Çılgını

GTA’dan esinlenerek polis öldüren ve araba çalan çocuk, psikoloji biliminin uzun uzadıya tartıştığı konuların tam örneğini teşkil ediyor. Halihazırda çıldırmış olan çocuk, GTA olmasa aynı suçu işler miydi bilinmez ama GTA’da gördüklerini birebir gerçek hayata yansıttığı kesin.

2003 yılında yine Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan olayda, uzun süre Grand Theft Auto: Vice City oynayan bir çocuk, önce yaşadığı mahalleden bir araba çaldı. Ardından çalıntı arabayla gezdiği sırada iki polis memuruna ateş ederek öldüren genç adam, devriye arabasını alıp, bir süre turladıktan sonra diğer polisler tarafından yakalandı.

Kredi Kartı

Kolayca erişebilen video oyun temelli kumar sitelerinin ne kadar tehlikeli olduğu, CS:GO oynarken tabiri caizse evi arabayı satan 13 yaşındaki çocuğun hikayesinde bir kez daha görüldü. Counter-Strike: Global Offensive’de yer alan ve oldukça nadir görülen Tec-9 giydirmesini edinmek için kumar sitelerine bağımlı hale gelen genç, önce kullandığı iPad’i satarak sitelere yatırdı. İstediğini elde edemeyince babasının kredi kartına çöken 13 yaşındaki oyuncu, ailesine binlerce dolarlık zarar verdi.

Her ne kadar yukarıda resmi görünen 13 yaşındaki oyuncu hikayenin baş kahramanı olsa da CS:GO ve PUBG gibi oyunlar sebebiyle kumar bağımlısı hale gelen onlarca çocuğun hikayesi, bugüne kadar onlarca defa haberlere konu olmuştu. Kumar tedavisi dahi almak zorunda kalan bu çocuklar, hepimize güzel bir örnek olmaktan da geri kalmamışlardı.

Ailesini Öldürdü

Halo oyunlarının çok çok popüler olduğu günlerde, yine Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir çocuk, ailesiyle Halo sebebiyle tartışmaya başlamıştı. Gereğinden fazla Halo 3 oynadığı gerekçesiyle ailesi tarafından uyarılan; ancak uyarılara kulak asmadan, saatlerce Halo 3’ün başından Daniel Petric en sonunda hiç akla gelmeyecek bir olayın kahramanı oldu.

Uyarılarla çocuklarını durduramayacaklarını anlayan aile, Daniel evde yokken oyunun kutusunu sakladılar. Eve geldiğinde oyununu yerinde bulmayan Daniel Petric, ailesiyle uzun uzadıya tartıştıktan sonra oyununu geri alamayacağını anlayıp, eline geçirdiği silahla birlikte annesinin ve babasının canına kıydı.