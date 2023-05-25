PlayStation Project Q Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Sony tarafından düzenlenen Showcase etkinliği esnasında paylaşılan bilgilerle beraber PlayStation Project Q özellikleri belli oldu. Bu yazıda Japonya merkezli Sony tarafından geliştirilen yeni cihaza dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

PlayStation Showcase etkinliğinde heyecan verici yeni oyunlar, oyunculara hitap eden kablosuz kulak içi kulaklık ve Project Q isimli yeni bir cihaz tanıtıldı. Peki, oyun oynamaktan keyif alan kişiler için harika bir ürün olan taşınabilir PlayStation konsolu neler sunuyor?

Taşınabilir PlayStation Konsolu Project Q Nedir?

Sony'nin yeni ürünü Project Q, oyuncuların Wi-Fi yani kablosuz internet ağı üzerinden PS5 oyunlarını oynayabilmesine imkân tanıyacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz, 1080p 60 FPS oyun deneyimi sunabilecek.

Project Q üzerinden oynanacak oyunların PlayStation 5 konsolunda yüklü olması gerekecek. Dolayısıyla PS5 konsoluna ve oyunlara sahip olmayan oyuncular, söz konusu cihaz üzerinden oyun oynayamayacak.

PlayStation Project Q Özellikleri Neler?

8 inç ekran boyutu

LCD ekran

1080 piksel çözünürlük

60Hz yenileme hızı

Dokunsal geri bildirim desteği

Steam Deck ve Nintendo Switch gibi el konsollarıyla karıştırılmaması gereken cihazda PS5 kontrolcüsü Dual Sense'teki önemli özellik olan dokunsal geri bildirimi destekleyecek. 8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, LCD ekran üzerinde 1080 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunacak.

Ekranın sağ ve sol kısımlarında Dual Sense tasarımına oldukça benzeyen kontrolcü yer alacak. Dolayısıyla PlayStation 5 kontrolcüsünü kullanmaktan keyif alan oyuncular taşınabilir konsolun kontrolcüsünü beğenecektir.

PlayStation Project Q Fiyatı Ne Kadar?

Sony, taşınabilir PlayStation konsolu olan Project Q'nun fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı fakat cihazın 199 ile 299 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

PlayStation Project Q Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Oyuncuların PS5 konsolunda yüklü olan oyunları Wi-Fi üzerinden oynayabilmesine olanak tanıyan Project Q isimli taşınabilir konsol 2023 yılının sonuna doğru piyasaya sürülecek. Dolayısıyla cihazı kullanmak isteyen oyuncuların bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Bu yazıda PlayStation Project Q nedir sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.