Bütçe Dostu POCO C61 Özellikleri ve Fiyatı

POCO C61'in özellikleri ve fiyatı, yeni telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Yapılan tanıtım ile beraber telefonun ücreti ve donanım bileşenleri belli oldu. 90Hz yenileme hızı sunan telefon uygun fiyat etiketi ve etkileyici tasarımıyla dikkat çekiyor.

2023 yılının kasım ayında satışa sunulan POCO C65 modelinin ardından yeni bir telefon daha tanıtıldı. Bu rehberde giriş seviyesi bir telefon olan C61'e dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

POCO C61 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,71 inç

: 6,71 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1650 piksel

: 720 x 1650 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 268 PPI

: Yaklaşık 268 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Helio G36

: MediaTek Helio G36 RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 8 MP + 0.08 MP

: 8 MP + 0.08 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.4

: 5.4 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 10W

: 10W Ağırlık : 199 gram

: 199 gram Kalınlık: 8,3 mm

MediaTek Helio G36 işlemcisine ve PowerVR GE8320 GPU'ya sahip olan telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 168,4 x 76,3 x 8,3 mm boyutlarındaki cihazın depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı lens yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

Ön ve arka kameralar 1080p video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. 199 gram ağırlığındaki cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Peki, POCO C61 ne kadar fiyata satılıyor?

POCO C61 Fiyatı

4 GB RAM + 64 GB Depolama : 7.499 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 5.887 TL)

: 7.499 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 5.887 TL) 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 8.499 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 6.672 TL)

POCO C61 modeli 28 Mart tarihinde Hindistan'da satışa sunulacak. Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı ise henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatları sıraladık fakat telefon farklı fiyat etiketleriyle gelebilir.

Bu rehberde POCO C61 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.