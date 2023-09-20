Şık bir görünüme sahip olan POCO M5s özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, POCO tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

POCO M5s Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,43 inç

: 6,43 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 409 PPI

: Yaklaşık 409 PPI Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 3

: Corning Gorilla Glass 3 İşlemci : MediaTek Helio G95

: MediaTek Helio G95 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm GPU : Mali-G76 MC4

: Mali-G76 MC4 RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 64 GB / 128 GB / 256 GB

: 64 GB / 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60/120 FPS, 720p 960 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60/120 FPS, 720p 960 FPS Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Ağırlık : 178,8 gram

: 178,8 gram Kalınlık: 8,3 mm

6,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO M5s, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve yaklaşık 409 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alan telefonda Mali-G76 MC4 GPU bulunuyor.

Fiyat performans telefonlar arasında yer alan M5s modelinin arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor.

POCO marka akıllı telefonun arka kameraları 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30/60/120 FPS ve 720p çözünürlükte 960 FPS video kaydı yapabiliyor. Cihazın ön yüzeyindeki 13 MP geniş açılı kamera ise 1080p 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

POCO M5s Fiyatı

Gri ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber gelen POCO M5s isimli akıllı telefon modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 599 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehberde POCO M5s ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.