PUBG LITE PC indirilmeye açıldı, Hem de ücretsiz! PUBG Lite sürümü PC'nize indirerek grafik ayarlarını kısmadan, kasma sorunu yaşamadan, FPS artırmayla uğraşmadan akıcı PUBG oynamanın keyfini sürersiniz. Düşük sistem gereksinimine ihtiyaç duyan PUBG Lite PC versiyonu, orijinal PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS deneyiminden çok farklı değil. Hatta PUBG LITE PC sürümünde özel içerikler hazırlanmış.

PUBG LITE Nedir?

PUBG Lite sürümü mobil oyuncuların ardından PC oyuncuları için indirilmeye açıldı. PUBG'nin düşük özellikli bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlar için optimize edilmiş sürümü diyebilirim. Henüz beta aşamasında olan PUBG Lite PC versiyonunda PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS tanıtıldığında ilk oynanabilir harita olan Erangel’da oyuncular bir araya geliyor. Karadeniz’de kurgusal bir ada olan Erangel, Nükleer santral, batık şehir, bataklık, dağlık alanlar ve daha birçok yerden oluşuyor. Şu anda oynanabilir tek harita bu ancak ilerleyen güncellemelerle yeni haritalar ve oyun modlarının ekleneceği geliştirici tarafından paylaşıldı. Oyun modları demişken, PUBG Lite’da üçüncü şahıs perspektifi (TPP) modunda solo (tek) duo (çift), squad (takım olarak) oynama seçeneği sunuluyor.

PUBG LITE PC Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7,8,10, 64-bit

İşlemci: Core i3 2.4GHz

Bellek: 4GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 400

Boş alan: 4GB

PUBG LITE PC Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7,8,10, 64-bit

İşlemci: Core i5 2.8GHz

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

Boş alan: 4GB

PUBG Lite PC Özellikleri:

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