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PUBG Lite (windows)
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PUBG Lite

windows
PUBG Lite
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

PUBG LITE PC indirin, Windows bilgisayarınızda ayarları kısmadan, kasma sorunu yaşamadan PUBG oynamanın keyfini çıkarın.

PUBG LITE PC indirilmeye açıldı, Hem de ücretsizPUBG Lite sürümü PC'nize indirerek grafik ayarlarını kısmadan, kasma sorunu yaşamadan, FPS artırmayla uğraşmadan akıcı PUBG oynamanın keyfini sürersiniz. Düşük sistem gereksinimine ihtiyaç duyan PUBG Lite PC versiyonu, orijinal PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS deneyiminden çok farklı değil. Hatta PUBG LITE PC sürümünde özel içerikler hazırlanmış.

PUBG LITE Nedir?

PUBG Lite sürümü mobil oyuncuların ardından PC oyuncuları için indirilmeye açıldı. PUBG'nin düşük özellikli bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlar için optimize edilmiş sürümü diyebilirim. Henüz beta aşamasında olan PUBG Lite PC versiyonunda PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS tanıtıldığında ilk oynanabilir harita olan Erangel’da oyuncular bir araya geliyor. Karadeniz’de kurgusal bir ada olan Erangel, Nükleer santral, batık şehir, bataklık, dağlık alanlar ve daha birçok yerden oluşuyor. Şu anda oynanabilir tek harita bu ancak ilerleyen güncellemelerle yeni haritalar ve oyun modlarının ekleneceği geliştirici tarafından paylaşıldı. Oyun modları demişken, PUBG Lite’da üçüncü şahıs perspektifi (TPP) modunda solo (tek) duo (çift), squad (takım olarak) oynama seçeneği sunuluyor.

PUBG LITE PC Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7,8,10, 64-bit
  • İşlemci: Core i3 2.4GHz
  • Bellek: 4GB
  • Ekran Kartı: Intel HD Graphics 400
  • Boş alan: 4GB

PUBG LITE PC Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7,8,10, 64-bit
  • İşlemci: Core i5 2.8GHz
  • Bellek: 8GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
  • Boş alan: 4GB

PUBG Lite PC Özellikleri:

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