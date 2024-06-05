Bütçe Dostu Telefon: Realme Narzo N63 Özellikleri ve Fiyatı

45W hızlı şarj teknolojisini destekleyen Realme Narzo N63 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, bütçe dostu akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde telefonun neler sunduğunu açıkladık.

2024 yılının mayıs ayında Realme Narzo N65 modeli tanıtıldı. 5 Haziran 2024 tarihinde ise Narzo N63 olarak isimlendirilen yeni bir telefon duyuruldu. İşte yeni akıllı telefona dair merak edilen ayrıntılar!

Realme Narzo N63 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 720 piksel

: 1600 x 720 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : UNISOC T612

: UNISOC T612 RAM : 4 GB LPDDR4X

: 4 GB LPDDR4X Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera

: 50 MP ana kamera Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W Ağırlık : 189 gram

: 189 gram Kalınlık: 7,74 mm

Gücünü UNISOC T612 işlemcisinden alan telefonda 4 GB LPDDR4X RAM ve Mali-G57 GPU yer alıyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Telefonun MicroSD kart desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip Narzo N63, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 189 gram ağırlığındaki cihaz 167,26 x 76,67 x 7,74 mm boyutlarında. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Şık görünümüyle dikkat çeken akıllı telefonun yan kısmında parmak izi okuyucusu mevcut. Peki, iki farklı renk seçeneği sunan Realme Narzo N63 ne kadar fiyata satılıyor?

Realme Narzo N63 Fiyatı

4 GB RAM + 64 GB Depolama : 8.499 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 6.736 TL)

: 8.499 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 6.736 TL) 4 GB RAM + 128 GB Depolama: 8.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 7.132 TL)

Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Bu rehberde Realme Narzo N63 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.