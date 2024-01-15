Realme Note 1 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yaşanan bir sızıntı sonucunda Realme marka yeni akıllı telefon modeli Note 1 ortaya çıktı. Peki, Realme Note 1 özellikleri neler olacak? Bu rehberde söz konusu akıllı telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Not: Bu rehber, Realme Note 1 fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Realme Note 1 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : FHD

: FHD Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 7050

: MediaTek Dimensity 7050 Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 8 MP + 2 MP

: 108 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj: 67W

İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Note 1, OLED ekran üzerinde FHD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Realme marka yeni akıllı telefon modelinin depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek olabilir.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kameranın yer alacağı öne sürüldü. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alabilir.

Gücünü MediaTek Dimensity 7050 işlemcisinden alması beklenen telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunabilir. Telefonun ayrıca 67W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia ediliyor.

Çift hoparlöre sahip olacağı söylenen cihazda güvenlik için ekran içi parmak izi sensörü yer alabilir. Telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı henüz belli değil. Peki, orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Realme Note 1 ne kadar fiyata satılacak?

Realme Note 1 Fiyatı

Realme marka yeni akıllı telefon modeli Note 1'in 280 dolar civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Telefonun ücreti ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat etiketine sahip olabilir.

Realme Note 1 Çıkış Tarihi

Realme Note 1 isimli telefonun 24 Ocak 2024 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı bir tarihte de tanıtılabilir.

Bu rehberde Realme Note 1 ne kadar fiyata satılacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.