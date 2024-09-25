Electronic Arts'ın mobil cihazlar için geliştirdiği EA SPORTS FC Mobile 25 APK, son sürümü ile gerçekçi futbol deneyimini yenilenmiş sezonla birlikte oyunculara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

EA SPORTS FC Mobile Futbol APK, 24/25 sezonuyla oyuncuların karşısına çıkıyor. Yenilenen takımlar, kadrolar ve oyuncu istatistikleriyle birlikte yepyeni maçlara çıkacak ve modları deneyimleyeceksiniz. Eski FC Mobile oyunlarına kıyasla yenilenmiş özelliklere ve farklı oyun modlarına sahip olan FC 25 Mobile APK'da, arkadaşlarınızla 1v1 teke tek maçlara katılın veya teknik direktör modu dahil olmak üzere diğer modları deneyimleyin.

Gerçekçi görsellik, mekanikler ve oyun fiziği sayesinde üst düzey bir mobil futbol oyunu hazzı alacaksınız. Gerçekçilik bu üç yapının etrafında durmakla kalmıyor, aynı zamanda gerçekçi oyuncu kişilikleri gibi küçük ayrıntıları da içerisinde barındırıyor.

Etkili nitelikleri ve belirgin oyun yapıları olan futbolcuların yaptıkları hareketlerin tamamını EA SPORTS FC Mobile Futbol oyununda görebilirsiniz. Çeşitli gol sevinçleri, vuruşlar, pas stilleri ve daha aklına gelebileceğiniz her detayı en sevdiğiniz futbolcuda görün!

Dünyanın en sevilen ve en zorlu liglerinde görev yapın. İster oyuncu isterseniz de teknik direktör olun ve gerçek hayattaki maçları tekrardan yaşayın. Juventus, Man. City, PSG, Real Madrid ve çok daha fazla takımın yönetimini elinize alarak kadrolarını istediğiniz gibi özelleştirin.

EA SPORTS FC Mobile 25 APK İndir

Eski oyunlardan da bileceğiniz üzere EA SPORTS FC Mobile 25 APK, ikonlara da ev sahipliği yapmaktadır. Buffon, Zidane, Beckham, Ronaldinho ve aklınıza gelebilecek üst düzey eski futbolcunun ikon kartlarına ulaşabilirsiniz.

Dinamik oyun hızı sayesinde futbol hazzını mükemmel bir şekilde yaşayabilirsiniz. Oyun içi ve oyun dışı kontrolleri tamamen kullanıcı dostu bir şekilde hazırlansa da, oyun içerisindeki kontrolleriniz bir o kadar ayrıntılıdır.

Siz de EA SPORTS FC Mobile Futbol APK indirin ve Android cihazlarınızda yenilenmiş 24/25 sezonu kadrolarıyla şampiyonluğa koşun!