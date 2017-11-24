Sakıncalı Web Sitelerini Nasıl Şikayet Edebiliriz?

Zararlı içerik barından web siteleri hayatımızın hemen hemen her alanına giren internet teknolojisini deyim yerindeyse kabusa çeviren tehlikelerden biri. Sakıncalı web siteleriyle nasıl mücadele etmemiz gerektiği hakkında mutlaka okunması gereken bir rehber hazırladık.

Sakıncalı Bir Web Sitesiyle İlgili Neler Yapabiliriz?

Yasaları veya kişilik haklarımızı ihlal eden bir sanal içerikle karşılaştığımızda izlememiz gereken bir dizi yol var. Çevremiz gibi dijital dünyamızı da temiz tutmak için duyarlı olmamız gerekiyor.

İhbarweb'i Kullanarak Sakıncalı İçeriği Bildirme

İhbarweb'in internet sitesini açtıktan sonra şikayet etmek istediğimiz sakıncalı içeriğin katalog suçlardan hangisini ihlal ettiğini saptamamız gerekiyor.

Bilgi ve Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) gerekli incelemeyi ivedilikle yaptıktan sonra site hakkında işlem gerçekleştirecektir.

BİMER - CİMER Yoluyla İdari Yollara Başvurarak Sakıncalı İçeriği İhbar Etme

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yine internet üzerinden sakıncalı çevrimiçi içerikleri resmi makamlara bildirmek mümkündür. Bu servisler 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu'nu kapsamındaki anayasal bir hakkımız olan 'dilekçe hakkını' kullanmamıza imkan sağladığı için başvurumuza istinaden mutlaka işlem yapılacak ve tarafımıza cevap verilecektir.

Adli Yollara Ve Emniyete Başvurarak Sakıncalı İçeriği Bildirme

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde yer alan ihbar bölümünü kullanarak sakıncalı içerik barındıran web site(ler)irini bildirmek mümkündür.

Daha hızlı sonuç alabilmek adına adımızı, adresimizi, iletişim bilgilerimizi içeren ve söz konusu zararlı içerik barındıran web sitesiyle ilgili ekran görüntüleri de olan detaylı bir dilekçeyi ikamet ettiğimiz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına vermeniz doğru olacaktır.